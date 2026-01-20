Το 2016 είναι ξανά στη «μόδα» και θυμόμαστε 6 + 1 highlights που καθόρισαν το έτος – Ποια trends επιστρέφουν στο σήμερα

Το τελευταίο διάστημα τα social media έχουν γεμίσει με δημοσιεύσεις, φωτογραφίες, stories και γενικότερα αναμνήσεις από το 2016.

Η νοητή επιστροφή στο '16 έχει μια γοητεία, μια νοσταλγία που η πλειοψηφία αναζητά σήμερα, και η ουσία βρίσκεται στην ανεμελιά του έτους εκείνου, η οποία σήμερα έχει χαθεί. Είτε πρόκειται για τη Gen Z η οποία έχει σήμερα μπει σε άλλους ρυθμούς, είτε επειδή οι millennials απλώς έχουν φτάσει σε μια φάση της ζωής τους με τις ευθύνες να τρέχουν και να πιέζουν από κάθε «γωνιά».

Εκτός από μια ανέμελη εποχή όμως το 2016 ήταν και μια εποχή με σπουδαίες στιγμές, τόσο στην pop κουλτούρα όσο και στη μόδα.



Οι τάσεις 10 χρόνια πριν υμνούσαν αφενός την... «φασαριόζικη» πολυτέλεια και αφετέρου άνοιγαν τον δρόμο για ένα πιο ελεύθερο στιλ, χωρίς αυστηρούς κανόνες.

Τα highlights της μόδας από το 2016

Mom jeans

Τα ψηλόμεσα τζιν σε ίσια γραμμή, άνετα και ευέλικτα έκαναν την εμφάνισή τους στις τάσεις ως mom jeans και κατά κάποιον τρόπο όρισαν την αρχή του τέλους για τα άβολα στενά τζιν που μέχρι τότε ήταν in. Σήμερα φοριούνται κατά κόρον με κάθε πιθανό συνδυασμό.

Choker

Είτε βελούδινα, είτε σε στιλ αλυσίδες, ή από δέρμα και με διάφορα διακοσμητικά στοιχεία το αγαπημένο αξεσουάρ της εποχής ήταν τα τσόκερ, τα οποία έδιναν μεν μια πιο rock διάθεση σε κάθε look αλλά παράλληλα, ανάλογα το στιλ, έδιναν και μια δόση ρομαντισμού στο στιλ.

Μπλούζες με έξω τους ώμους

Οι μπλούζες με τη ρομαντική λεπτομέρεια, ήταν μεγάλη τάση 10 χρόνια πριν και μάλιστα σήμερα οι μπλούζες με έξω τους ώμους έχουν επιστρέψει δυναμικά.

Oversized streetwear

Τα oversized φούτερ με κουκούλα, μακρόστενες σιλουέτες και εμφανίσεις με έντονα λογότυπα, εμπνευσμένες από τη street style σκηνή, συνδυαζόταν με κάθε τι στη γυναικεία γκαρνταρόμπα. Από κολάν μέχρι τζιν -ακόμα και φούστα.



Athleisure style

Ο συνδυασμός κολάν, bomber μπουφάν και sneakers ξεκίνησε να φοριέται και έξω από τις αίθουσες προπόνησης, σηματοδοτώντας μια μεγάλη και πιο άνετη φυσικά αλλά στα καθημερινά μας outfit. Μην ξεχνάς πως σήμερα, 10 χρόνια μετά κάνεις αυτόν τον συνδυασμό και δείχνεις πιο cool από ποτέ, χάρη στις τάσεις του 2016.

Logo

τα τολμηρά branding από οίκους όπως Gucci, Vetements και Supreme είχαν γίνει fashion statements. Είτε φόρεσε t -shirts ή hoodies με εκκεντρικά logo είτε όχι, πρέπει να παραδεχτείς πως τότε ήταν τάση.



Ανεπιτήδευτο στιλ

Το ανεπιτήδευτο στιλ και δη η «no filter» αισθητική στα social βρήκε πολλές θαυμάστριες. Να σου θυμίσουμε τις φωτογραφίες στα Instagram stories και στα posts, τις selfies στον καθρέφτη και τις ανέμλες πόζες με casual εμφανίσεις που φανέρωναν μια cool διάθεση.