Το τελευταίο αντίο στον Valentino: Η Ντονατέλα Βερσάτσε τον τίμησε με το εμβληματικό Valentino Red, ποιοι έδωσαν το «παρών»

Η Ρώμη αποχαιρέτησε έναν από τους μεγαλύτερους δημιουργούς που γνώρισε ποτέ ο κόσμος της μόδας.

Ο Valentino Garavani, ο άνθρωπος που ταύτισε το όνομά του με την απόλυτη κομψότητα, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 93 ετών, αφήνοντας πίσω του μια ανεπανάληπτη κληρονομιά.

Τις προηγούμενες ημέρες, η σορός του βρισκόταν σε λαϊκό προσκύνημα στον εκθεσιακό χώρο PM23, που άνοιξε η Fondazione Valentino Garavani το 2025, επιτρέποντας στο κοινό να αποτίσει φόρο τιμής στον σχεδιαστή ενώ η κηδεία του πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Βασιλική Santa Maria degli Angeli e dei Martiri στο κέντρο της Ρώμης, έναν επιβλητικό ναό του 16ου αιώνα.

Getty Images

Το τελευταίο αντίο στον Valentino

Στην τελετή έδωσαν το «παρών» κορυφαία ονόματα της διεθνούς μόδας και του Χόλιγουντ. Ανάμεσά τους, μια από τις αγαπημένες του μούσες, Αν Χάθαγουεϊ, η Άννα Γουίντουρ, αλλά και σημαντικές φυσιογνωμίες της ιταλικής μόδας όπως η Μαρία Γκράτσια Κιουρί, ο Αλεσάντρο Μισέλ, σημερινός creative director του οίκου Valentino, καθώς και ο Πιερπάολο Πιτσιόλι, που ηγήθηκε του οίκου μετά την αποχώρηση του Valentino το 2008 έως το 2024.

Συγκινητική ήταν βέβαια και η παρουσία του Τζιανκάρλο Τζιαμέτι, συνιδρυτή του οίκου και σύντροφο ζωής του σχεδιαστή.

Getty Images

Η Ντονατέλa Βερσάτσε τίμησε τον σχεδιαστή με το εμβληματικό Valentino Red

H Ντονατέλα Βερσάτσε, κατά την άφιξή της στο προσκύνημα στο Fondazione Valentino Garavani e Giancarlo Giammetti εχθές, τίμησε τον «τελευταίο αυτοκράτορα» της μόδας με έναν απόλυτα συμβολικό τρόπο. Πιστή στο ύφος και τη φιλία τους, επέλεξε ένα κοστούμι στη χαρακτηριστική απόχρωση Valentino Red, χρώμα - σήμα κατατεθέν του σχεδιαστή και του οίκου.

Τέλος, αξίζει να πούμε πως, σύμφωνα με διεθνή δημοσιεύματα, οι βιτρίνες των καταστημάτων Valentino σε όλο τον κόσμο κοσμήθηκαν με quotes του ίδιου, όπως το χαρακτηριστικό «I love beauty its not my fault» μετατρέποντας τον αποχαιρετισμό σε μια παγκόσμια, σιωπηλή έκθεση μνήμης.