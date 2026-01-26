Ο οίκος Bottega Veneta κυκλοφορεί τσάντες για την ημέρα των ερωτευμένων – και ξέρουμε τι δώρο θέλουμε
26 Ιανουαρίου 2026
Μακριά από προφανή σύμβολα, δώρα αρκουδάκια και γλυκά, ο ιταλικός οίκος Bottega Veneta προτείνει μια σειρά από εκλεπτυσμένες επιλογές, αξεσουάρ με καλλιτεχνικές λεπτομέρειες και διαχρονική αξία.
Η Valentine’s Day capsule της Bottega Veneta επικεντρώνεται στις εμβληματικές της τσάντες, οι οποίες επανασχεδιάζονται ειδικά για την ημέρα των ερωτευμένων με διακριτικά μοτίβα καρδιάς και ρομαντικά στοιχεία που ενσωματώνονται στη σχεδιαστική ταυτότητα του brand.
Ο οίκος Bottega Veneta κυκλοφορεί μια capsule συλλογή τσαντών για την ημέρα των ερωτευμένων
Το χαρακτηριστικό intrecciato αποκτά νέα διάσταση, καθώς καρδιές σχηματίζονται μέσα από την πλέξη του δέρματος, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο και απολύτως σοφιστικέ.
Ξεχωρίζουν εμβληματικά σχέδια όπως η Hop, η οποία επανερμηνεύεται με laser-cut καρδιές και λεπτομέρειες που προσθέτουν μια τρυφερή νότα χωρίς να αλλοιώνουν τη μίνιμαλ αισθητική του οίκου αλλά και η Heart Tote η οποία είναι ο ορισμός του ρομαντισμού και την αγάπης. Οι γραμμές σε κάθε σχέδιο παραμένουν καθαρές, τα υλικά πολυτελή και η χρωματική παλέτα κινείται σε ρομαντικούς αλλά κομψούς τόνους.
Δες παρακάτω τα αγαπημένα μας σχέδια
Heart Tote/ Δες εδώ
Hop/ Δες εδώ
Mini Jodie/ Δες εδώ
