Η Μέγκαν Μάρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψαν στη Βρετανία και για πρώτη φορά ακούμε τον Άρτσι να έχει βρετανική προφορά.

Η Μέγκαν Μάρκλ και ο πρίγκιπας Χάρι επέστρεψαν στη Βρετανία με τα παιδιά και τα σκυλιά τους στις 26 Αυγούστου και τώρα δίνουν μια πρώτη γεύση από τη νέα τους ζωή στην Αγγλία.

Η ηθοποιός και δούκισσα του Σάσεξ μοιράστηκε την πρώτη ματιά στην επιστροφή της οικογένειάς της στη Βρετανία. Σε ανάρτηση που δημοσίευσε στο Instagram την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, η 45χρονη μοιράστηκε ένα βίντεο διάρκειας 35 δευτερολέπτων, προσφέροντας μια μικρή εικόνα από τη ζωή της οικογένειας στην Αγγλία, μετά την πρόσφατη επιστροφή της ίδιας και του συζύγου της μαζί με τα παιδιά τους, τον 7χρονο πρίγκιπα Άρτσι και την 5χρονη πριγκίπισσα Λίλιμπετ, αλλά και τα σκυλιά τους, Πούλα και Μία.

Στο βίντεο βλέπουμε το ζευγάρι να περπατάει χέρι-χέρι σε εξωτερικό χώρο και στη συνέχεια περνά σε στιγμιότυπα που φαίνεται να δείχνουν τα πόδια της Λίλιμπετ να ζεσταίνονται δίπλα στο τζάκι. Στη συνέχεια, ο Άρτσι τρέχει δίπλα της. Και κάπου εκεί ακούγεται ο 7χρονος να μιλάει και να έχει αποκτήσει τη βρετανική προφορά του πατέρα του.

Σε ένα από τα πλάνα, ο Χάρι, ο Άρτσι και η Λίλιμπετ ψαρεύουν όλοι μαζί από μια βάρκα. Μάλιστα, σε όλη τη διάρκεια του βίντεο, στο πάνω μέρος της οθόνης παραμένουν δύο emojis: μια βρετανική σημαία και μια κόκκινη καρδιά.

Η Μέγκαν και ο Χάρι έφτασαν στη Βρετανία στις 26 Αυγούστου. Πηγή ανέφερε στο People.com ότι, πριν από τη μετακόμιση, ο Δούκας και η Δούκισσα του Σάσεξ πέρασαν το τελευταίο τους Σαββατοκύριακο στην Καλιφόρνια με στενούς φίλους, ανάμεσά τους και φίλους των παιδιών τους, αλλά και τη μητέρα της Μέγκαν, Ντόρια Ράγκλαντ.

Μετά τη μετακόμιση, άνθρωπος από το περιβάλλον του ζευγαριού δήλωσε στο PEOPLE πως η προσαρμογή των παιδιών "ήταν και παραμένει η προτεραιότητά τους". “Όλα τα υπόλοιπα θα μπουν στη θέση τους όταν έρθει η κατάλληλη στιγμή. Υπάρχουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Μόλις μετακόμισαν στην άλλη άκρη του κόσμου και ήταν πραγματικά πολύ απασχολημένοι με το να βοηθήσουν τα παιδιά να προσαρμοστούν. Αυτό ήταν και παραμένει το επίκεντρο της προσοχής τους, τουλάχιστον προς το παρόν. Είναι χαρούμενοι που επέστρεψαν”, συνέχισε η πηγή.

Η οικογένεια του Χάρι και της Μέγκαν σκοπεύει να χρησιμοποιεί ως βάση ένα σπίτι στη Βρετανία, το οποίο δεν ανήκει στη βασιλική οικογένεια, για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Ο Άρτσι και η Λίλιμπετ θα φοιτούν σε σχολείο στη Βρετανία, ενώ το ζευγάρι θα διατηρήσει και το σπίτι του στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνια.

Πρόσφατα, πηγή δήλωσε στο PEOPLE ότι η απόφαση της Μέγκαν και του Χάρι να εγκαταλείψουν την Καλιφόρνια, όπου εγκαταστάθηκαν το 2020 μετά την αποχώρησή τους από τα ανώτερα καθήκοντά τους ως μέλη της βασιλικής οικογένειας, δεν ήταν συναισθηματικά εύκολη. "Σχεδίαζαν αυτή την αλλαγή εδώ και αρκετό καιρό και αισθάνονται ότι είναι το σωστό για την οικογένειά τους, όμως αυτό δεν σημαίνει ότι ήταν εύκολο να φύγουν", εξήγησε η ίδια πηγή.

Άνθρωπος από το περιβάλλον τους στο Μοντεσίτο ανέφερε ότι μία από τις βασικές προσελκύσεις της Βρετανίας για τη Μέγκαν ήταν όσα μπορεί να προσφέρει στα δύο παιδιά της.

"Η Μέγκαν αισθάνεται πολύ τυχερή που μπορούν να δώσουν στον Άρτσι και τη Λίλιμπετ την ευκαιρία να γνωρίσουν και τους δύο κόσμους", ανέφερε η πηγή. Παράλληλα, άλλη πηγή δήλωσε ότι "ο Χάρι θέλει να καταλάβουν τον κόσμο στον οποίο μεγάλωσε και από πού προέρχεται η οικογένειά τους".