Feeling blue? Αυτά τα σχέδια από την νέα συλλογή Envie Shoes στο πιο αισιόδοξο χρώμα του καλοκαιριού θα σου φτιάξουν διάθεση και στυλ

Όσο μπαίνουμε για τα καλά στο καλοκαίρι, η ανάγκη για ανανέωση της καλοκαιρινής μας γκαρνταρόμπας και της διάθεσής μας ολοένα και αυξάνεται.

Για να ανακαλύψεις τα hot shoe trends αυτής της περιόδου, χρειάζεται μόνο να επισκεφθείς ένα κατάστημα Envie Shoes ή το e-shop τους EnvieShoes.gr. Eκεί θα βρεις και αμέτρητες επιλογές στο απόλυτο χρώμα της σεζόν, που δεν είναι άλλο από το φωτεινό μπλε.

Προκειμένου να μη χάσεις ούτε λεπτό στην αναζήτησή σου, πήραμε την πρωτοβουλία να συγκεντρώσουμε για σένα 6 κομμάτια που θα δώσουν στυλ και χρώμα σε όλα σου τα looks και θα τραβήξουν όλα τα βλέμματα πάνω σου και αυτό το καλοκαίρι.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά θα έλεγε κανείς κομμάτια είναι αναμφισβήτητα αυτό το γαλάζιο ankle wrap πέδιλο. Θα βρει σίγουρα τη θέση του σε όλα τα events του καλοκαιριού, από γάμους και βαφτίσεις μέχρι και girls night out.

Όπως κάθε προηγούμενη χρονιά, τα mules συνεχίζουν δυναμικά την εμφάνισή τους και φέτος. Ο συνδυασμός του baby blue με ένα από τα πιο trendy σχέδια για τη σεζόν Άνοιξη / Καλοκαίρι 2026, θα σε γεμίσουν κοπλιμέντα.

Αν βρίσκεσαι στη διαδικασία εύρεσης ενός άνετου κομματιού που θα μπορέσεις να φορέσεις από το γραφείο μέχρι και το απογευματινό Aperol μετά το σχόλασμα, τότε ένα κομψό φλατ σανδάλι, θα σου λύσει τα χέρια. Από φούστες (οποιουδήποτε μήκους) μέχρι και τζιν, θα μπορέσεις να το εντάξεις πανεύκολα στις καθημερινές σου εμφανίσεις.

Δε θα μπορούσαμε να μιλάμε για trendy shoes εάν δε συμπεριλαμβάναμε στις προτάσεις μας ένα slip on loafer. Τα έχουμε δει τον περασμένο καιρό να βρίσκουν τη θέση τους στη συλλογή των αγαπημένων μας influencers, κάτι που δεν είναι τυχαίο εάν λογιστούμε το πόσο άνετα, πρακτικά και classy είναι.

Δεν είσαι loafer girl αλλά θέλεις να παραμείνεις άνετη και on trend όλη μέρα; Ένα ζευγάρι μπαλαρίνες με μπαρέτα που συνδυάζει το διάτρητο στυλ με το πιο περιζήτητο χρώμα της αγοράς αυτή τη στιγμή, θα σε βγάλει ασπροπρόσωπη.

Κάθε fashionista που σέβεται τον εαυτό της έχει στη συλλογή της τουλάχιστον ένα ζευγάρι πέδιλα Electricity από τη συλλογή της Mairiboo για την Envie. Εάν δεν είσαι λάτρης των ψηλοτάκουνων το καλοκαίρι, η Envie Shoes σου δίνει τη λύση με το μοντέλο Mini Electricity, κυκλοφορώντας το best-seller σχέδιο στο πιο iconic χρώμα των τελευταίων σεζόν με πιο χαμηλό τακούνι.

Πρόσθεσε κι εσύ αυτό το something blue στην φετινή σου γκαρνταρόμπα! Με σύμμαχο την Envie Shoes αρκεί μόνο να έχεις όρεξη για ατελείωτες ώρες shopping και πολλά σχέδια στη wish list σου.

