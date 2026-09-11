Το «revenge dress» της Νταϊάνα βγαίνει ξανά σε δημοπρασία – Η ιστορία πίσω από το iconic φόρεμα

Το εμβληματικό μαύρο φόρεμα της Νταϊάνα, που φόρεσε τη νύχτα που ο γάμος της βρέθηκε στο επίκεντρο ενός παγκόσμιου σκανδάλου, επιστρέφει στο προσκήνιο.

Λονδίνο, 29 Ιουνίου 1994. Η Πριγκίπισσα Νταϊάνα βγαίνει από το αυτοκίνητό της και τα φλας των φωτογράφων παίρνουν φωτιά. Φορά ένα μαύρο, εφαρμοστό μεταξωτό φόρεμα με ακάλυπτους ώμους, μαύρες γόβες και ένα εντυπωσιακό choker στον λαιμό. Δεν είναι μια ακόμη επίσημη εμφάνιση της τότε πρώτης κυρίας της βασιλικής οικογένειας. Είναι μια στιγμή που θα αποτυπωθεί στη συλλογική μνήμη και θα τη συζητάμε για δεκαετίες μετά.

Λίγες ώρες νωρίτερα, ο τότε σύζυγός της, Πρίγκιπας Κάρολος, είχε παραδεχτεί δημοσίως την απιστία του σε τηλεοπτικό ντοκιμαντέρ που παρακολούθησαν περίπου 13 εκατομμύρια Βρετανοί. Λίγους δεν τους λες. Η Νταϊάνα αντιμετώπισε την κατάσταση με ωριμότητα και αυτοσεβασμό, επιλέγοντας να απαντήσει όχι με δηλώσεις, αλλά με την εικόνα της. Το φόρεμα της Ελληνίδας σχεδιάστριας Christina Stambolian έγινε μέσα σε μία νύχτα το περίφημο «revenge dress» και η ίδια η εμφάνιση απέκτησε τεράστιες διαστάσεις.

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Το «φόρεμα της εκδίκησης» που φόρεσε η Πριγκίπισσα Νταϊάνα βγαίνει ξανά προς πώληση

Σχεδόν τρεις δεκαετίες μετά, το συγκεκριμένο φόρεμα βγαίνει ξανά σε δημοπρασία. Ο οίκος Sotheby's θα το παρουσιάσει αρχικά στο Λονδίνο και στη συνέχεια σε Hong Kong και Γενεύη, πριν καταλήξει στη Νέα Υόρκη για τη μεγάλη δημοπρασία της 9ης Δεκεμβρίου.

Η εκτίμηση αγγίζει τα 300.000 δολάρια. Ωστόσο, η ιστορία των δημοπρασιών με αντικείμενα που ανήκαν στην Νταϊάνα αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η τελική τιμή να κινηθεί πολύ υψηλότερα. Το 2023, ένα από τα φορέματά της πωλήθηκε για 604.800 δολάρια, ενώ η περίφημη «Black Sheep» μπλούζα της έσπασε κάθε προσδοκία, ξεπερνώντας το 1,1 εκατομμύριο δολάρια.

Και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς γιατί το συγκεκριμένο φόρεμα έχει αποκτήσει τέτοια μυθική διάσταση. Σκέψου μόνο, ότι μιλάμε γι’ αυτό τόσα χρόνια μετά.

Η Νταϊάνα φόρεσε σκόπιμα το συγκεκριμένο φόρεμα σε εκείνη τη δημόσια εμφάνιση

Η δημιουργία της Christina Stambolian είχε παραμείνει στην ντουλάπα της Νταϊάνας για περίπου τρία χρόνια. Η πριγκίπισσα θεωρούσε αυτή την επιλογή υπερβολικά τολμηρή για τα βασιλικά δεδομένα. Εκείνο το βράδυ, ωστόσο, αποφάσισε να αγνοήσει το πρωτόκολλο και να φορέσει απλώς αυτό που ήθελε.

Το μαύρο, χρώμα που μέχρι τότε συνδεόταν κυρίως με το πένθος στους βασιλικούς κύκλους, μεταμορφώθηκε πάνω της σε σύμβολο κομψότητας, αυτοπεποίθησης και ανεξαρτησίας. Το look ολοκληρώθηκε με κόκκινα νύχια, μαύρο clutch και ένα choker που είχε δημιουργηθεί από μια antique καρφίτσα με διαμάντι και ζαφείρι, δώρο της Ελισάβετ για τον γάμο της.

Σε αυτή την εμφάνιση η Νταϊάνα δεν χρειάστηκε να πει ούτε μία λέξη. Το ρητό «μια εικόνα χίλιες λέξεις» μόλις είχε επιβεβαιωθεί. Σύμφωνα με τη στιλίστρια Άννα Χάρβεϊ, η Πριγκίπισσα της είχε εξομολογηθεί πως ήθελε να δείχνει «σαν ένα εκατομμύριο δολάρια», όταν θα έβγαινε εκείνο το βράδυ. Και αν κρίνουμε από την ιστορία, το πέτυχε.

Η τελευταία φορά που το φόρεμα είχε αλλάξει χέρια ήταν το 1997, όταν η Νταϊάνα είχε δημοπρατήσει 79 φορέματά της για φιλανθρωπικό σκοπό. Ο σημερινός ιδιοκτήτης το απέκτησε τότε και αποφάσισε να το διαθέσει ξανά σχεδόν 30 χρόνια αργότερα. Μαζί με το φόρεμα θα δημοπρατηθεί και ένα σπάνιο αντίτυπο του καταλόγου της αρχικής πώλησης, υπογεγραμμένο από την ίδια την Νταϊάνα και τη δημιουργό Christina Stambolian

