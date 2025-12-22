Η Falconeri γιορτάζει την άνεση, την κομψότητα και την καινοτομία στα υφάσματα, ανεβάζοντας το cashmere σε νέα ύψη στυλ.

Η Falconeri παρουσιάζει το “Ultrasoft Peaks”, το νέο editorial που διαδραματίζεται στις παγωμένες κορυφές του Mont Blanc, όπου απόλυτος πρωταγωνιστής είναι το Ultrasoft Cashmere - ένα εξαιρετικά ζεστό και απαλό, ultra-fine νήμα που σε αγκαλιάζει, προϊόν μιας διαδικασίας χαμηλής στρέψης που ενισχύει την ελαφρότητα και την πολυτελή απαλότητά του.

Εμβληματικό στις εκδοχές της διπλής και τετραπλής πλέξης, το Ultrasoft Cashmere ζωντανεύει σε εκλεπτυσμένα σχέδια και για εκείνη και για εκείνον.

Για τις γυναίκες, το επίκεντρο είναι η πολυτέλεια της αφής: η σειρά Intrecci di Cashmere εκφράζει το υψηλότερο επίπεδο χειροτεχνίας μέσω της εκλεπτυσμένης κατασκευής που γίνεται το διακριτικό σήμα κατατεθέν.

Το παλτό με πλεκτά μανίκια, το πουπουλένιο αμάνικο γιλέκο και η πλεκτή ολόσωμη φόρμα δημιουργούν ένα ζεστό, σοφιστικέ total look, ιδανικό για τον χειμώνα. Το απαλό και πλούσιο Bouclé Cashmere ορίζει μία νέα γλώσσα leisurewear με πουλόβερ με λαιμόκοψη, αμάνικες επιλογές και ασορτί αξεσουάρ.

Για τους άντρες, τα 100% cashmere outerwear pieces ενσαρκώνουν ένα σύγχρονο στυλ: από το jacket εμπνευσμενο από το denim με φόδρα ψαροκόκκαλο έως το μοντέρνο πουλόβερ fisherman από Ultrasoft Cashmere, σε συνδυασμό με τη νέα γενιά παντελονιών με χαλαρούς όγκους – αντικατοπτρίζοντας την εξέλιξη της σημερινής ένδυσης. Η συλλογή ολοκληρώνεται με κομμάτια που διαθέτους πλεξίδες και ριμπ υφές.