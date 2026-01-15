Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου, Απλ, ποζάρει για την καμπάνια του Self-Portrait και είναι ίδια η μαμά της στα '90s

Μητέρα και κόρη μοιάζουν σαν δυο σταγόνες νερό

Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου και του Κρις Μάρτιν, Απλ Μάρτιν, πόζαρε στον φωτογραφικό φακό με πολλούς να σχολιάζουν πως μοιάζει εντυπωσιακά με τη διάσημη μητέρα της.

Η Απλ πρωταγωνιστεί στη νέα καμπάνια του αγαπημένου fashion brand Self-Portrait και στη φωτογράφιση του γνωστού Ryan McGinley, ποζάρει σε ειδυλλιακά τοπία της πολιτείας της Νέας Υόρκης.

Η 21χρονη κόρη της Γκουίνεθ Πάλτροου, Απλ, ποζάρει για το Self-Portrait και είναι ίδια η μαμά της στα '90s

Με ελάχιστο μακιγιάζ, τα μαλλιά της να πέφτουν φυσικά στους ώμους της και φορώντας αέρινα see through φορέματα, απέπνεε μια αιθέρια ομορφιά που θυμίζει έντονα τις πιο εμβληματικές κινηματογραφικές εμφανίσεις της Γκουίνεθ Πάλτροου τη δεκαετία του ’90.

Σε αρκετές λήψεις, μητέρα και κόρη έχουν αμέτρητες ομοιότητες. Τα λεπτά χαρακτηριστικά, το βλέμμα και η φυσική κομψότητα της Απλ φέρνουν στο μυαλό ρόλους της μητέρας της σε ταινίες όπως το Emma και το Shakespeare in Love.

Μάλιστα, η σύγκριση γίνεται ακόμη πιο έντονη αν σκεφτεί κανείς ότι η Απλ βρίσκεται περίπου στην ίδια ηλικία που ήταν η μητέρα της όταν ξεκινούσε τη δική της καριέρα στο Χόλιγουντ.