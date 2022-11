Ο πρώτος αστροναύτης ΑμεΑ μόλις επιλέχθηκε από την ESA

Η διάκριση του είναι τεράστιας σημασίας καθώς καμία μεγάλη δυτική διαστημική υπηρεσία δεν είχε επιλέξει ΑμεΑ μέχρι σήμερα

O πρώτος αστροναύτης ΑμεΑ του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διαστήματος θα είναι ο John McFall, ο οποίος είναι Βρετανός αθλητής αγώνων δρόμων στους Παραολυμπιακούς.

Ο Παραολυμπιονίκης είχε χάσει το ένα πόδι του σε τροχαίο ατύχημα στα 19 του και η διάκριση του είναι τεράστιας σημασίας καθώς καμία μεγάλη δυτική διαστημική υπηρεσία δεν είχε επιλέξει ΑμεΑ μέχρι σήμερα.

Ο McFall επιλέχθηκε από την ESA για να συμμετάσχει στο εκπαιδευτικό της πρόγραμμα και μπορεί να γίνει το πρώτο άτομο ΑμεΑ που θα ταξιδέψει στο διάστημα. Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος ανακοίνωσε τη νέα τάξη των Ευρωπαίων αστροναυτών, στο Παρίσι μετά τη λήξη των εργασιών του Συμβουλίου της ESA σε υπουργικό επίπεδο.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νέα τάξη (ESA Astronaut Class 2022) περιλαμβάνει πέντε αστροναύτες καριέρας που θα ενσωματωθούν άμεσα στο υπάρχον σώμα των Ευρωπαίων αστροναυτών, ορισμένους επιλαχόντες, που προσωρινά τουλάχιστον θα συνεχίσουν να απασχολούνται στις νυν θέσεις εργασίας τους και για πρώτη φορά έναν αστροναύτη ΑμεΑ.

Η επιλογή έγινε ανάμεσα σε 22.523 υποψήφιους (17.126 άνδρες και 5.397 γυναίκες) που είχαν αρχικά κάνει σχετική αίτηση από τα κράτη μέλη, ενώ στον επόμενο γύρο είχαν προχωρήσει 831 άνδρες και 530 γυναίκες. Από την Ελλάδα είχαν κατατεθεί αρχικά 281 υποψηφιότητες (220 άνδρες και 60 γυναίκες), ενώ είχαν προκριθεί στην επόμενη φάση επιλογής 22 άνδρες και δύο γυναίκες.

Οι πέντε νέοι αστροναύτες είναι μία Βρετανίδα αστροφυσικός, μία Γαλλίδα πιλότος ελικοπτέρων διάσωσης, ένας Ισπανός μηχανικός, ένας Ελβετός γιατρός, κι ένας Βέλγος βιοϊατρικός μηχανικός με διδακτορικό στη νευροεπιστήμη. Οι επιλαχόντες θεωρούνται και αυτοί αστροναύτες, αλλά η εκπαίδευση τους θα ενεργοποιηθεί όταν προκύψει κάποια ανάγκη.

Former Paralympic athlete John McFall, from Frimley in Surrey, was selected by the ESA to join its training programme and could be the first disabled person to go into space.



Read more here 👉 https://t.co/2GTofl3byv pic.twitter.com/LoT1Vre4WW