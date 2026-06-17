Η Samsonite συνεχίζει να διαμορφώνει το μέλλον με τη νέα συλλογή Nexis

Η Samsonite, η κορυφαία εταιρεία αποσκευών παγκοσμίως, παρουσιάζει τη νέα της συλλογή, Nexis, και επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του ταξιδιού.

Δημιουργημένη για απαιτητικούς σύγχρονους ταξιδιώτες, η Nexis ισορροπεί αρμονικά ανάμεσα στην άνεση και την προηγμένη τεχνολογία υλικών, μέσα από έναν κομψό και διαχρονικό σχεδιασμό. Κατασκευασμένη από το αποκλειστικό καινοτόμο υλικό Roxkin™, ορίζει εκ νέου τα όρια της ανθεκτικότητας, παραμένοντας ελαφριά, ευέλικτη και εξαιρετικά δυναμική.

Απόλυτη αντοχή, εντυπωσιακά ελαφριά

Η μοναδική ποιότητα της Nexis αποτυπώνεται σε μια καμπάνια με κεντρικό μήνυμα «solid as a rock», όπου η βαλίτσα διαπερνά έναν συμπαγή βράχο, αναδεικνύοντας τη δύναμη και την ανθεκτικότητά της. Μέσα από έναν ισχυρό και συμβολικό οπτικό κόσμο, η Samsonite προσκαλεί τους ταξιδιώτες σε μια νέα διάσταση, συνδυάζοντας εντυπωσιακά studio visuals με δυναμικά CGI στοιχεία. Η Nexis είναι σχεδιασμένη να αντέχει ακόμα και στις πιο απαιτητικές συνθήκες, ενώ παραμένει εξαιρετικά ελαφριά, επιτρέποντας μετακίνηση με άνεση και αυτοπεποίθηση.

Μετατρέποντας την ελαφρότητα σε δύναμη, με το υλικό ROXKIN™

Η Samsonite βρίσκεται διαχρονικά στην αιχμή της καινοτομίας στον χώρο των αποσκευών, και το υλικό ROXKIN™ αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της ηγετικής θέσης. Πρόκειται για ένα καινοτόμο, πολυστρωματικό υλικό που συνδυάζει υψηλή ανθεκτικότητα με ευκαμψία, επανερχόμενο στο αρχικό του σχήμα μετά από κάθε πρόσκρουση. Απορροφά αποτελεσματικά τους κραδασμούς, διατηρώντας αμετάβλητη την αρχική μορφή του, ενώ παραμένει εξαιρετικά ελαφρύ για μεγαλύτερη άνεση στο ταξίδι.

Nexis – η απόλυτη ταξιδιωτική επιλογή

Το ταξίδι σήμερα σημαίνει αυτοπεποίθηση, ελευθερία και την ασφάλεια ότι όλα όσα μεταφέρεις προστατεύονται απόλυτα. Η Nexis σχεδιάστηκε για να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του σύγχρονου ταξιδιού, αποτελώντας μια ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν αξιοπιστία, άνεση και στυλ. Κάθε λεπτομέρεια αποκαλύπτει προσεκτική μελέτη: Δυναμικές γραμμές που ενισχύουν τη δομική αντοχή, διατηρώντας παράλληλα μια κομψή αισθητική, με προηγμένη εσωτερική οργάνωση που εξασφαλίζει πρακτικότητα ενώ η δυνατότητα επέκτασης προσφέρει ευελιξία σε κάθε διαδρομή, ενώ οι μεγάλοι τροχοί ανάρτησης εγγυώνται ομαλή και αθόρυβη κίνηση. Η συλλογή Nexis σχεδιάζεται και κατασκευάζεται στην Ευρώπη και διατίθεται σε τέσσερα χρώματα: Onyx Black, Deep Petrol, Cotton White και Deep Forest. Διατίθεται σε τέσσερα μεγέθη: 55 cm, 70 cm, 76 cm και 82 cm, καλύπτοντας κάθε ανάγκη ταξιδιού. Η Nexis είναι διαθέσιμη στο επίσημο website της Samsonite, στα φυσικά καταστήματα της εταιρείας και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης

Αποκλειστικός Αντιπρόσωπος : RVU Distribution A.E.

