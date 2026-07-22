Ο Μαρκ Άντονι έγινε πατέρας για 8η φορά - Γέννησε η 27χρονη σύζυγός του

Ο Μαρκ Άντονι και η Νάντια Φερέιρα απέκτησαν το δεύτερο παιδί τους - συνολικά το όγδοο για τον γνωστό καλλιτέχνη.

Η οικογένεια του Μαρκ Άντονι και της συζύγου του, Νάντια Φερέιρα, μεγάλωσε, καθώς υποδέχτηκαν στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους. Το ζευγάρι ανακοίνωσε το χαρμόσυνο γεγονός μέσα από μια κοινή ανάρτηση στα social media, δημοσιεύοντας τις πρώτες φωτογραφίες με τη νεογέννητη κόρη του. Παράλληλα, αποκάλυψε και το όνομά της, το οποίο θα είναι Μάιλα.

«Τι μεγάλη ευλογία να μπορούμε να μοιραστούμε μαζί σας τον ερχομό της πολύτιμης Μάιλα μας. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τη χαρά που έχουμε στο σπίτι», ανέφερε χαρακτηριστικά η λεζάντα της ανάρτησης, με τους διαδικτυακούς φίλους του ζευγαριού να στέλνουν τις ευχές τους για το ευχάριστο γεγονός.

Να θυμίσουμε, πως η Μάιλα αποτελεί το δεύτερο παιδί του Μαρκ Άντονι και της Νάντια Φερέιρα. Οι δυο τους έγιναν για πρώτη φορά γονείς τον Μάρτιο του 2023, φέρνοντας στη ζωή τον γιο τους, Μάρκο. Τον Ιανουάριο της ίδιας χρονιάς, επισφράγισαν την αγάπη τους με μια γαμήλια τελετή, επισημοποιώντας τη σχέση τους οκτώ μήνες μετά τον αρραβώνα τους.

Η είδηση της δεύτερης εγκυμοσύνης της Νάντια Φερέιρα έγινε γνωστή στις αρχές του έτους, όταν το ζευγάρι επέλεξε να την ανακοινώσει δημόσια με αφορμή την τρίτη επέτειο του γάμου του. Λίγους μήνες αργότερα, η ίδια αποκάλυψε πως περιμένει κορίτσι μέσω μιας τρυφερής ανάρτησης στο IG.

Για τον Μαρκ Άντονι, πρόκειται, βέβαια, για το όγδοο παιδί του. Ο τραγουδιστής είναι, επίσης, πατέρας της Αριάνα και του Τσέις από προηγούμενη σχέση του με τη Ντέμπι Ροσάδο, των Κρίστιαν και Ράιαν από τον γάμο του με την Νταγιανάρα Τόρες, καθώς και των διδύμων Μαξ και Έμμε, που απέκτησε κατά τη διάρκεια του γάμου του με την Τζένιφερ Λόπεζ.