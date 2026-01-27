Η Ριάνα έδωσε το «παρών» στην επίδειξη της haute couture συλλογής του Τζόναθαν Άντερσον για τον οίκο Dior και δεν πέρασε απαρατήρητη στο front row.

Ο Τζόναθαν Άντερσον παρουσίασε την πρώτη του haute couture συλλογή του για τον οίκο Dior, εγκαινιάζοντας ένα νέο κεφάλαιο. Ο σχεδιαστής «πρότεινε» μια νέα φιλοσοφία για την υψηλή ραπτική, λιγότερο απόμακρη, πιο «ανοιχτή» και πιο συναισθηματική, με τη Ριάνα κατά κάποιο τρόπο να επισφραγίζει με την εμφάνισή της το νέο όραμα για τον οίκου.

H εμφάνισή της στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι επιβεβαίωσε για ακόμη μία φορά τον ρόλο της ως σύγχρονη μούσα του Dior αλλά και ως το απόλυτο fashion icon της γενιάς της.



Η συλλογή αντλούσε τον κεντρικό της άξονα από τη φύση και τη διαχρονική αγάπη του Christian Dior για τους κήπους και τα λουλούδια. Το σκηνικό ενίσχυσε αυτή την αφήγηση, με τον χώρο να μετατρέπεται σε ένα σχεδόν ποιητικό περιβάλλον, όπου οργανικά στοιχεία, καθρέφτες και αναφορές στη φύση δημιουργούσαν την αίσθηση ενός ζωντανού και εύθραυστου τοπίου.

H iconic εμφάνιση της Ριάνα με total black Dior σύνολο στο ντεμπούτο του Τζόναθαν Άντερσον

Διασημότητες, «φίλοι» του οίκου και πρόσωπα της showbiz έδωσαν το «παρών» με τη Ριάνα να εντυπωσιάζει. Ο φωτογραφικός φακός την απαθανάτισε στην πρώτη σειρά και στα social media δεν ήταν λίγα τα video που την έδειχνα να εισέρχεται στον χώρο, με άφθονη αυτοπεποίθηση και στιλ.

Συγκεκριμένα επέλεξε ένα με ένα sheer σύνολο από μαύρο τούλι του οίκου Dior, το οποίο αποτελούνταν από μια μπλούζα που έδενε στον λαιμό σαν διάφανη εσάρπα και μια ασορτί maxi φούστα, διακοσμημένα και τα δύο με διακριτικές πουά λεπτομέρειες.

Από πάνω φόρεσε ένα oversized παλτό με σατέν πέτο ενώ το styling της υπέγραψε για ακόμη μία φορά ο Jahleel Weaver. Επιπλέον, επέλεξε ψηλοτάκουνα πέδιλα από την Amina Muaddi, ενώ τα αξεσουάρ της, οβάλ μαύρα γυαλιά, διαμαντένια σκουλαρίκια και ένα εντυπωσιακό δαχτυλίδι, πρόσθεταν μια διακριτική Y2K αισθητική.