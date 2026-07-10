Η Hermès ανοίγει ένα νέο κεφαλαίο τον Ιανουάριο του 2027 και, όπως ανακοίνωσε θα παρουσιάσει για πρώτη φορά συλλογή υψηλής ραπτικής στο επίσημο πρόγραμμα της Εβδομάδας Υψηλής Ραπτικής στο Παρίσι.

Η Hermès, ένας οίκος που εδώ και σχεδόν δύο αιώνες έχει χτίσει τη φήμη του πάνω στην τελειότητα της χειροποίητης κατασκευής, διαθέτει ήδη τη φιλοσοφία και τη δεξιοτεχνία που απαιτεί η Υψηλή Ραπτική, επομένως η «είσοδός» στο πρόγραμμα δεν μοιάζει κάτι το παράξενο.

Η ανακοίνωση ήρθε σε μια περίοδο όπου η Haute Couture γνωρίζει νέα δυναμική, με τα μεγάλα δημιουργικά ντεμπούτα να συγκεντρώνουν το ενδιαφέρον της διεθνούς βιομηχανίας της μόδας. Η πρώτη couture συλλογή της Hermès αναμένεται να παρουσιαστεί τον Ιανουάριο του 2027, και θα αποτελέσει ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα της σεζόν, καθώς ο οίκος καλείται να μεταφέρει την απαράμιλλη τεχνογνωσία του στη δερματοτεχνία και τη χειροποίητη κατασκευή σε ένα νέο δημιουργικό πεδίο.

Η Hermès θα κάνει το πρώτο της Haute Couture show – Πότε είναι η πολυαναμενόμενη ημερομηνία

Την ίδια περίοδο, όπως αναφέρεται στο WWD, η Grace Wales Bonner, θα παρουσιάσει και την πρώτη της ανδρική συλλογή για τον οίκο, διαδεχόμενη τη Véronique Nichanian, η οποία υπήρξε υπεύθυνη για το menswear της Hermès για σχεδόν τέσσερις δεκαετίες. Με δύο σημαντικά δημιουργικά ντεμπούτα να πραγματοποιούνται μέσα στον ίδιο μήνα, ο γαλλικός οίκος δείχνει ξεκάθαρα πως ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του.

έλος, αξίζει να πούμε πως, το ντεμπούτο του οίκου στην Εβδομάδα Υψηλής Ραπτικής θα σηματοδοτήσει και την πρώτη είσοδο της καλλιτεχνικής διευθύντριας των γυναικείων συλλογών, Nadège Vanhée, στον κόσμο της Haute Couture, έπειτα από περισσότερα από δέκα χρόνια στο τιμόνι του ready-to-wear του οίκου.