Πώς μια σχετικά άγνωστη Μεξικανή ζωγράφος μετατράπηκε σε παγκόσμιο πολιτιστικό φαινόμενο. Η ιστορία της Φρίντα Κάλο και η διαχρονικότητά της

“Οι μόνοι που πεθαίνουν πραγματικά είναι εκείνοι που δεν έζησαν ποτέ”. Η Φρίντα Κάλο έζησε κι η κληρονομιά της παραμένει ζωντανή, δυναμική κι ανεξάντλητη, πολύ μεγαλύτερη και πολύ βαθύτερη από τη -συχνά κιτς- εικόνα, που συνοδεύει τη “Fridamania” του 21ου αιώνα.

Πάνω από έναν αιώνα μετά τη γέννηση της, σαν σήμερα στις 6 Ιουλίου 1907, το πρόσωπο της βρίσκεται παντού: σε έργα τέχνης, αφίσες, κοσμήματα, αξεσουάρ, κούπες, μαξιλάρια, μπλουζάκια, τατουάζ. Σε αυτήν επιστρέφουν, ταυτίζονται κι εμπνέονται γυναίκες, πολλών, διαφορετικών γενιών. Κι όσο ο χρόνος περνά, η εικόνα της δεν παλιώνει, ενισχύεται, μοιάζει προφητική κι επίκαιρη όσο ποτέ.

Πρωτοπόρος και “βασίλισσα των selfies”

Στον χώρο της υψηλής μόδας, η επιρροή της είναι εμφανής σε λουλουδάτα μοτίβα και τολμηρούς συνδυασμούς. Στοιχεία της αισθητικής της έχουν υιοθετηθεί από σταρ της ποπ -από τη Μαντόνα μέχρι τη Ριάνα. Θεωρείται η πρωτοπόρος του “flower power” (που προανήγγειλε το κίνημα των Χίπηδων), όπως και η πρώτη “βασίλισσα των selfies” (που λατρεύουν οι σύγχρονοι οπαδοί της σχετικής κουλτούρας, όπως η Κιμ Καρντάσιαν).

Σχεδόν έναν αιώνα πριν από τη σημερινή παγκόσμια εμμονή με τη δημόσια εικόνα, η Φρίντα Κάλο έχτιζε συνειδητά το δικό της personal brand, πριν καν υπάρξει -κι αποθεωθεί- ο όρος.

Αντιλήφθηκε πολύ νωρίς -πολύ πριν τα social media και τους influencers-ότι η εικόνα μπορεί να γίνει αφήγηση, η μόδα πολιτική δήλωση και η προσωπική ιστορία, οι πόνοι, η μοναξιά και οι αγωνίες, δημιουργία και έμπνευση για εκατομμύρια ανθρώπους. Κι όπως η ίδια είχε πει “είμαι η δική μου μούσα. Είμαι το θέμα που γνωρίζω καλύτερα”.

Παγκόσμιο φαινόμενο και “Fridamania”

Πρόσφατα, η έκθεση “Frida: The Making of an Icon” στην Tate Modern του Λονδίνου σημείωσε ιστορικό ρεκόρ με την προπώληση 41.000 εισιτηρίων πριν από τα επίσημα εγκαίνιά της στις 25/7. Νωρίτερα, τον Νοέμβριο του 2025 το αινιγματικό έργο της El sueño (La cama), κατέρριψε το ρεκόρ του ακριβότερου πίνακα, που έχει δημιουργήσει γυναίκα (όταν πωλήθηκε σε δημοπρασία του οίκου Sotheby’s στη Νέα Υόρκη αντί του ποσού των 54,66 εκατ. δολαρίων).

Δεν είναι, όμως, μόνο η τέχνη της που σήμερα αποφέρει εκατομμύρια. Όπως αναφέρει ο Guardian, στο Διαδίκτυο μπορείς να αγοράσεις περισσότερα από 100.000 αντικείμενα με το πρόσωπο της. Από κεριά και μαξιλάρια μέχρι μια κούκλα Barbie -λίγο πιο λευκή και με πιο διακριτικό μονόφρυδο-, χειροποίητα πουλόβερ, αξεσουάρ θαλάσσης και κολάν γιόγκα.

Η λατρεία έως εμμονή γύρω από τη Φρίντα Κάλο έχει εξελιχθεί σε μια εξαιρετικά κερδοφόρο βιομηχανία, που έρχεται σε αντίθεση με τη φιλοσοφία και τις αντικαπιταλιστικές πολιτικές πεποιθήσεις της. Παράλληλα, επιβεβαιώνει πόσο μπροστά υπήρξε από την εποχή της, καθώς μετέτρεψε τον εαυτό της στο πιο διαχρονικό έργο της, δημιουργώντας ένα προσωπικό brand, που 100 χρόνια μετά θα ζήλευαν και οι πιο επιτυχημένες influencers.

Πηγή δύναμης οι αδυναμίες

Η επιρροή της Κάλο δεν περιορίζεται στην τέχνη, την ποπ κουλτούρα ή τη μόδα, αλλά και στο πώς μια γυναίκα μπορεί η ίδια να ορίσει την εικόνα της μέσα σε ένα ανδροκρατούμενο κόσμο.

Από πολύ νεαρή ηλικία πειραματίστηκε με τη ρευστότητα των φύλων και την αρρενωπή πλευρά της -χαρακτηριστικό είναι ότι σε τυπική οικογενειακή φωτογραφία των αρχών του 20ού αιώνα είναι ντυμένη με ανδρικά ρούχα, με κοστούμι του πατέρα της. Έκανε το χαρακτηριστικά ατημέλητο μουστάκι και το ενωμένο φρύδι σήμα κατατεθέν της. Δεν θέλησε να δείξει “τέλεια”, τα ανέδειξε ως μέρος της ταυτότητας της -πολύ πριν καθιερωθούν όροι όπως self branding, self acceptance και body positivity.

Από τη δεκαετία του 1920, όταν οι αδελφές της είχαν κόψει τα μαλλιά τους σε μοντέρνο καρέ και φορούσαν τα ίσια φορέματα, που επέβαλλε η μόδα της εποχής, εκείνη είχε διαμορφώσει μια εντελώς διαφορετική αισθητική: μαλλιά μαζεμένα πίσω με χωρίστρα στη μέση, ζωηρά χρώματα, λουλούδια, μεγάλα σκουλαρίκια, αέρινες φούστες και κεντημένα ρούχα, που παρέπεμπαν στη μεξικανική λαϊκή παράδοση -με έμπνευση τις ρίζες της μητέρας της.

Η Κάλο μετέτρεψε τις αδυναμίες της σε πηγή δύναμης. Οι μακριές ρομαντικές φούστες των γυναικών της Οαχάκα έκρυβαν το ατροφικό πόδι που της κληροδότησε η προσβολή από πολιομυελίτιδα κατά την παιδική ηλικία της. Οι φαρδιές μπλούζες τους ορθοπεδικούς κορσέδες, που ήταν αναγκασμένη να φορά, μετά το σοβαρό τραυματισμό, που υπέστη στη σπονδυλική στήλη στα 18 της, σε σύγκρουση τραμ με σχολικό λεωφορείο.

Δημιούργημα της τέχνης της

Το ντύσιμό της ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη λιτή και κομψή αισθητική που κυριαρχούσε τότε. Έδινε ιδιαίτερη έμφαση στο πρόσωπο και τα μαλλιά της. Στόλιζε τα περίτεχνα χτενίσματα της με μεταξωτά λουλούδια, αγαπούσε το μακιγιάζ και τα έντονα βερνίκια νυχιών. Από τη δεκαετία του ‘30 υιοθέτησε ακόμη πιο ένθερμα τη μεξικανική, παραδοσιακή ενδυμασία, όχι μόνο ως πολιτιστική, νοσταλγική κι αισθητική επιλογή, αλλά και ως πολιτική δήλωση.

Αγκάλιασε το vintage -πολύ πριν επινοηθεί ο όρος- και φωτογραφήθηκε το 1937 για τη Vogue ως η “σύζυγος του διάσημου Μεξικανού καλλιτέχνη Ντιέγκο Ριβέρα” με μπλούζα εμπνευσμένη από την Εδουαρδιανή εποχή, φαρδιά μακριά φούστα με βολάν και το αγαπημένο της σάλι.

“Από τις φωτεινές μάλλινες κορδέλες που πλέκει στα μαύρα μαλλιά της και το χρώμα που δίνει στα μάγουλα και τα χείλη της, μέχρι τα βαριά παλιά μεξικανικά περιδέραια και τις πολύχρωμες μπλούζες και φούστες της Τεουάντεπεκ” έγραφε το περιοδικό το 1938 “η κυρία Ριβέρα μοιάζει να είναι δημιούργημα της τέχνης της, ένα δημιούργημα που όπως τα έργα της, είναι ταυτόχρονα αυθόρμητο και σχολαστικά μελετημένο”.

Ο Ντιέγκο Ριβιέρα και η Φρίντα Κάλο χώρισαν το 1939 αλλά ξαναπαντρεύτηκαν στις 8 Δεκεμβρίου 1940 στο δημαρχείο του Σαν Φρανσίσκο © Getty Images/ Bettmann

Το δεύτερο μεγάλο ατύχημα, ο Ντιέγκο

Σε ηλικία 20 ετών, η Κάλο γνωρίζει τόσο τον κομμουνισμό όσο και τον Ντιέγκο Ριβέρα, τότε διασημότερο καλλιτέχνη στο Μεξικό, διαβόητο γόη, σχεδόν 20 χρόνια μεγαλύτερο της και παντρεμένο. Δύο χρόνια αργότερα (1929), ο Ριβέρα χωρίζει για να την παντρευτεί. Η σχέση τους αποδεικνύεται θυελλώδης, μια διαρκής σύγκρουση ανάμεσα στον έρωτα, την τέχνη, την προδοσία και την έμπνευση.

Έτρεφαν τις ίδιες πολιτικές πεποιθήσεις και τεράστιο καλλιτεχνικό σεβασμό ο ένας για τον άλλο, όμως η κοινή ζωή τους χαρακτηριζόταν από συνεχείς απιστίες, έντονους καβγάδες και επανασυνδέσεις. Η πιο οδυνηρή στιγμή για τη Φρίντα ήταν όταν ανακάλυψε ότι ο Ριβέρα διατηρούσε σχέση με τη μικρότερη αδελφή της, Κριστίνα. Πήραν διαζύγιο το 1939, όμως ξαναπαντρεύτηκαν ένα χρόνο μετά. Όπως η ίδια είχε πει “υπήρξαν δύο μεγάλα ατυχήματα στη ζωή μου. Το ένα ήταν το λεωφορείο. Το άλλο ο Ντιέγκο”.

Η απιστία ήταν αμοιβαία στο γάμο τους. Η Φρίντα είχε ανοιχτά σχέσεις και με άντρες και με γυναίκες, τις οποίες ο Ριβέρα γνώριζε κι εύκολα ή δύσκολα αποδεχόταν. Ισως ο πλέον διάσημος εραστής της ήταν ο Λέον Τρότσκι, ο οποίος φιλοξενήθηκε στο σπίτι τους, όταν έφτασε εξόριστος στο Μεξικό.

Όσο όμως κι αν από τη ζωή τους, πέρασαν πολλοί εραστές και πολλές ερωμένες, δεν έπαψαν ποτέ να θεωρούν ο ένας τον άλλο ως το σημαντικότερο πρόσωπο των βίων τους.

Κι όπως ο Ριβέρα έγραψε στην αυτοβιογραφία του, “η μέρα που πέθανε η Φρίντα, ήταν η πιο τραγική της ζωής μου. Δυστυχώς, κατάλαβα πολύ αργά, ότι το καλύτερο κομμάτι της διαδρομής μου στον κόσμο, ήταν η αγάπη μου για εκείνη”.

Η πιο πολύτιμη κληρονομιά

Τα τελευταία χρόνια, όσο περισσότερο επιδεινωνόταν η κατάσταση της υγείας της, τόσο πιο έντονα, πολύχρωμα και εντυπωσιακά γίνονταν τα σύνολα της. Κι όταν χρειάστηκε να φορέσει τεχνητό πόδι μετά τον ακρωτηριασμό της το 1953, το μετέτρεψε σε έργο τέχνης. Το έντυσε με κόκκινη κεντημένη μπότα με κορδόνια, στα οποία πρόσθεσε ένα κουδουνάκι. Κι αυτές οι μικρές δημιουργικές παρεμβάσεις αποτελούν άλλη μια χαρακτηριστική απόδειξη ότι όσα εμπόδια κι αν της έβαλε η ζωή, η Φρίντα Κάλο αρνήθηκε να περάσει απαρατήρητη.

Με τρόπο σχεδόν προφητικό, γιόρτασε τη διαφορετικότητα, υπερασπίστηκε την ομορφιά του αυθεντικού, εξέθεσε την αδυναμία, την οργή και τους πόνους της στον καμβά, δείχνοντας στις γυναίκες του μέλλοντος πώς η ευαλωτότητα μπορεί να γίνει δύναμη, τέχνη, ταυτότητα.

Ακριβώς γι’ αυτό, σχεδόν 120 χρόνια μετά τη γέννηση της και 72 μετά τον θάνατο της (σε ηλικία 47 ετών, τον Ιούλιο του 1954), παραμένει ένα αξεπέραστο, διαχρονικό είδωλο, σύμβολο ανυπακοής και προσωπικής ελευθερίας. Και μακάρι η επιρροή της να συνεχίσει να διαρκεί για πολύ ακόμα.