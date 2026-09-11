Η Τζένιφερ Λόρενς αποφάσισε να μπει στο Instagram και έθεσε ήδη τους δικούς της κανόνες.

Μπορεί η Τζένιφερ Λόρενς να άργησε αρκετά να κάνει το μεγάλο βήμα, αλλά πλέον είναι και επίσημα στο Instagram. Και, όπως ήταν μάλλον αναμενόμενο, η πρώτη της εμφάνιση στην πλατφόρμα δεν θα μπορούσε να είναι μια συνηθισμένη ανάρτηση.

Η ηθοποιός δημιούργησε λογαριασμό με το όνομα @jlaw και στις 10 Σεπτεμβρίου μοιράστηκε το πρώτο της βίντεο με τους followers της. Χωρίς ιδιαίτερο styling και χωρίς μακιγιάζ, η Τζένιφερ Λόρενς μίλησε απευθείας στην κάμερα και ξεκαθάρισε από την πρώτη στιγμή τους όρους της.

Η ηθοποιός παραδέχτηκε ότι αποφάσισε να δώσει μια ευκαιρία στο Instagram, αλλά υπάρχει ένας πολύ συγκεκριμένος όρος: δεν πρόκειται να ανεχτεί κακεντρεχή σχόλια. «Θα το δοκιμάσω και, αν κάποιος πει κάτι αρνητικό, θα φύγω. Αμέσως», είπε, δείχνοντας ότι δεν σκοπεύει να μπει στη διαδικασία να διαχειρίζεται διαδικτυακές επιθέσεις ή περιττή αρνητικότητα.

Και επειδή μάλλον ήθελε να βεβαιωθεί ότι το μήνυμα έγινε κατανοητό, πρόσθεσε πως θα καταλάβει αν κάποιος σκέφτεται να γράψει κάτι κακό. Η συγκεκριμένη δήλωση, βέβαια, έγινε με το χαρακτηριστικό χιούμορ της και ήταν αρκετή για να κάνει τους fans της να λατρέψουν ακόμη περισσότερο την πρώτη της ανάρτηση.

Το καλύτερο κομμάτι ήρθε λίγο αργότερα, όταν η Τζένιφερ Λόρενς συνέχισε το αστείο μέσα από τα Instagram Stories της. Ζήτησε από τους followers της να είναι προσεκτικοί με τα σχόλια, καθώς, όπως είπε, τα επιθετικά ή κακόβουλα μηνύματα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά «το μωρό». Και μετά αποκάλυψε ποιο είναι το συγκεκριμένο μωρό: η ίδια.

"Παρακαλώ να έχετε υπόψη ότι οποιοδήποτε κακόβουλο ή επιθετικό σχόλιο μπορεί να επηρεάσει αρνητικά το μωρό" έγραψε χαρακτηριστικά.

Οι fans της την υποδέχτηκαν όπως ακριβώς ήθελε

Οι αντιδράσεις κάτω από την πρώτη της ανάρτηση ήταν, όπως φαίνεται, ακριβώς αυτές που θα ήθελε. Οι fans της γέμισαν τα σχόλια με θετικά μηνύματα και χιούμορ, καλωσορίζοντας την ηθοποιό στην πλατφόρμα.

Άλλωστε, η Τζένιφερ Λόρενς δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ενεργή στα social media. Σε παλαιότερη συνέντευξή της είχε παραδεχτεί ότι χρησιμοποιούσε το Instagram περισσότερο ως παρατηρήτρια. Της άρεσε να βλέπει τι συμβαίνει, χωρίς απαραίτητα να συμμετέχει στη συζήτηση.

«Είμαι εκεί. Αλλά είμαι περισσότερο παρατηρήτρια: κοιτάζω, δεν μιλάω», είχε πει στο InStyle το 2018, αναφερόμενη στη χρήση του Instagram.

Και συμπλήρωσε ότι: «Υπάρχει πάντα τόσο μεγάλη αντίδραση. Τόσοι άνθρωποι ακούν και προσέχουν και έχουν τόσες πολλές απόψεις για τα πάντα. Πραγματικά δεν θέλω να ανοίξω αυτή την πόρτα, εκτός αν είναι απολύτως απαραίτητο. Δεν θέλω να εκθέτω τον εαυτό μου χωρίς λόγο. Εκτός αν προωθώ κάτι ή αν κάτι με έχει πραγματικά εξοργίσει, δεν θα με ακούσετε».

Τώρα, όμως, αποφάσισε να δοκιμάσει την εμπειρία από την άλλη πλευρά. Το αν θα παραμείνει τελικά στο Instagram ή αν θα τηρήσει την απειλή της και θα αποχωρήσει με το πρώτο κακό σχόλιο, μένει να φανεί. Ένα είναι σίγουρο: η Τζένιφερ Λόρενς κατάφερε να κάνει μια από τις πιο πολυσυζητημένες «πρώτες μέρες στο Instagram» χωρίς καν να προσπαθήσει ιδιαίτερα.