Ο οίκος Bottega Veneta κυκλοφορεί τσάντες για την ημέρα των ερωτευμένων – και ξέρουμε τι δώρο θέλουμε

Ο οίκος Bottega Veneta υποδέχεται την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου 2026 με μια capsule συλλογή που αποδεικνύει πως ο ρομαντισμός μπορεί να είναι διακριτικός, σύγχρονος και in fashion ταυτόχρονα.

Μακριά από προφανή σύμβολα, δώρα αρκουδάκια και γλυκά, ο ιταλικός οίκος Bottega Veneta προτείνει μια σειρά από εκλεπτυσμένες επιλογές, αξεσουάρ με καλλιτεχνικές λεπτομέρειες και διαχρονική αξία.

Η Valentine’s Day capsule της Bottega Veneta επικεντρώνεται στις εμβληματικές της τσάντες, οι οποίες επανασχεδιάζονται ειδικά για την ημέρα των ερωτευμένων με διακριτικά μοτίβα καρδιάς και ρομαντικά στοιχεία που ενσωματώνονται στη σχεδιαστική ταυτότητα του brand.

Ο οίκος Bottega Veneta κυκλοφορεί μια capsule συλλογή τσαντών για την ημέρα των ερωτευμένων

Το χαρακτηριστικό intrecciato αποκτά νέα διάσταση, καθώς καρδιές σχηματίζονται μέσα από την πλέξη του δέρματος, δημιουργώντας ένα αποτέλεσμα που είναι ταυτόχρονα παιχνιδιάρικο και απολύτως σοφιστικέ.

Ξεχωρίζουν εμβληματικά σχέδια όπως η Hop, η οποία επανερμηνεύεται με laser-cut καρδιές και λεπτομέρειες που προσθέτουν μια τρυφερή νότα χωρίς να αλλοιώνουν τη μίνιμαλ αισθητική του οίκου αλλά και η Heart Tote η οποία είναι ο ορισμός του ρομαντισμού και την αγάπης. Οι γραμμές σε κάθε σχέδιο παραμένουν καθαρές, τα υλικά πολυτελή και η χρωματική παλέτα κινείται σε ρομαντικούς αλλά κομψούς τόνους.

Δες παρακάτω τα αγαπημένα μας σχέδια

Bottega Veneta

Bottega Veneta

Bottega Veneta




