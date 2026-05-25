H Μπιάνκα Σενσόρι υιοθέτησε την pantless αισθητική και έκανε ίσως την πιο fashionable εμφάνισή της

Η Μπιάνκα Σενσόρι είπε ναι στην τάση που... απορρίπτει τα παντελόνια και έκανε μια in fashion εμφάνιση.

Η Μπιάνκα Σενσόρι έχει συνηθίσει το κοινό σε προκλητικές εμφανίσεις. Η αρχιτέκτονας, σύντροφος του Κάνιε Γουέστ, γι’ ακόμα μια φορά τράβηξε επάνω της τα βλέμματα με τη στιλιστική της επιλογή με τον φωτογραφικό φακό να την απαθανατίζει στο Λος Άντζελες με τον αγαπημένο της.

Συγκεκριμένα, καθώς έφευγε από το Chateau Marmont στο Λος Άντζελες τα ξημερώματα της Κυριακής μαζί με τον Κάνιε Γουέστ, ο φωτογραφικός φακός την εντόπισε φορώντας ψηλοτάκουνα σε nude απόχρωση, ένα metallic κορμάκι και ένα vintage τουίντ jacket γεμάτο χρώματα και υφές.

Πρόκειται για ένα μπουκλε τουίντ, σχέδιο του Καρλ Λάργκερφελντ από τη συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2003, με τις αποχρώσεις και τα νήματά του να ξεχωρίζουν.

Δες την εμφάνιση της Μπιάνκα Σενσόρι παρακάτω

Όσο για την pantless αισθητική, από το 2022 κιόλας δειλά - δειλά, ολοένα και περισσότερες διάσημες γυναίκες, influencer και celebrities, όπως η Κένταλ Τζένερ, έκαναν εμφανίσεις χωρίς παντελόνι, αποδεικνύοντας πως η μόδα δεν είναι μονάχα στιλ αλλά και ευελιξία -αλλά και ελευθερία. Αξίζει σε αυτό το σημείο να πούμε πως, η τάση εντοπίζεται, όχι μονάχα τη δεκαετία του '50, σαν ένα στιλ χορευτικής ένδυσης, αλλά και τη δεκαετία του '80, σαν προέκταση του πρακτικού athleisure style.

Η τάση no pants, ή αλλιώς underwear as outwear επέστρεψε λοιπόν και έκανε θραύση με οίκους μόδας, όπως ο οίκος Prada, να υμνούν την ελευθερία της ένδυσης με τον πιο στιλάτο τρόπο. Έκτοτε, από τις πασαρέλες μέχρι την street style σκηνή οι γυναίκες τολμούν την, για άλλους τολμηρή και για άλλους cool αισθητική, με κάποιες να πραγματοποιούν εμφανίσεις με ένα μόνο πανωφόρι, δες για παράδειγμα τώρα την Μπιάνκα Σενσόρι, και άλλες να προσθέτουν διάφανες φούστες ή φορέματα επάνω από τα εμφανή εσώρουχά τους, όπως για παράδειγμα η Αν Χάθαγουεϊ.

Πάντως, ένα είναι το σίγουρο, η Μπιάνκα Σενσόρι μπορεί να έκανε για ακόμη μια φορά μια «γυμνή» εμφάνιση, ωστόσο πρόκειται για μία από τις πιο ενημερωμένες σε ό,τι αφορά τη μόδα, εμφανίσεις της.



