Το μπικίνι της είναι η επιτομή του sexy καλοκαιριού

H Ρίτα Όρα, η οποία ανακοίνωσε σε πρόσφατη συνέντευξή της πως σύντομα οι θαυμαστές της θα έχουν μουσικά νέα της, απολαμβάνει τις ξέγνοιαστες καλοκαιρινές της ημέρες στη Μύκονο, με το προφίλ της στο Instagram να έχει γεμίσει με ανέμελες φωτογραφίες, με μπικίνι και θέα το γαλάζιο των Κυκλάδων.

Συγκεκριμένα, στο κάρουζελ των 20 φωτογραφιών που δημοσίευσε, έδωσε στους διαδικτυακούς της φίλους μία γεύση από τις διακοπές της με φίλους, ενώ οι διαδικτυακοί της φίλοι και οι θαυμαστές της δεν παρέλειψαν να σχολιάσουν το iconic μπικίνι της αλλά και τη καλλίγραμμη σιλουέτα της.

Στα πρώτα στιγμιότυπα του post της στο επίσημο προφίλ της στο Instagram, η Ρίτα Όρα φαίνεται να ποζάρει σε σκάφος, ανοιχτά της Μυκόνου, φορώντας ένα εντυπωσιακό μπικίνι, το οποίο μάλιστα και συνδυάζει δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις του καλοκαιριού.

H Ρίτα Όρα φόρεσε το μπικίνι που συνδυάζει δύο τάσεις του καλοκαιριού σε ένα - Οι πόζες σε σκάφος

Πρόκειται για ένα μπικίνι με reptilian print, πούλιες και με metallic εφέ, το οποίο στον ήλιο δημιουργούσε ένα γυαλιστερό αποτέλεσμα. Η επιλογή της όχι μόνο ανέδειξε ιδανικά τη σιλουέτα της, αλλά απέδειξε επίσης πως ακολουθεί τις τάσεις της μόδας και τις προσαρμόζει στο δικό της προσωπικό στιλ.

Το μπικίνι της φυσικά αξίζει να πούμε πως, συνδύασε δύο από τις μεγαλύτερες τάσεις του φετινού καλοκαιριού, το print, αλλά και το metallic φινίρισμα. Αφενός το print αυτό είναι σέξι και μυστηριώδες, με τα It Girls να το επιλέγουν ολοένα και περισσότερο, αφετέρου το metallic είναι από μόνο του statement και έχει έρθει στην κορυφή των προτιμήσεων των γυναικών αυτό το καλοκαίρι, αν λοιπόν ψάχνεις για έμπνευση, η επιλογή της Ρίτα Όρα είναι το inspo που χρειαζόσουν σήμερα.

Όσο για το υπόλοιπό look, η καλλιτέχνιδα ολοκλήρωσε την εμφάνισή της με ένα πράσινο μαντήλι στα μαλλιά της, μαύρα γυαλιά ηλίου και ασημένια ογκώδη κοσμήματα.

Δες τη Ρίτα Όρα με το μπικίνι της παρακάτω