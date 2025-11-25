O Τζόναθαν Άντερσον θα παρουσιάσει την πρώτη Dior Cruise collection του στο Λος Άντζελες

Η επίδειξη έχει προγραμματιστεί για τις 13 Μαΐου

Ο Τζόναθαν Άντερσον θα παρουσιάσει την πρώτη του cruise συλλογή για τον οίκο Dior στο Λος Άντζελες στις 13 Μαΐου, όπως επιβεβαίωσε ο οίκος στο The Fashion Network.

Όπως ανέφερε ο γαλλικός οίκος πολυτελείας σε σύντομη δήλωσή του που αποκαλύφθηκε αποκλειστικά στο WWD, η ακριβής τοποθεσία του show ακόμη δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, εκείνο όμως πως αξίζει να αναφέρουμε είναι πως η αποκάλυψη της πρώτης Cruise επίδειξης του οίκου έρχεται αμέσως μετά τα εγκαίνια μιας ναυαρχίδας του Dior στην οδό Rodeo Drive του Λος Άντζελες, σχεδιασμένης από τον Αμερικανό αρχιτέκτονα Peter Marino.

Τις τελευταίες ημέρες ο οίκος βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεων, αφενός για τις εντυπωσιακές και άκρως λαμπερές βιτρίνες του στη 30 Avenue Montaigne, αφετέρου για την αφιερωματική έκθεση που πραγματοποιείται από τη La Galerie Dior και το Fondation Azzedine Alaïa.

Ο Τζόναθαν Άντερσον, ο οποίος έκανε την πρώτη του επίδειξη ως καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου Dior στο πλαίσιο της Εβδομάδας Μόδας του Παρισιού για την Ανδρική συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2026 το καλοκαίρι και τον Οκτώβριο επέστρεψε στην πόλη του φωτός για το show της γυναικείας συλλογής του, αποδεικνύει πως, έχει έρθει να επαναπροσδιορίσει τη σύγχρονη κομψότητα με τη δική του μοναδική υπογραφή, χωρίς να ξεχνά φυσικά τους κώδικες του θρυλικού γαλλικού οίκου μόδας.

Τώρα, αν θα μπορούσαμε να κάνουμε μια πρόβλεψη για την Cruise collection του Τζόναθαν Άντερσον είναι σίγουρα πως θα είναι αιθέρια, θα ακολουθήσει τη ρομαντική του κατεύθυνση διατηρώντας φυσικά την πολυτέλεια που χαρακτηρίζει τον οίκο.