Αν κάτι κάνει τη μόδα πιο ενδιαφέρουσα από ότι ήδη είναι αυτό είναι σίγουρα οι απρόσμενες και κάπως out of the box δημιουργίες γιατί, τι θα ήταν η βιομηχανία της μόδας χωρίς αυτά τα παράξενα και εκκεντρικά στοιχεία της;

Οι οίκοι μόδας κυκλοφορούν ολοένα και περισσότερα περίεργα items, προϊόντα που γίνονται viral σε κλάσματα δευτερολέπτων με το κοινό είτε να τα αγαπά και να τα αναζητεί βγάζοντάς τα sold out, είτε να τα μισεί και να τα σχολιάζει καυστικά.

Σκέψου για παράδειγμα το εσώρουχα που κυκλοφόρησε η Κιμ Καρντάσιαν κάποιους μήνες πριν μέσω της Skims, το οποίο μάλιστα έφερε την πρέπουσα αναταραχή στα social media και μέσα σε περίπου 24 ώρες ξεπούλησε.

Στην ίδια λογική λοιπόν με την αγαπημένη Κιμ, έτσι οι οίκοι υψηλής ραπτικής κυκλοφορούν διάφορα items τα οποία μας τράβηξαν την προσοχή την προηγούμενη εβδομάδα και, ακόμη κι αν δεν τα χρειαζόμαστε, μια σκέψη πέρασε φευγαλέα από το μυαλό μας: μήπως θα ήταν τέλεια στη συλλογή μας;

Όσα εμφανίστηκαν στο feed μας τις προηγούμενες εβδομάδες – δεν χρειαζόμαστε αλλά θέλουμε να αποκτήσουμε

Πρώτο στη λίστα λοιπόν με αυτά τα κατά τα άλλα αχρείαστα items της μόδας τα οποία ο αλγόριθμος «πέταξε» στην αρχική μας για τους δικούς του λόγους, θα βάζαμε το φόρεμα Balenciaga από χαρτόκουτο. Κατασκευασμένο από χαρτόκουτα, το «shipping box dress» έγινε viral στα social media εν μία νυκτί. Αν και δημιουργία τεχνητής νοημοσύνης ο κόσμος πείστηκε πως επρόκειτο για σχέδιο του οίκου Balenciaga (μάς έχει συνηθίσει σε τέτοια άλλωστε) και όπως το σκεφτόμαστε, είναι ιδανικό για μια ανοιξιάτικη έξοδο κάπου στο κέντρο της Αθήνας; Τι, όχι;



Λιγότερο περίεργο από το φόρεμα αλλά εξίσου εκκεντρική -και ιδιαίτερα γουστόζικη (εγώ όντως τη λάτρεψα) είναι η τσάντα αγκινάρα του οίκου Loewe. Πρόκειται για μία τσάντα σε σχήμα αγκινάρας από τη συλλογή Paula’s Ibiza 2026 η οποία έρχεται να προσθέσει μια δόση χιούμορ και φαντασίας, αποδεικνύοντας ότι το luxury δεν χρειάζεται να είναι «σοβαρό» για να είναι εντυπωσιακό. Βέβαια κοστίζει 5.000 ευρώ, επομένως... ίσως μείνει απλά στο καλάθι μας.

Στα αρώματα έχω μια ιδιαίτερη αδυναμία, στις συσκευασίες τους όμως μεγαλύτερη. Η Miu Miu κυκλοφόρησε ένα νέο άρωμα, το Fleur de Lait Eau de Parfum, ένα άρωμα με φρουτώδες άρωμα και λουλουδάτες νότες, ό,τι πρέπει για το καλοκαίρι, εκείνο όμως που θέλουμε περισσότερο είναι η συσκευασία που έγινε viral στο Instagram χάρη στην Alexa. Στο συγκεκριμένο βίντεο, η ίδια παρουσιάζει τη διαδικασία ανοίγματος της συσκευασίας, αφαιρώντας το «παγωτό» με το ειδικό scoop, αποκαλύπτοντας σταδιακά το άρωμα. Ναι, δεν είναι πραγματικό παγωτό, είναι kinetic sand, αλλά πόσο έξυπνη συσκευασία για promo;

Και τέλος, τα πιο τολμηρά σανδάλια που έχεις δει ποτέ, εκείνα από την πρόσφατη Cruise συλλογή της Chanel. Ο Ματιέ Μπλαζί σκέφτηκε εντελώς αντισυμβατικά -και κάπως όχι και τόσο πρακτικά- και παρουσίασε ένα ζευγάρι σανδάλια χωρίς σόλα. Μπορεί το μισό πέλμα του ποδιού να έρχεται σε άμεση επαφή με το έδαφος αλλά δες το αλλιώς, δεν θα βόλευαν στην παραλία;

