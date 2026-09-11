Η Αμάλ Κλούνεϊ στην Αθήνα - Η επιστροφή των μαρμάρων του Παρθενώνα & η UNESCO

Η Αμάλ Κλούνεϊ βρέθηκε για 24 ώρες στην Αθήνα και το πρόγραμμα της ήταν αρκετά γεμάτο. Οι συναντήσεις που είχε.

Η Αμάλ Κλούνεϊ είναι υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου, βρέθηκε στην Αθήνα για την Συνάντηση των Πρέσβεων Καλής Θελήσεως της UNESCO. Η Βρετανίδα δικηγόρος με καταγωγή από τον Λίβανο είναι από τις πιο δυνατές υποστηρικτές για την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα.

Η μέρα της Αμάλ στην Αθήνα ξεκίνησε από νωρίς, όταν και συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα στο Προεδρικό Μέγαρο. Τη σημαντική συμβολή της Αμάλ Κλούνεϊ στη διεθνή προβολή των θέσεων της Ελλάδας για την επανένωση των Γλυπτών του Παρθενώνα υπογράμμισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Να θυμίσουμε ότι ο Κωνσταντίνο Τασούλας είχε ξανασυναντηθεί με τη γνωστή δικηγόρο με ειδίκευση στο Διεθνές Δίκαιο, το 2014, όταν με την ιδιότητα του υπουργού Πολιτισμού είχε ζητήσει από το νομικό γραφείο στο οποίο εργαζόταν η Αμάλ Κλούνεϊ στο Λονδίνο την εκπόνηση μελέτης σχετικά με τις νομικές πτυχές της διεκδίκησης και του επαναπατρισμού των Γλυπτών του Παρθενώνα.

NDP Photo Agency

Το απόγευμα η Αμάλ Κλούνει έδωσε το “παρών” στον Ναό του Ολυμπίου Διός, όπου είναι προσκεκλημένη της Κωνστάντζας Σμπώκου-Κωνσταντακοπούλου, νέας πρέσβειρας Καλής Θελήσεως της UNESCO, με τις δύο γυναίκες να έχουν προγραμματισμένη δημόσια συζήτηση με θέμα «Τεχνητή Νοημοσύνη και Πολιτισμός».

NDP Photo Agency

NDP Photo Agency

Η ημέρα της ολοκληρώθηκε με επίσημο δείπνο στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου βρέθηκαν αρκετές προσωπικότητες από τον χώρο του πολιτισμού, της διπλωματίας και της κοινωνικής προσφοράς. Μάλιστα, όπως έγινε γνωστό η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη απύηθυνε και ομιλία.

Τα έσοδα της εκδήλωσης θα διατεθούν για την ενίσχυση του Ταμείου της UNESCO για τον Πολιτισμό, με στόχο την καταπολέμηση της παράνομης διακίνησης πολιτιστικών αγαθών και την προστασία μνημείων που απειλούνται από πολέμους, φυσικές καταστροφές και αρχαιοκαπηλία.