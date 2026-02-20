Σάρα Κέιν: Η θεατρική συγγραφέας που μας προκαλεί να κοιτάξουμε κατάματα τη βία

Η Σάρα Κέιν, η συγγραφέας του «Cleansed», της πολυσυζητημένης παράστασης της χρονιάς, αυτοκτόνησε μια μέρα σαν σήμερα, πριν από 27 χρόνια.

Μία από τις παραστάσεις για την οποία που ακούμε και διαβάζουμε τη φετινή θεατρική σεζόν, είναι η παράσταση «Cleansed» σε σκηνοθεσία Δημήτρη Καραντζά, η οποία συγκέντρωσε το ενδιαφέρον σαν καλλιτεχνικό γεγονός, όχι μόνο εδώ και λίγους μήνες που παίζεται στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, αλλά από την είδηση του ανεβάσματός της. Και αυτό, γιατί πέρα από το σύνολο των συντελεστών της παράστασης, είναι και το ίδιο το έργο, που έχει το δικό του ιδιαίτερο φορτίο.

Το αλληγορικό θεατρικό έργο «Cleansed» της Αγγλίδας συγγραφέως Σάρα Κέιν είναι έργο που συνοδεύεται άλλωστε από αμφιλεγόμενες κριτικές και σχόλια, ήδη από το παρθενικό ανέβασμά του, το 1998. Ένα έργο προκλητικό, βίαιο, σκληρό, το οποίο λίγοι αντέχουν να δουν, ενώ άλλοι φεύγουν οργισμένοι. Στην Ελλάδα, το σύστησε σε ένα μεγάλο κοινό με την παράσταση που σκηνοθέτησε το 2001, ο Λευτέρης Βογιατζής.

