Repetto x Birkenstock: Όταν η balletcore αισθητική και η άνεση γίνονται ένα, το αποτέλεσμα είναι μία συλλογή «όνειρο»

Η νέα συνεργασία της Repetto με τη Birkenstock αποτελεί ένα από τα πιο παιχνιδιάρικα collab της σεζόν.

Αν και τα δύο brands έχουν διαφορετικές φιλοσοφίες σε ό,τι αφορά το footwear, ένωσαν τις δυνάμεις τους σε μια limited edition capsule συλλογή που καταφέρνει να παντρέψει τη διαχρονική κομψότητα του μπαλέτου με την άνεση της Birkenstock. Το αποτέλεσμα; Εντυπωσιακό.



Η συλλογή που παρουσιάστηκε στα μέσα του μήνα είναι διαθέσιμη μέσω των ηλεκτρονικών καταστημάτων της Repetto και της Birkenstock, καθώς και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης και αξιοποιεί δύο από τις ισχυρότερες τάσεις της χρονιάς, την balletcore αισθητική και την επιτομή της άνεσης που προσφέρει η Birkenstock.

Repetto x Birkenstock: Μια capsule συλλογή με τρία νέα σχέδια

Η συνεργασία περιλαμβάνει τρία μοντέλα, τα Arizona, Scala και Opéra. Το Arizona, ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα σχέδια της Birkenstock, αποκτά μια πιο εκλεπτυσμένη αισθητική μέσα από λουστρίνι, μεγαλύτερες στρογγυλές αγκράφες και πιο κομψές γραμμές, διατηρώντας παράλληλα τον χαρακτηριστικό ανατομικό πάτο της εταιρείας.





Το Scala αποτελεί τη νέα πρόταση της συλλογής, συνδυάζοντας τη στρογγυλεμένη μύτη και τις λεπτές μπαρέτες που θυμίζουν παπούτσι μπαλέτου με την άνεση της Birkenstock και πρόκειται για ένα σχέδιο που απευθύνεται σε όσους αγαπούν την αισθητική των ballet flats αλλά αναζητούν μεγαλύτερη υποστήριξη στην καθημερινότητά τους ενώ το τρίτο σχέδιο, το Opéra, δίνει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην έμπνευση από τον κόσμο του χορού. Διαθέτει κορδέλες που δένουν γύρω από τον αστράγαλο, παραπέμποντας στις πουέντ και φυσικά διατηρεί την εργονομική κατασκευή που χαρακτηρίζει όλα τα μοντέλα της Birkenstock.

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Σε ό,τι αφορά τώρα τα χρώματα της συλλογής, τρεις αποχρώσεις είναι διαθέσιμες, το Iconic Pink, το Flame Red και το Profound Black, χρώματα που αντλούν έμπνευση από τις αποχρώσεις των κλασικών παπουτσιών μπαλέτου αλλά και από τη σύγχρονη γαλλική αισθητική.



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Τι λατρεύουμε περισσότερο από όλα όμως από αυτή την capsule συλλογή; Παρότι οι δύο εταιρείες προέρχονται από εντελώς διαφορετικούς κόσμους, η συνεργασία αναδεικνύει τις αξίες που μοιράζονται, την ποιότητα, τη δεξιοτεχνία και τη διαχρονικότητα και, απευθύνεται τόσο στους λάτρεις του balletcore όσο και σε όσους αναζητούν fashion-forward σχέδια με καθημερινή λειτουργικότητα.



