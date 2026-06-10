Tα αξεσουάρ που θα μας μυήσουν στην ανεμελιά του καλοκαιριού

Η Alviero Martini 1ª Classe συνδυάζει τη γοητεία των ταξιδιών με τη διαχρονική ιταλική κομψότητα, δημιουργώντας κομμάτια που ξεχωρίζουν σε κάθε γκαρνταρόμπα.

Όταν το καλοκαίρι φτάνει και επίσημα, η διάθεσή μας για shopping απογειώνεται. Λίγο η ζέστη που κάνει την εμφάνισή της, λίγο η ανία από τη χειμερινή γκαρνταρόμπα, λίγο οι έξοδοι που αρχίζουν και πληθαίνουν… Και μαζί με αυτά και οι μικρές ή μεγαλύτερες αποδράσεις που έρχονται να κάνουν την ανάγκη για νέα και αγαπημένα Items ακόμη πιο επιτακτική.

Σε αυτή την στιγμή, λοιπόν, του shopping heat μας, οι πρώτοι σταθμοί για να αναζητήσουμε τα κομμάτια του καλοκαιριού είναι πάντα τα αγαπημένα μας Brands που χειμώνα- καλοκαίρι συνθέτουν τα outfit μας και δημιουργούν για εμάς τις πιο όμορφες εικόνες. Ένας από τους σταθμούς αυτούς που και φέτος πρωταγωνιστεί στη wish list μας για το καλοκαίρι του 2026 είναι η Alviero Martini 1a Classe.





Ανέμελο, αέρινο καλοκαίρι

Το Iconic Geo Map του οίκου Alviero Martini δεν σταματάει να μας συνοδεύει και αυτή την εποχή. Φέτος ενώνεται με αέρινες σιλουέτες, φυσικές υφές και γήινες αποχρώσεις δημιουργώντας κομμάτια που αποπνέουν απαράμιλλη κομψότητα και effortless sophistication.

Από το πρωί έως το βράδυ, από την πόλη έως τα νησί, από τις πιο casual βόλτες μας μέχρι και τις πιο official περιστάσεις του καλοκαιριού, η συλλογή Alviero Martini 1ª Classe Summer 2026 Collection μας προσφέρει από elegant ready-to-wear προτάσεις μέχρι statement bags και καλοκαιρινά αξεσουάρ. Η νέα συλλογή ισορροπεί ανάμεσα στο refined city style και τη χαλαρή resort αισθητική για να μπορέσει να μας συνοδεύσει σε κάθε στιγμή, σε κάθε μέρος που θα βρεθούμε και σε κάθε event, ώστε να γίνει επισήμως η αγαπημένη μας επιλογή.





Ready to style!

Πιστή στη χαρακτηριστική της ταυτότητα, η Alviero Martini 1ª Classe αναδεικνύει τον καλύτερό μας εαυτό, αφού όχι μόνο κάνει elevate κάθε outfit μας, αλλά μας δημιουργεί και τη διάθεση να δημιουργήσουμε αφορμές για όμορφα look και να βγούμε έξω φορώντας τις πιο όμορφες επιλογές μιας από της πιο ολοκληρωμένης συλλογής του οίκου μέχρι και σήμερα.

Έτσι, η αγάπη μας για τη μόδα συναντά την ενέργεια και το κέφι να φορέσουμε από μαγιό και φορέματα, μέχρι τα Iconic αξεσουάρ και να βγούμε έξω να γιορτάσουμε τον πιο stylish εαυτό μας! Ο οίκος Alviero Martini άλλωστε αγαπάει το ταξίδι, την κομψότητα και το ανεπιτήδευτο summer dressing και είναι δίπλα μας κάθε σεζόν για να κάνει το παιχνίδι μας με το στιλ μια διαχρονική υπόθεση απαράμιλλης γοητείας, πολυτέλειας και κομψότητας.

Για περισσότερες πληροφορίες για τη συλλογή μπορείτε να επισκεφτείτε τη σελίδα Alviero Martini 1a Classe στο Instagram.

Ανακαλύψτε τις συλλογές του ιταλικού οίκου στο κατάστημα:

Boutique Alviero Martini 1a Classe

Golden Hall, 1ος Όροφος

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 3218606

