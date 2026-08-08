Λένι Κλουμ: Το μυστικό πίσω από την αυτοπεποίθησή της στις φωτογραφίσεις εσωρούχων

Η Λένι Κλουμ μιλά για τη σχέση της με το σώμα της, την καριέρα στο μόντελινγκ και τον καθοριστικό ρόλο της μητέρας της, Χάιντι Κλουμ.

Η Λένι Κλουμ έχει μεγαλώσει κυριολεκτικά μπροστά στις κάμερες. Ως κόρη ενός από τα πιο αναγνωρίσιμα μοντέλα στον κόσμο, της Χάιντι Κλουμ, βρέθηκε από μικρή ηλικία σε έναν χώρο όπου η εικόνα, η μόδα και οι φωτογραφίσεις αποτελούν μέρος της καθημερινότητας. Σήμερα, στα 22 της χρόνια, έχει ήδη δημιουργήσει τη δική της πορεία στο μόντελινγκ και έχει πρωταγωνιστήσει σε αρκετές καμπάνιες εσωρούχων της ιταλικής εταιρείας Intimissimi.

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Λένι δηλώνει πως αισθάνεται ιδιαίτερα άνετα όταν ποζάρει με εσώρουχα και πως οι συγκεκριμένες φωτογραφίσεις δεν την κάνουν να αισθάνεται αμηχανία. Όπως εξήγησε σε συνέντευξή της στο Daily Front Row, μεγάλο μέρος αυτής της αυτοπεποίθησης το οφείλει στη μητέρα της.

«Νιώθω πολύ άνετα με το σώμα μου»,

ανέφερε, όταν ρωτήθηκε αν αισθάνεται νευρικότητα πριν από μια φωτογράφιση εσωρούχων. Και πρόσθεσε πως το γεγονός ότι μεγάλωσε έχοντας δίπλα της μια μητέρα που αισθανόταν άνετα με το σώμα της τη βοήθησε να αποκτήσει την ίδια σχέση με τη δική της εικόνα.

Η πρώτη φωτογράφιση με εσώρουχα

Η Λένι έκανε την πρώτη της φωτογράφιση για την Intimissimi όταν ήταν μόλις 18 ετών. Παρότι σήμερα αντιμετωπίζει με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση τέτοιου είδους επαγγελματικές υποχρεώσεις, παραδέχεται πως στην αρχή υπήρχε άγχος.

Τότε, όμως, είχε ένα σημαντικό πλεονέκτημα: τη Χάιντι Κλουμ στο πλευρό της.

Η παρουσία της μητέρας της στο πλατό την έκανε να αισθανθεί αμέσως μεγαλύτερη ασφάλεια. «Ήμουν πάντα λίγο νευρική στην αρχή, οπότε ήταν υπέροχο που ήταν εκεί μαζί μου», εξήγησε.

Για τη Λένι, η σχέση με τη Χάιντι δεν περιορίζεται, επομένως, σε έναν οικογενειακό δεσμό. Η διάσημη μητέρα της λειτουργεί παράλληλα ως ένα πρόσωπο στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί όταν χρειάζεται στήριξη, ιδιαίτερα σε στιγμές που η ίδια κάνει τα πρώτα της βήματα σε έναν ιδιαίτερα απαιτητικό επαγγελματικό χώρο.

Παρά την άνεσή της με τις φωτογραφίσεις εσωρούχων, υπήρξε μια στιγμή στην αρχή της καριέρας της κατά την οποία η Λένι ένιωσε πραγματικά έντονο άγχος. Πρόκειται για το εξώφυλλό της στη γερμανική Vogue το 2021. Η εμφάνισή της για το εξώφυλλο δεν ήταν ιδιαίτερα αποκαλυπτική. Αντίθετα, η Λένι φορούσε ένα oversized κοστούμι. Ωστόσο, η συγκεκριμένη επαγγελματική εμπειρία είχε κάτι που την έκανε πολύ πιο αγχωμένη: δεν αφορούσε μόνο την πόζα μπροστά στον φωτογραφικό φακό, αλλά και την πρώτη της συνέντευξη με δημοσιογράφο.

«Ήμουν τόσο φοβισμένη. Είχα πάθει πανικό εκείνο το πρωί», θυμήθηκε.

Η ίδια εξήγησε ότι το μεγαλύτερο άγχος της προερχόταν από το γεγονός ότι δεν είχε μιλήσει ξανά σε δημοσιογράφο. Το να ποζάρει μπροστά στην κάμερα ήταν κάτι διαφορετικό από το να χρειάζεται να μιλήσει δημόσια για τον εαυτό της, την καριέρα της και τη ζωή της.

Και σε εκείνη την περίπτωση, η Χάιντι ήταν ξανά δίπλα της. «Ήμουν ευγνώμων που ήταν εκεί», είπε η Λένι, προσθέτοντας πως η μητέρα της «κρατούσε το χέρι της όλη την ώρα».

«Είμαστε καλύτερες φίλες»

Η σχέση μητέρας και κόρης φαίνεται πως έχει εξελιχθεί σε μια ιδιαίτερα στενή φιλία. Η Λένι δεν κρύβει τον θαυμασμό και την αγάπη της για τη Χάιντι, περιγράφοντάς την ουσιαστικά ως την καλύτερή της φίλη.

«Είμαστε καλύτερες φίλες», ανέφερε χαρακτηριστικά. Οι δύο γυναίκες μιλούν και κάνουν βιντεοκλήσεις καθημερινά, ενώ ανταλλάσσουν συνεχώς φωτογραφίες.

Η στενή σχέση τους, βέβαια, έχει και τις πιο… αμήχανες στιγμές της. Η Λένι αποκάλυψε ότι η Χάιντι έχει την τάση να ενθουσιάζεται τόσο πολύ με τις φωτογραφίσεις της κόρης της, ώστε μερικές φορές να δημοσιεύει στα social media υλικό που δεν έχει ακόμη κυκλοφορήσει επίσημα.

Η Λένι θυμάται να της στέλνει φωτογραφίες από επαγγελματικές δουλειές και να της διευκρινίζει ότι δεν έχουν δημοσιευτεί ακόμη. Παρ' όλα αυτά, η Χάιντι κάποιες φορές τις ανέβαζε στα Instagram Stories της, με αποτέλεσμα η κόρη της να χρειάζεται να της υπενθυμίζει ότι δεν επιτρέπεται να το κάνει.

«Τώρα δεν της τις στέλνω πια», είπε χαμογελώντας.

Η νέα εντυπωσιακή φωτογράφιση

Η Λένι συνεχίζει να χτίζει τη δική της ταυτότητα στον χώρο της μόδας και πρόσφατα πρωταγωνίστησε σε φωτογράφιση για το Daily Front Row, επιλέγοντας για ακόμη μία φορά ιδιαίτερα εντυπωσιακές εμφανίσεις.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα, ποζάρει δίπλα σε μια πραγματική πισίνα που μεταφέρθηκε μέσα στο στούντιο, ξαπλωμένη σε μια πολυθρόνα. Το look της αποτελείται από ένα σετ Chanel, με το σακάκι να κοστίζει περίπου 8.800 δολάρια, ενώ σε άλλη λήψη εμφανίζεται με πολύχρωμο bustier με φτερά και μακριά φούστα του Prabal Gurung, ισορροπώντας πάνω σε μια μεγάλη ομπρέλα.

IG @dailyfrontrow

Η εικόνα της Λένι έχει πλέον ξεφύγει από τη σκιά της διάσημης μητέρας της. Αν και το όνομα Κλουμ αναμφίβολα άνοιξε πόρτες, η 22χρονη φαίνεται πως έχει αρχίσει να δημιουργεί τη δική της θέση στον χώρο της μόδας.

Και αν υπάρχει κάτι που φαίνεται να έχει κληρονομήσει από τη Χάιντι, δεν είναι μόνο τα χαρακτηριστικά της, αλλά και η άνεση μπροστά στον φακό. Η ίδια, πάντως, δείχνει να γνωρίζει ότι η αυτοπεποίθηση δεν είναι απαραίτητα κάτι που υπάρχει από την πρώτη στιγμή. Για εκείνη, αποτέλεσε μια διαδικασία που χτίστηκε μέσα από την εμπειρία, την εξοικείωση με το σώμα της και, κυρίως, την υποστήριξη της μητέρας της.