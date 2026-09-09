Η Μίλι Μπόμπι Μπράουν και ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ επιστρέφουν μαζί στην οθόνη λίγους μήνες μετά το τέλος του “Stranger Things” - Αυτή είναι η νέα τους σειρά.

Ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν συνεργάστηκαν με επιτυχία στο “Stranger Things” και παρόλο που η σχέση τους πέρασε από “40 κύματα”, οι δυο τους ετοιμάζονται σε ένα νέο επαγγελματικό βήμα, ξανά στο Netflix.

Οι δύο ηθοποιοί πρόκειται να συναντηθούν ξανά στην μικρή οθόνη, αυτή τη φορά ως πατέρας και κόρη, σε μια νέα κατασκοπευτική σειρά του Netflix από τον Τζακ Θορν, δημιουργό του απόλυτα επιτυχημένου “Adolescence”.

Λίγο μετά τη βράβευσή του με το πρώτο του Emmy στα Creative Arts Emmy Awards 2026, το βράδυ του Σαββάτου 6 Σεπτεμβρίου, ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ μίλησε στο E! News για τη νέα σειρά, αστειευόμενος πως εκείνος και η Μίλι «δεν χορταίνουν ο ένας τον άλλον».

«Πηγαίνω οπουδήποτε στον κόσμο και οι άνθρωποι γνωρίζουν τη σχέση του Hopper και της Eleven. Υπάρχει κάτι σε αυτή τη σχέση που θεωρούσα πραγματικά ξεχωριστό», είπε ο Ντέιβιντ αναφερόμενος στους χαρακτήρες που υποδύθηκαν ο ίδιος και η ηθοποιός στο “Stranger Things”.

Μετά το τέλος του Stranger Things το 2025, έπειτα από πέντε σεζόν, ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ δήλωσε ότι εξακολουθούσε να θέλει να αξιοποιήσει «τα βασικά στοιχεία της δυναμικής» που έχει δημιουργήσει με τη Μίλι Μπόμπι Μπράουν, προκειμένου να εξερευνήσουν νέες ιστορίες και να «χτίσουν κάτι πραγματικά μοναδικό και πρωτότυπο».

«Είναι πραγματικά μια επαγγελματική σχέση, στην οποία αγαπάμε αυτό που βγάζουμε ο ένας από τον άλλον. Υπηρετείς μια μεγαλύτερη ιστορία και και οι δύο ξέρουμε πώς να το κάνουμε αυτό, πώς να το σκεφτούμε και πώς να το συζητήσουμε» είπε και πρόσθεσε: «Αγαπώ αυτό που έχουμε μαζί και μου αρέσει που μπορώ να τη βλέπω καθημερινά».

Ποια είναι η υπόθεση της νέας σειράς στο Netflix;

Σύμφωνα με την επίσημη περιγραφή, η σειρά ακολουθεί τον Matt Wolfe, έναν πρώην πράκτορα του FBI του οποίου η καριέρα έχει καταστραφεί και ο οποίος πλέον εργάζεται ως ειδικός σε θέματα ασφάλειας.

Η ζωή του ανατρέπεται όταν επιστρέφει στον κόσμο που είχε αφήσει πίσω του, καθώς η αποξενωμένη κόρη του, Rebecca, εξαφανίζεται κατά τη διάρκεια μιας αποστολής. Η Rebecca είναι πλέον πράκτορας του FBI και αποφασισμένη να ακολουθήσει τα βήματα του πατέρα της. Η εξαφάνισή της αναγκάζει τον Matt να επιστρέψει σε έναν χώρο που έχει αλλάξει σημαντικά από τότε που τον άφησε.

Εκτός από πρωταγωνιστές, ο Ντέιβιντ Χάρμπουρ και η Μίλι Μπόμπι Μπράουν θα έχουν και ρόλο εκτελεστικών παραγωγών στη σειρά. Στην παραγωγή συμμετέχουν επίσης ο σύζυγος της Μίλι, Τζέικ Μποντζοβι, καθώς και ο πατέρας της, Ρόμπερτ Μπράουν, μέσω της εταιρείας παραγωγής της, PCMA Productions.

Κάπου εδώ να θυμίσουμε ότι λίγο πριν την πρεμιέρα της 5ης σεζόν του “Stranger Things”, η Μίλι Μπόμπι Μπράουν είχε κατηγορήσει τον Ντέιβιντ Χάρμπουρr για παρενόχληση και bullying στα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν της σειράς. Ωστόσο, οι δύο ηθοποιοί εμφανίστηκαν μαζί στην πρεμιέρα, βάζοντας έτσι τέλος σε όποια διαμάχη μπορεί να υπήρχε μεταξύ τους.