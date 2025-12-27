Νορθ Γουέστ: Η κόρη της Κιμ Καρντάσιαν κάνει viral εμφάνιση με “shark grillz” και μπλε μαλλιά

Ανάμεσα σε λευκά outfits, high-end sneakers και διαμαντένια λεπτομέρεια, η North West αποδεικνύει πως το στυλ δεν γνωρίζει ηλικία - μόνο attitude.

Η 12χρονη Νορθ Γουέστ, κόρη της Κιμ Καρντάσιαν και του Κάνιε Γουέστ, τραβά και πάλι τα βλέμματα με μια εντυπωσιακή, χριστουγεννιάτικη ανάρτηση στο νεοσύστατο Instagram της, που ήδη προκαλεί έντονη συζήτηση στα social media. Στις φωτογραφίες, η μικρή influencer εμφανίζεται με εντυπωσιακό high-fashion look: μακριά μπλε μαλλιά, λαμπερά νύχια και ένα σετ διαμαντένιων «shark grillz», δηλαδή διακοσμητικά δόντια διαμορφωμένα με αιχμηρές άκρες, εμπνευσμένα από τα δόντια καρχαρία – έργο του διάσημου κοσμηματοπώλη Johnny Dang & Co., γνωστού για τις custom δημιουργίες του στη hip-hop σκηνή.

Η Νορθ ολοκληρώνει το statement look της με ένα λευκό outfit που συνδυάζει πολυτέλεια και street αισθητική, φορώντας φούτερ Balenciaga και σπάνια sneakers Chrome Hearts x Rick Owens — items που έχουν ήδη εξαντληθεί από την αγορά και κυκλοφορούν σε υψηλές τιμές online. Οι φωτογραφίες, τραβηγμένες στο ιδιωτικό τζετ της οικογένειας και στην στολισμένη αυλή του σπιτιού στο Hidden Hills, αποπνέουν μια αισθητική που παντρεύει τη μόδα υψηλής ραπτικής με τη νεανική δημιουργικότητα και αυτοέκφραση. Σε μια από τις εικόνες, ο ίδιος ο Johnny Dang ποζάρει δίπλα στη Νορθ.

Η ανάρτηση έχει διχάσει το κοινό. Πολλοί επικροτούν το στιλ και την προσωπικότητα της 12χρονης, χαρακτηρίζοντάς τη δημιουργική και πρωτοποριακή· άλλοι, ωστόσο, εκφράζουν ανησυχίες για το πώς παρουσιάζεται ένα παιδί σε περιβάλλον τόσο έντονης προβολής και πολυτέλειας. Η συζήτηση αγγίζει ευρύτερα θέματα για την διαδικτυακή παρουσία των παιδιών διασημοτήτων και τα όρια ανάμεσα στην καλλιτεχνική έκφραση και την προστασία της ιδιωτικότητάς τους.

Δεν είναι η πρώτη φορά που η Νορθ γίνεται viral για τις στιλιστικές επιλογές της. Τον Οκτώβριο είχε προκαλέσει νέες συζητήσεις με faux τατουάζ προσώπου, ψεύτικα piercing και μπλε μαλλιά σε βίντεο στο TikTok.

Η Κιμ Καρντάσιαν έχει υπερασπιστεί επανειλημμένα την επιλογή της να επιτρέπει στη Νορθ να εκφράζεται ελεύθερα μέσω της μόδας και των social media. Το νέο της Instagram account — το οποίο, όπως αναφέρεται, επιβλέπεται από τους γονείς της — δείχνει ότι η νεαρή Γουέστ σκοπεύει να αφήσει το αποτύπωμά της στον χώρο της μόδας, ήδη από πολύ μικρή ηλικία.