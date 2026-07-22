Πέθανε η Μαίρη Λίντα σε ηλικία 91 ετών

Η τραγουδίστρια τα τελευταία χρόνια ζούσε στο Γηροκομείο Αθηνών.

Η Μαίρη Λίντα «έφυγε» από τη ζωή, σκορπίζοντας ανείπωτη θλίψη στον καλλιτεχνικό και όχι μόνο χώρο. Η σπουδαία ερμηνεύτρια, που ζούσε τα τελευταία χρόνια στο Γηροκομείο Αθηνών, άφησε την τελευταία πνοή της τα ξημερώματα της Τετάρτης 22 Ιουλίου - τέσσερις μήνες πριν συμπληρώσει το 91 πρώτο έτος της ηλικίας της.

Τη θλιβερή είδηση ανακοίνωσε ο Σπύρος Σίγουρος μέσω μιας ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ειδικότερα, έγραψε:

«Ένα καλοκαίρι με απώλειες αγαπημένων μας ανθρώπων. Η Μαίρη Λίντα έφυγε σήμερα τα ξημερώματα, σκορπιζοντας θλιψη στον καλλιτεχνικο χωρο... Η μεγάλη Κυρια του ελληνικού τραγουδιού που ενέπνευσε πολλές νεότερες τραγουδίστριες δεν είναι πια εδώ... Έζησε τα τελευταία της χρονια στο γηροκομείο Αθηνών. Παντα αξιοπρεπής και χαμογελαστή. Θα τη θυμόμαστε δίπλα στον Μανώλη Χιώτη. Περασμένες μου αγάπες πολλες φορές ηλιοβασίλεματα...».

Ποια ήταν η Μαίρη Λίντα

Η Μαίρη Λίντα (πραγματικό όνομα Μαρία Δημητροπούλου) υπήρξε μία από τις σημαντικότερες ερμηνεύτριες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Γεννήθηκε στον Πύργο Ηλείας στις 9 Νοεμβρίου 1935 και από πολύ μικρή ηλικία έδειξε το ταλέντο της στο τραγούδι, κάνοντας τα πρώτα της βήματα σε θεατρικές και μουσικές σκηνές της Αθήνας. Η πορεία της άλλαξε οριστικά όταν συνεργάστηκε με τον Μανώλη Χιώτη, με τον οποίο δημιούργησαν ένα από τα πιο εμβληματικά καλλιτεχνικά δίδυμα της δεκαετίας του 1960, ενώ υπήρξαν και σύζυγοι για αρκετά χρόνια.

Με τη χαρακτηριστική, καθαρή φωνή της και τη σκηνική της παρουσία, η Μαίρη Λίντα συνέβαλε καθοριστικά στην εξέλιξη του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού, ερμηνεύοντας μεγάλες επιτυχίες και συνεργαζόμενη με κορυφαίους δημιουργούς της εποχής.

Το 1961 τιμήθηκε με το Α΄ Βραβείο για την ερμηνεία του τραγουδιού «Απαγωγή» του Μίκη Θεοδωράκη, ενώ μαζί με τον Μανώλη Χιώτη πραγματοποίησε σημαντικές εμφανίσεις στην Ελλάδα και το εξωτερικό, ακόμη και στον Λευκό Οίκο, συμβάλλοντας στη διεθνή προβολή της ελληνικής μουσικής. Παράλληλα, η παρουσία της στον ελληνικό κινηματογράφο και στη δισκογραφία άφησε ανεξίτηλο αποτύπωμα σε μια ολόκληρη εποχή.