Σελίνα Γκόμεζ - Μπένι Μπλάνκο: Το ρομαντικό ταξίδι γενεθλίων στην Ιταλία

Η Σελένα Γκόμεζ γιόρτασε τα 34α γενέθλιά της στην Ιταλία με ρομαντικές στιγμές, μαθήματα μαγειρικής και αξέχαστες εμπειρίες.

Το ζευγάρι συνεχίζει να απολαμβάνει τον έρωτά του, αυτή τη φορά με φόντο τα γραφικά τοπία της Ιταλίας. Η Σελίνα Γκόμεζ μοιράστηκε με τους εκατομμύρια ακολούθους της στο Instagram μια σειρά από φωτογραφίες από το ταξίδι της, αποκαλύπτοντας στιγμιότυπα από τις ημέρες που πέρασε μαζί με τον σύζυγό της στην Ιταλία. Η ανάρτηση, η οποία περιλάμβανε 19 εικόνες, παρουσίαζε μια πιο προσωπική πλευρά της ζωής του ζευγαριού, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Σύμφωνα με πηγή που μίλησε στο περιοδικό PEOPLE, το ταξίδι είχε σχεδιαστεί με ιδιαίτερη φροντίδα από τον Μπένι Μπλάνκο, ο οποίος φρόντισε ώστε τα γενέθλια της συζύγου του να είναι μια αξέχαστη εμπειρία.

«Δεν ταξίδεψε μόνο με σκάφος για να βρίσκεται μαζί της στην Αγγλία, αλλά οργάνωσε επίσης μια ξεχωριστή γιορτή γενεθλίων στην Τοσκάνη», ανέφερε η πηγή, προσθέτοντας πως «πάντα κάνει τα πάντα για να δημιουργεί ιδιαίτερες στιγμές για εκείνη».

Ένα από τα σημαντικότερα σημεία της απόδρασης ήταν η επίσκεψη στο Il Borro, το οικογενειακό κτήμα του οίκου μόδας Ferragamo στην Τοσκάνη. Εκεί, το ζευγάρι συμμετείχε σε ένα ιδιαίτερο μάθημα παρασκευής φρέσκων ζυμαρικών, απόλαυσε ένα δείπνο σε ειδυλλιακό περιβάλλον και έκανε ιππασία.

Ο Μπένι Μπλάνκο μοιράστηκε μάλιστα ένα βίντεο στο TikTok από την εμπειρία, δείχνοντας τη Σελίνα να ετοιμάζει ιταλικό φαγητό για τα γενέθλιά της. «Ας φτιάξουμε ένα ιταλικό γεύμα για τη γυναίκα μου», ακούγεται να λέει στην αρχή του βίντεο, πριν εμφανιστούν στιγμές από την προετοιμασία της ζύμης και των ζυμαρικών.

Στο τέλος του βίντεο, ο μουσικός δοκίμασε το πιάτο που είχε ετοιμάσει η Σελίνα και δεν έκρυψε τον ενθουσιασμό του. «Αυτό είναι το καλύτερο πράγμα που έχω δοκιμάσει μέχρι τώρα στην Ιταλία και το έφτιαξες εσύ», της είπε χαρακτηριστικά.

Κατά τη διάρκεια της διαμονής τους, το ζευγάρι απόλαυσε επίσης στιγμές χαλάρωσης στη θάλασσα. Σε μια από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Γκόμεζ, εμφανίζεται με γαλάζιο μπικίνι ενώ βρίσκεται πάνω σε πολυτελές σκάφος, ενώ σε άλλη εικόνα φορά ένα λευκό ολόσωμο μαγιό, συνδυασμένο με γυαλιά ηλίου και ιδιαίτερα αξεσουάρ στα μαλλιά.

Η απόδραση περιλάμβανε και πιο απλές, καθημερινές στιγμές. Η Σελίνα μοιράστηκε φωτογραφίες από παιχνίδια Scrabble πάνω στο σκάφος, γεύματα σε τοπικά εστιατόρια, βόλτες ανάμεσα στην αρχιτεκτονική των ιταλικών πόλεων και επισκέψεις σε ιστορικά σημεία, όπως μια αιωνόβια εκκλησία όπου πόζαρε μαζί με τον σύζυγό της. Το ζευγάρι επισκέφθηκε επίσης τη Φλωρεντία, όπου η Γκόμεζ φωτογραφήθηκε από μπαλκόνι με θέα στον ποταμό Άρνο, απολαμβάνοντας την ατμόσφαιρα της πόλης.

Λίγες ημέρες πριν από την 34η επέτειο των γενεθλίων της, η Σελίνα Γκόμεζ είχε επιλέξει να γιορτάσει όχι μόνο την προσωπική της ζωή αλλά και ένα σημαντικό επαγγελματικό ορόσημο. Μέσα από ανάρτησή της στο Instagram αναφέρθηκε στη συμπλήρωση έξι χρόνων από τη δημιουργία του Rare Impact Fund, της πρωτοβουλίας της που επικεντρώνεται στην ψυχική υγεία των νέων.

«Το μικρό κορίτσι που ήμουν δεν θα πίστευε ποτέ ότι θα γιόρταζα τα γενέθλιά μου μαζί με έξι χρόνια του Rare Impact Fund. Η καρδιά μου είναι γεμάτη σήμερα», έγραψε η ίδια, ευχαριστώντας όσους στηρίζουν την προσπάθεια.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους, η Σελίνα και ο Μπένι επισκέφθηκαν επίσης την Μπολόνια, όπου δείπνησαν στο εστιατόριο Trattoria della Santa. Ο ιδιοκτήτης του, Ρικάρντο Λέλι, μίλησε στο PEOPLE για τη συνάντησή τους, χαρακτηρίζοντάς τους «υπέροχους ανθρώπους» και «πολύ ευγενικούς πελάτες».

Όπως αποκάλυψε, μέλος της ομάδας του Μπλάνκο είχε κλείσει ιδιωτικό τραπέζι για το ζευγάρι, όμως τελικά αποφάσισαν να καθίσουν έξω, κάτω από τις χαρακτηριστικές στοές της πόλης. Ο ιδιοκτήτης τόνισε ότι η Γκόμεζ και ο Μπλάνκο έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το φαγητό και την εξυπηρέτηση.

Η σχέση του ζευγαριού έγινε δημόσια σχεδόν δύο χρόνια πριν από τον γάμο τους, ενώ οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 27 Σεπτεμβρίου 2025. Από τότε, φαίνεται πως συνεχίζουν να δημιουργούν κοινές αναμνήσεις, επιλέγοντας στιγμές που συνδυάζουν τη δημοσιότητα με πιο προσωπικές εμπειρίες, όπως αυτή η ιταλική απόδραση γεμάτη γεύσεις, ταξίδια και ρομαντικές εκπλήξεις.