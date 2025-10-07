Lorena Saravia x H&M: Η συλλογή με μεξικανό αέρα που ανυπομονούμε να φορέσουμε - Έρχεται στις 16 Οκτωβρίου

Η συλλογή εκφράζει τη μοναδική της αισθητική, η οποία χαρακτηρίζεται από το σύγχρονο, δυναμικό πνεύμα και τη βαθιά σύνδεση με την κληρονομιά της

Στις 16 Οκτωβρίου, η H&M παρουσιάζει τη νέα της συνεργασία με τη διεθνώς αναγνωρισμένη Μεξικανή σχεδιάστρια μόδας Lorena Saravia. Η συλλογή εκφράζει τη μοναδική της αισθητική, η οποία χαρακτηρίζεται από το σύγχρονο, δυναμικό πνεύμα και τη βαθιά σύνδεση με την κληρονομιά της.

Η συλλογή θα είναι διαθέσιμη σε επιλεγμένα καταστήματα και στο hm.com στις 16 Οκτωβρίου 2025.

Ann-Sofie Johansson, creative advisor H&M και Lorena Saravia © Courtesy of H&M

«Όταν ξεκίνησα το brand μου, ήθελα να δημιουργήσω κάτι αυθεντικά μεξικανικό που να συνδέει ποιότητα, αψεγάδιαστη γραμμή και σύγχρονο στυλ για τη γυναίκα του σήμερα. Το Μεξικό συχνά παρουσιάζεται ως μια ανδροκρατούμενη κοινωνία, όμως οι γυναίκες υπήρξαν πάντα μια ανυπέρβλητη δύναμη. Ελπίζω κάθε γυναίκα που φοράει τις δημιουργίες μου να νιώθει έμπνευση και ενδυνάμωση», αναφέρει η Lorena Saravia.

© Courtesy of H&M

© Courtesy of H&M

Μέσα από το πρίσμα της προσωπικής και πολιτιστικής της κληρονομιάς, η Lorena Saravia δημιουργεί μια άκρως ευέλικτη γκαρνταρόμπα που περιλαμβάνει μερικά από τα πιο εμβληματικά της κομμάτια. Η συλλογή των 29 κομματιών ισορροπεί ανάμεσα στη δύναμη των αυστηρών σιλουετών –όπως το best-seller τζιν jacket και τα denim chaps της– και στη θηλυκότητα των βραδινών εμφανίσεων, με draped μπλούζες και φορέματα με ανοιχτή πλάτη. Αστική και πολυδιάστατη, η συλλογή αποτίνει φόρο τιμής στο Μεξικό μέσα από υφάσματα workwear, χειροποίητες λεπτομέρειες και cowboy boots – όλα σε μια παλέτα εμπνευσμένη από τις ποιητικές αποχρώσεις της ερήμου.

Τα αξεσουάρ προσθέτουν επιπλέον ιστορίες και χαρακτήρα στη συλλογή. Τα σκουλαρίκια σε σχήμα λιονταριού της γιαγιάς της Lorena αποτέλεσαν το πρότυπο και την έμπνευση για τα σκουλαρίκια και τα κουμπιά της συλλογής, ενώ οι καφέ suede cowboy boots, το πλατύγυρο καπέλο και η ζώνη προσθέτουν ακαταμάχητο στιλ.

© Courtesy of H&M