Η Prada θέλει τα ρούχα της να μοιάζουν… φορεμένα και σκεφτόμαστε, τι κρύβεται πίσω από τα «λερωμένα» πουκάμισά της

Θα έβαζες στη συλλογή σου ένα λερωμένο ρούχο;

Όχι μεταφορικά λερωμένο, πραγματικά. Θα το έβαζες στο καλάθι σου γνωρίζοντας πως, ακόμη και μετά από μερικές πλύσεις ο λεκές στο ύψος του λαιμού δεν θα έφευγε; Και άντε, αν η τιμή ήταν συμφέρουσα και η γραμμή τόσο στα μέτρα σου, καλώς, αν κόστιζε κάτι χιλιάδες ευρώ; (1.650 για την ακρίβεια). Θα το σκεφτόσουν διπλά; Αφορμή για αυτές τις σκέψεις και τις ερωτήσεις μου αποτελεί η Ανδρική Συλλογή F/W 26 της Prada, η οποία είναι τώρα διαθέσιμη στην αγορά.

Ο ιταλικός οίκος παρουσίασε στην πασαρέλα πουκάμισα, φανελάκια και πανωφόρια με λεκέδες που θυμίζουν πιτσιλιές καφέ, με ξεθωριασμένες και βρώμικες λεπτομέρειες, σαν να έχουν αποκτήσει μια γοητευτική φυσική φθορά από τον χρόνο. Οι εικόνες έγιναν αμέσως viral στα social media και, όπως ήταν αναμενόμενο, προκάλεσαν αντιδράσεις.

Η Prada θέλει τα ρούχα της να μοιάζουν… φορεμένα και εμείς σκεφτόμαστε, τι μπορεί να κρύβεται πίσω από τα «λερωμένα» πουκάμισά της

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Πράγματι, γιατί να ξοδέψει κανείς τόσα χρήματα για ένα item που μοιάζει ο κύκλος της ζωής του να έχει παρέλθει; Θα το έκανα; όχι, αλλά η απάντηση στο γιατί η Prada έκανε μια τέτοια κυκλοφορία με βασανίζει και ψάχνω την απάντηση. Νομίζω πως τη βρήκα.

Είναι η «νέα» πολυτέλεια αψεγάδιαστη;

Για δεκαετίες, η πολυτέλεια συνδέθηκε με την τελειότητα σήμερα όμως αυτή η αντίληψη φαίνεται ότι αλλάζει.

Όλο και περισσότεροι σχεδιαστές ενδιαφέρονται όχι μόνο για το πώς κατασκευάζεται ένα ένδυμα αλλά και για την ιστορία που αφηγείται. Ένα τσαλακωμένο σημείο, ένα ξεθώριασμα ή ένας λεκές, αντιμετωπίζονται πια ως στοιχεία που προσδίδουν προσωπικότητα, σαν να κουβαλά ήδη το ρούχο αναμνήσεις και εμπειρίες πριν ακόμη φορεθεί και, προφανώς αυτή είναι η λογική πίσω από όλα. Επιστροφή στην ποιότητα (όχι με την έννοια της πολυτέλειας) και όχι στην ποσότητα.

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Αυτή φαίνεται να είναι και η φιλοσοφία που ακολούθησε και η Prada στην ανδρική συλλογή Φθινόπωρο/ Χειμώνας 2026, που σχεδίασαν Miuccia Prada και Raf Simons. Στη συλλογή τα ίχνη δεν παρουσιάζονται ως ελαττώματα αλλά ως μέρος της ταυτότητας του ενδύματος. Οι σχεδιαστές πρότειναν δηλαδή ρούχα που μοιάζουν να έχουν ήδη «ζήσει», σαν να κουβαλούν μνήμη, σαν να κουβαλούν μια ιστορία που αξίζει να ειπωθεί.

Η ατέλεια στη μόδα

Παρότι η Prada βρίσκεται σήμερα στο επίκεντρο της συζήτησης, η ιδέα της ατέλειας δεν είναι καινούργια. Στα μέσα της δεκαετίας του ‘70, η punk αισθητική αμφισβήτησε την έννοια της κομψότητας μέσα από σκισμένα ρούχα, εμφανείς επιδιορθώσεις και μεταποιημένα υφάσματα. Η Vivienne Westwood χρησιμοποίησε τη μόδα ως μέσο «επανάστασης» απέναντι στις κοινωνικές συμβάσεις, αποδεικνύοντας ότι ακόμη και η φθορά μπορούσε να αποτελέσει (την ύψιστη κατά τη γνώμη μου) δημιουργική επιλογή.

Αντίστοιχα, τη δεκαετία του ’80, η Rei Kawakubo και ο Yohji Yamamoto παρουσίασαν στο Παρίσι συλλογές που έμοιαζαν ημιτελείς, με ασύμμετρα κοψίματα, ακατέργαστες άκρες και σιλουέτες που αμφισβητούσαν τους παραδοσιακούς κανόνες της μόδας και της ομορφιάς.

Σε μία εποχή όπου οίκοι όπως Chanel και Louis Vuitton προωθούν ένα γυναικείο στιλ με συγκεκριμένες γραμμές και αυστηρές σιλουέτες, η αισθητική των Rei Kawakubo και Yohji Yamamoto, βασισμένη στην ιαπωνική φιλοσοφία του wabi-sabi, μιλάει για την ατέλεια, τη φθορά και το πέρασμα του χρόνου, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της ομορφιάς. Ήταν κάτι το εξωφρενικό για την εποχή, ακατανόητο και δύσκολα… φοερέσιμο, κι όμως, κάτι στη μόδα άλλαζε.

Λίγα χρόνια αργότερα, ο Martin Margiela άλλαξε για πάντα τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε την πολυτέλεια. Ανακατασκευασμένα vintage κομμάτια και φινιρίσματα που έμοιαζαν ανολοκλήρωτα αποτέλεσαν τη βάση του deconstruction, μιας σχεδιαστικής φιλοσοφίας που εξακολουθεί να επηρεάζει τη μόδα μέχρι σήμερα, η Prada, επομένως, σε καμία περίπτωση δεν ανακαλύπτει την πυρίτιδα αλλά συνεχίζει έναν διάλογο που η μόδα ανοίγει ξανά και ξανά εδώ και δεκαετίες.

Ένας κόσμος όπου όλα είναι, ή τουλάχιστον πρέπει να φαίνονται, άψογα

Άλλωστε, μην ξεχνάς πως σήμερα η αντίληψή μας ολόγυρα, τόσο από τη μόδα όσο και από την εικόνα μας, έχει αλλάξει ριζικά. Με την πολύτιμη (εκλεπτυσμένο ειρωνικό σχόλιο) βοήθεια των social media έχουμε δημιουργήσει έναν κόσμο όπου όλα είναι ή τουλάχιστον πρέπει να φαίνονται άψογα, παρατηρείται όμως αργά και σταθερά μια στροφή προς την αυθεντικότητα.

Είναι και αυτό μια ακόμα τάση; μπορεί – και ποντάρω πολύ σε αυτό το σενάριο ωστόσο δεν μπορώ να αμφισβητήσω πως υπάρχει μια στροφή προς της ουσία, προς την ανακύκλωση, τα vintage items, τα items και τα ρούχα με χαρακτήρα και ιστορία. Αυτό σίγουρα δείχνει πως το καταναλωτικό κοινό αναζητά κάτι περισσότερο από την τέλεια εικόνα. Ψάχνει το βάθος.

Και το συμπέρασμα

Δεν ξέρω αν τα «λερωμένα» πουκάμισα της Prada θα γίνουν το επόμενο big thing της μόδας, σίγουρα όμως μας έκαναν να συζητάμε για το τι θεωρούμε όμορφο, πολύτιμο και διαχρονικό.

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«Εκείνο που στις ξεχειλωμένες ραφές του έχει γραφτεί το πιο κομβικό λεπτό μιας ζωής που έχει περάσει»

Ίσως, τελικά, το πραγματικό ερώτημα να μην είναι γιατί η Prada αποφάσισε να κυκλοφορήσει ένα πουκάμισο που μοιάζει λερωμένο αλλά γιατί εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι η αξία ενός ρούχου μετριέται από το πόσο αψεγάδιαστο μοιάζει.

Μπορεί σήμερα η εικόνα να μετράει περισσότερο από το συναίσθημα, αν το σκεφτείς λίγο καλύτερα όμως, το αγαπημένο σου ρούχο δεν είναι αυτό που έχει μείνει στη ντουλάπα σου, αποστειρωμένο και άψογα διατηρημένο, αλλά εκείνο που έχεις συνδέσει μαζί του τις πιο χαρούμενες στιγμές τις ζωής σου. Εκείνο που στις... ξεχειλωμένες ραφές του έχει «γραφτεί» το πιο κομβικό λεπτό μιας στιγμής που έχει περάσει κάποια χρόνια αλλά σε έχει καθορίσει. Εκείνο που φοράς και νιώθεις εσύ, όχι ένα τυποποιημένο μανεκέν σε βιτρίνα.

