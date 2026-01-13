Ο Josh O’Connor προστέθηκε στη λίστα των προσωπικοτήτων που εκπροσωπούν τον οίκο Dior, αναλαμβάνοντας επίσημα τον ρόλο του brand ambassador.

Η συνεργασία αυτή βέβαια δεν αποτελεί έκπληξη για όσους γνωρίζουν τη μακροχρόνια σχέση του O’Connor με τον Jonathan Anderson. Ο δημιουργικός διευθυντής του Dior γνωρίζει τον ηθοποιό χρόνια, καθώς ήταν εκείνος που τον επέλεξε ως τον πρώτο άνδρα ambassador του οίκου Loewe το 2017, σηματοδοτώντας τότε μια νέα, πιο εκλεπτυσμένη αλλά και τολμηρή εικόνα για το ανδρικό στιλ. Από τότε οι δύο τους έχουν συνεργαστεί σε καμπάνιες και εμφανίσεις που συνδύασαν τη μόδα με την καλλιτεχνική αφήγηση.

Η παρουσία του Josh O’Connor στο πρώτο show του Jonathan Anderson για τον Dior, τον Ιούνιο που μας πέρασε, επιβεβαίωσε τη φυσική συνέχεια της δημιουργικής σχέση τους και φυσικά δεν είναι λίγες οι φορές που ο ηθοποιός έχει επιλέξει Dior για τις δημόσιες εμφανίσεις του.

Ο Josh O’Connor είναι ο νέος brand ambassador του οίκου Dior

«Ο Josh κι εγώ συνεργαζόμαστε εδώ και πολλά χρόνια και είναι ένας αγαπητός φίλος», δήλωσε ο Anderson σε αποκλειστική συνέντευξη στο WWD και συνέχισε: «Είναι ένας αξιοθαύμαστος ηθοποιός που φέρνει μια στοχαστική ακρίβεια στη δουλειά του - ήσυχος, μελετημένος και σταθερά πρωτότυπος. Είναι μια συνεργασία που συνεχίζει να εξελίσσεται και είμαι ενθουσιασμένος που θα έρθει μαζί μου σε αυτό το επόμενο κεφάλαιο».

«Αυτή η συνεργασία με την Dior μοιάζει σαν να μπαίνεις σε έναν κόσμο όπου η παράδοση συναντά την τολμηρή δημιουργικότητα και το να ενταχθείς στην οικογένεια Dior με τον Jonathan Anderson στο τιμόνι είναι απίστευτα συναρπαστικό. Το όραμά του για τον οίκο - να τιμούμε την ιστορία του ενώ παράλληλα προχωράμε καινοτόμα - έχει βαθιά απήχηση σε μένα», δήλωσε ο ηθοποιός.

Ο Josh O’Connor έγινε παγκοσμίως γνωστός μέσα από τον ρόλο του πρίγκιπα Καρόλου στη σειρά The Crown, μια ερμηνεία που του χάρισε βραβεία και αναγνώριση. Έκτοτε, έχει ξεχωρίσει για τις προσεκτικές καλλιτεχνικές επιλογές του, αλλά και για το ανεπιτήδευτο προσωπικό του στιλ, που κινείται ανάμεσα στο κλασικό και το σύγχρονο.

Με τον O’Connor ως brand ambassador, ο οίκος Dior ενισχύει την αφήγησή του γύρω από την ανδρική κομψότητα, επενδύοντας όχι μόνο στη μόδα, αλλά και στην προσωπικότητα, το ταλέντο και την πολιτισμική επιρροή.