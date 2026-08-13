Τζένα Ορτέγκα: “Μπορούσα να περάσω όλη τη μέρα χωρίς να φάω ή να πιω νερό”

Η Τζένα Ορτέγκα μιλά για τα πρώτα χρόνια της καριέρας της, όταν ως παιδί έβαζε τη δουλειά πάνω από τις ανάγκες της, επειδή δεν ήθελε να γίνει “βάρος” για κανέναν.

Η Τζένα Ορτέγκα, γυρνώντας πίσω τον χρόνο στα πρώτα χρόνια της καριέρας της, θυμήθηκε μια περίοδο κατά την οποία η τάση της να αποδείξει ότι αξίζει τη θέση της, ξεπερνούσε ακόμη και τις πιο βασικές προσωπικές ανάγκες της. Η 23χρονη σήμερα ηθοποιός, που έγινε παγκοσμίως γνωστή ως «Wednesday Addams» στη δημοφιλή σειρά του Netflix, μίλησε στο Esquire για την εμπειρία της ως παιδί ηθοποιός και παραδέχθηκε πως τότε προσπαθούσε με κάθε τρόπο να μην ενοχλεί κανέναν.

«Δεν ζητούσα ούτε μια γουλιά νερό. Μπορούσα να περάσω όλη τη μέρα χωρίς να φάω, να πιω ή οτιδήποτε άλλο, επειδή ήθελα τόσο πολύ να μην είμαι εμπόδιο για κανέναν», ανέφερε. Σήμερα, η ίδια αναγνωρίζει πως αυτή ακριβώς η στάση μπορεί να ήταν το μεγαλύτερο λάθος της εκείνη την εποχή: το γεγονός ότι δεν φρόντιζε τον εαυτό της όσο θα έπρεπε.

Η Ντακότα Τζόνσον μιλά για τις δυσκολίες που αντιμετώπισε ως παιδί ηθοποιός

Η Τζένα Ορτέγκα κλήθηκε να θυμηθεί, ποιο ήταν το μεγαλύτερο λάθος που έκανε στα πρώτα βήματά της ως παιδί ηθοποιός. Η απάντησή της αφορά όσα δεν έκανε παρά κάποιο επαγγελματικό λάθος.

«Νομίζω ότι ως παιδί τα είχα καταφέρει αρκετά καλά, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ ούτε ένα λάθος που έκανα», είπε, αναγνωρίζοντας πως σήμερα αισθάνεται να κάνει λάθη πιο συχνά. Όπως εξήγησε, όταν ήταν μικρή, ένιωθε τόσο μεγάλη ευγνωμοσύνη και ενθουσιασμό που βρισκόταν σε ένα πλατό, προσπαθώντας συνεχώς να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της δουλειάς χωρίς να δημιουργεί την παραμικρή αναστάτωση.

«Ήθελα τόσο πολύ να μην είμαι εμπόδιο για κανέναν», σημείωσε. Και αυτή ακριβώς η επιθυμία της να είναι διακριτική, συνεργάσιμη και «εύκολη» για τους γύρω της ήταν που την έκανε να αγνοεί ακόμη και το αίσθημα της πείνας ή της δίψας. «Ίσως αυτό ήταν τελικά το λάθος μου: ότι δεν φρόντιζα πραγματικά τον εαυτό μου».

Η Τζένα Ορτέγκα ξεκίνησε να εργάζεται επαγγελματικά ως ηθοποιός σε ηλικία μόλις εννέα ετών, όταν το 2012 συμμετείχε στη σειρά «Rob». Ακολούθησαν μικροί ρόλοι σε κινηματογραφικές παραγωγές, μεταξύ των οποίων το «Insidious: Chapter 2» και το «Iron Man 3», ενώ στη συνέχεια ήρθε η συμμετοχή της στη σειρά «Jane the Virgin», όπου υποδύθηκε τη νεότερη εκδοχή της πρωταγωνίστριας.

Από το 2016 έως το 2018 πρωταγωνίστησε στη σειρά του Disney Channel «Stuck in the Middle», έναν ρόλο που την έκανε περισσότερο αναγνωρίσιμη στο νεανικό κοινό. Όπως έχει αποκαλύψει, ήταν μόλις επτά ετών, όταν κατάλαβε ότι ήθελε να γίνει ηθοποιός. Όταν το ανακοίνωσε στους γονείς της, εκείνοι αρχικά γέλασαν, χωρίς φυσικά να γνωρίζουν ότι εκείνη η παιδική επιθυμία θα εξελισσόταν τελικά σε μια διεθνή καριέρα. Η ίδια περιγράφει τον χαρακτήρα της ως ιδιαίτερα πεισματάρη και παραδέχεται ότι, από τη στιγμή που πήρε την απόφαση, δεν σταμάτησε ποτέ κυνηγά το όνειρό της.

Η Ντακότα Φάνινγκ ως πρότυπο

Μιλώντας για τις πρώτες επιρροές της, η Τζένα Ορτέγκα στάθηκε ιδιαίτερα στη Ντακότα Φάνινγκ, την οποία θαύμαζε από μικρή. Για την ίδια, αποτέλεσε ένα από τα πρώτα παραδείγματα που της έδειξαν τι μπορεί να σημαίνει να είσαι παιδί ηθοποιός. «Ως νεαρό κορίτσι, το να βλέπω ένα άλλο νεαρό κορίτσι με τόση σοφία… ήταν σαν να είχε ζήσει και να είχε περπατήσει σε αυτόν τον πλανήτη πολλές φορές πριν», ανέφερε, εξηγώντας πως με έναν τρόπο εκείνη της «δίδαξε» τι σημαίνει να είσαι ηθοποιός.

Η Ορτέγκα δεν έκρυψε, πάντως, ότι η εμπειρία της ως παιδί στον χώρο της υποκριτικής είχε και τη δύσκολη πλευρά της. Όταν ρωτήθηκε, αν υπάρχουν στερεότυπα για τα παιδιά που γίνονται ηθοποιοί, τα οποία δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, απάντησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια: «Είναι λάθος να πω ότι πολλά από αυτά είναι αληθινά;».

