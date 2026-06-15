Η αισθητική της ελαφρότητας: Η λάμψη του Elevated Cotton και η φυσική κομψότητα του λινού

Η συλλογή Άνοιξη–Καλοκαίρι 2026 γιορτάζει το αυθόρμητο και εκλεπτυσμένο ντύσιμο, όπου η ποιότητα του υλικού βρίσκεται στο επίκεντρο.

Το βασικό focus της συλλογής είναι η σειρά Elevated Cotton: μια επιλογή από κομμάτια μερσεριζέ βαμβακιού με ανώτερη, ρευστή υφή. Η εφαρμογή μιας ειδικής επεξεργασίας χαρίζει στο νήμα μια μοναδική γυαλάδα και μεταξένια αίσθηση στο δέρμα, μετατρέποντας τα βασικά ρούχα σε καθημερινά staples.

Αυτή η εκλεπτυσμένη γυαλάδα αποτελεί την ιδανική ισορροπία στη φυσικότητα του 100% λινού, μιας ευγενούς ίνας που επιλέγεται για την απαράμιλλη δροσιά της. Η συλλογή αποτελείται από ελαφριά, διαπνέοντα ρούχα σχεδιασμένα να αγκαλιάζουν απαλά το σώμα και να συνοδεύουν με στυλ ακόμα και τις πιο ζεστές ημέρες. Πλάι σε παντελόνια palazzo και άψογα κομμένα chinos, η συλλογή περιλαμβάνει πουκάμισα με μακριά και κοντά μανίκια, ευέλικτα tops και shorts, προσφέροντας μία ποικιλία επιλογών για όλες τις καλοκαιρινές περιστάσεις.

Το βασικό κομμάτι της σεζόν είναι το νέο λινό γιλέκο, ένα ιδανικός συνδυασμός λιτής αισθητικής και ευελιξίας. Ένα τολμηρό ρούχο, ιδανικό τόσο για layering όσο και για μινιμαλιστικά σύνολα, διαθέσιμο σε τέσσερις, σύγχρονες αποχρώσεις: αιθέριο Λευκό, ζεστό Sand Beige, βαθύ Moka Brown και έντονο Denim Blue.

Το αποτέλεσμα είναι μια γκαρνταρόμπα που συνδυάζει απόλυτη άνεση με εκλεπτυσμένες λεπτομέρειες, όπου κάθε υλικό επιλέγεται για να προσφέρει αυθεντική και διαχρονική κομψότητα.