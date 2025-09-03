Ο όμιλος LH Group – Παπαϊωάννου ως αποκλειστικός εκπρόσωπος της Paul & Shark σε Ελλάδα και Κύπρο

Ο Όμιλος LH Group – Παπαϊωάννου ανακοινώνει με υπερηφάνεια ότι αναλαμβάνει την αποκλειστική διανομή του παγκοσμίου φήμης ιταλικού brand Paul & Shark για Ελλάδα και Κύπρο

Η Paul & Shark ιδρύθηκε το 1975 στην Ιταλία από την οικογένεια Dini, εμπνευσμένη από ένα vintage ιστιοπλοϊκό σκάφος που βρέθηκε σε ένα παλιό ναυπηγείο στη Μασαχουσέτη, φέροντας το όνομα “Paul & Shark”. Έκτοτε, εξελίχθηκε σε ένα premium fashion brand, σημείο αναφοράς στον χώρο του ιταλικού πολυτελούς sportswear, γνωστό για τα τεχνικά του υφάσματα, την υψηλή ποιότητα κατασκευής και το διαχρονικό στυλ με επιρροές από τον κόσμο της ιστιοπλοΐας.

Το εμβληματικό λογότυπο με τον καρχαρία αποτελεί πλέον σήμα κατατεθέν της Paul & Shark, αποτυπώνοντας τον ναυτικό της χαρακτήρα, με παρουσία σε περισσότερες από 70 χώρες παγκοσμίως.

Με 50 χρόνια ιστορίας, ο Όμιλος LH Group ενισχύει σταθερά την παρουσία του στον χώρο της μόδας, εκπροσωπώντας αποκλειστικά κορυφαία διεθνή brands, μεταξύ των οποίων τα Lapin House, Ralph Lauren, Vilebrequin, ViX Paula Hermanny, Banana Moon και πολλά ακόμη!



Η ένταξη της Paul & Shark ενισχύει περαιτέρω το positioning του Ομίλου στον χώρο του premium lifestyle & apparel, μέσα από ένα brand που ενσωματώνει την ιταλική φινέτσα, την τεχνική υπεροχή και τη δέσμευση στη βιωσιμότητα — αξίες που ευθυγραμμίζονται πλήρως με τη φιλοσοφία του Ομίλου.



Η πρώτη συλλογή Paul & Shark υπό τη διαχείριση του LH Group θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και συνεργαζόμενα καταστήματα από τη σεζόν Spring/Summer 2026.