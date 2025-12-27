Το 2025 ήταν μια δύσκολη χρονιά σε ό,τι αφορά τη διεθνή βιομηχανία της μόδας.

Από τους πρωτοποριακούς σχεδιαστές μέχρι τα ανερχόμενα πρόσωπα στις πασαρέλες, αρκετές σημαντικές προσωπικότητες του χώρου έφυγαν από τη ζωή, αφήνοντας πίσω τους εκτός από θλίψη φυσικά και μια πολύτιμη κληρονομιά.

Η επιρροή τους καθ' όλη τη διάρκεια του σπουδαίου τους έργου επηρέασε όχι μόνο το στιλ και τις τάσεις, αλλά και τον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε τη μόδα ως πολιτιστικό φαινόμενο

Τα σπουδαία ονόματα από τον χώρο της μόδας που έφυγαν από τη ζωή το 2025

Giorgio Armani

Ο Ιταλός θρύλος της μόδας, ιδρυτής του ομώνυμου οίκου Armani, θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους σχεδιαστές του 20ού και 21ου αιώνα. Επαναπροσδιόρισε την έννοια της ανδρόγυνης θηλυκής κομψότητας με τις χαρακτηριστικές του σιλουέτες και την ιδέα της διαχρονικής απλότητας. Πέθανε σε ηλικία 91 ετών, αφήνοντας μια σπουδαία ιστορία που δεν θα πάψει να διαδίδεται ποτέ.

SPLASH via Ideal Image

Paul Costelloe

Ο διάσημος Ιρλανδός σχεδιαστής που έκανε μεγάλη καριέρα στο Λονδίνο και έγινε ευρύτερα γνωστός για τη συνεργασία του με την πριγκίπισσα Diana ως προσωπικός της σχεδιαστής συνδύαζε την κλασική κομψότητα με μοντέρνα λεπτομέρεια, καθιστώντας τον σημείο αναφοράς στη βρετανική μόδα.

Rosita Missoni

Συνιδρύτρια του διάσημου ιταλικού οίκου Missoni, η Rosita που έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών τον Ιανουάριο, ήταν γνωστή για τα έντονα χρώματα, τις πλεκτές υφές και τα γεωμετρικά της μοτίβα τα οποία έγιναν σύμβολα της δεκαετίας του ’60 και μετά. Το στυλ του οίκου Missoni επηρέασε τη διεθνή μόδα και έφερε μια νέα, χαρούμενη προσέγγιση στην prêt-à-porter σχεδίαση.

Getty Images

Pam Hogg

Η Σκωτσέζα σχεδιάστρια με το punk πνεύμα και αντισυμβατικό ύφος, Παμ Χογκ, ήταν γνωστή για τις τολμηρές, avant - garde συλλογές της και τις συνεργασίες με μουσικούς και καλλιτέχνες. Άλλαξε τα δεδομένα της μόδας και άφησε μια έντονη παρουσία στη βρετανική και παγκόσμια σκηνή μόδας.



Getty Images

Marina Yee

Μέλος των Antwerp Six, της εμβληματικής ομάδας Βέλγων σχεδιαστών που άλλαξε ριζικά τη σύγχρονη μόδα, η Marina Yee συνεχίζει να εμπνέει νέους δημιουργούς και αναγνωρίζεται διεθνώς ως πρωτοπόρος.



Martin Parr

Αν και κυρίως γνωστός ως φωτογράφος, η δουλειά του Parr συνδέθηκε έντονα με τη μόδα, την κουλτούρα της κατανάλωσης και την καθημερινή ζωή, επηρεάζοντας designers και φωτογράφους παγκοσμίως με το χαρακτηριστικό του ύφος.

