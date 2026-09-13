Το φθινοπωρινό παντελόνι που θα φορέσεις ξανά και ξανά δεν είναι αυτό που νομίζεις.

Μπορεί να βρισκόμαστε στον Σεπτέμβριο, όμως ακόμη ο καιρός δεν είναι αυτός που ιδανικά θα θέλαμε για να φορέσουμε όλα αυτά τα φθινοπωρινά κομμάτια που έχουμε στη ντουλάπα μας. Και σίγουρα η θερμοκρασία δεν μας επιτρέπει να φορέσουμε αυτά τα παντελόνια που θέλουμε και μας βγάζουν από τη δύσκολη θέση κάθε πρωί που κυριαρχεί το ερώτημα “τι να βάλω σήμερα”.

Και μπορεί η πρώτη σου σκέψη να είναι το τζιν παντελόνι, όμως φέτος το φθινόπωρο θα βλέπεις παντού ένα άλλο σχέδιο και φυσικά αναφερόμαστε στο χακί cargo παντελόνι. Με τις χαρακτηριστικές μεγάλες τσέπες, την άνετη γραμμή και τη χαλαρή αισθητική του, το cargo έχει έντονο άρωμα από τα 00s. Και αν κάποτε το φορούσαμε με κοντά μπλουζάκια και sneakers, σήμερα επιστρέφει με έναν πιο σύγχρονο τρόπο, αποδεικνύοντας ότι μπορεί να γίνει ένα από τα πιο ευέλικτα κομμάτια του φθινοπώρου.

Το χακί είναι το νέο ουδέτερο της γκαρνταρόμπας

Το χακί είναι μία από εκείνες τις αποχρώσεις που κάνουν το καθημερινό ντύσιμο πολύ πιο εύκολο, καθώς βρίσκεται κάπου ανάμεσα στο πράσινο και το καφέ και μπορεί να συνδυαστεί με πολύ περισσότερα χρώματα απ' όσα ίσως φαντάζεσαι.

Μπορείς να το φορέσεις με απαλό γαλάζιο, πλεκτά σε σοκολατί αποχρώσεις, καφέ σουέτ, αλλά και κρεμ κομμάτια σε πιο ξεθωριασμένους τόνους. Αν θέλεις ένα πιο φθινοπωρινό αποτέλεσμα, αρκεί να προσθέσεις δερμάτινα αξεσουάρ ή ένα καρό πουκάμισο.

Επιπλέον, η μεγαλύτερη δύναμη του cargo είναι η πρακτικότητά του. Η φαρδιά γραμμή του το κάνει άνετο, ενώ παράλληλα μπορεί να προσαρμοστεί εύκολα στις αλλαγές του φθινοπωρινού καιρού. Αυτό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο στις μεταβατικές ημέρες, όταν το πρωί χρειάζεσαι κάτι πιο ζεστό, το μεσημέρι η θερμοκρασία ανεβαίνει και το βράδυ επιστρέφει η δροσιά. Σε αντίθεση με ένα εφαρμοστό τζιν, ένα loose cargo μπορεί να συνδυαστεί εύκολα με διαφορετικές στρώσεις και να παραμείνει άνετο.

Πώς θα το φορέσεις

Την επόμενη φορά που θα στέκεσαι μπροστά στη ντουλάπα προσπαθώντας να αποφασίσεις ποιο outfit θα αντέξει τον απρόβλεπτο φθινοπωρινό καιρό, ίσως αξίζει να αφήσεις το τζιν στην άκρη. Ένα χακί cargo παντελόνι με ένα πλεκτό, ένα μαύρο δερμάτινο jacket και ένα ζευγάρι κομψά sneakers είναι αρκετό για ένα άνετο, σύγχρονο outfit που μπορεί να σε βγάλει ασπροπρόσωπη από το πρωί μέχρι το βράδυ.