Το Met ακύρωσε την έκθεση του Τζον Γκαλιάνο, μετά τις σφοδρές αντιδράσεις

Οι αντισημιτικές δηλώσεις του Τζον Γκαλιάνο στο παρελθόν, στάθηκαν αφορμή για αυτή την απόφαση

Μόλις έναν μήνα μετά την ανακοίνωση ότι η μεγάλη έκθεση του Costume Institute του Μητροπολιτικού Μουσείου Τέχνης (Met) το 2027 θα ήταν αφιερωμένη στον αμφιλεγόμενο σχεδιαστή Τζον Γκαλιάνο, το μουσείο ανακοίνωσε την ακύρωσή της.

«Μετά από διεξοδικές συζητήσεις με τον Τζον Γκαλιάνο, αποφασίσαμε από κοινού να μην προχωρήσουμε στην πραγματοποίηση της έκθεσης», ανέφερε σε δήλωσή του ο διευθυντής του Met, Μαξ Χόλιν.

Γιατί ακυρώθηκε η έκθεση του Τζον Γκαλιάνο στο Met Gala

Η ανατροπή ήρθε μετά το δημοσίευμα των New York Times σχετικά με τις διαστάσεις που είχαν λάβει οι αντιδράσεις στην απόφαση του μουσείου, η οποία είχε ανακοινωθεί τον Ιούλιο. Μεταξύ των πιο έντονων επικριτών ήταν η Τζούλι Μένιν, πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου της Νέας Υόρκης, η οποία χαρακτήρισε «λάθος» την επιλογή του μουσείου να τιμήσει τον Τζον Γκαλιάνο.

Ο Τζον Γκαλιάνο απομακρύνθηκε από τη θέση του καλλιτεχνικού διευθυντή της Dior το 2011, αφού καταγράφηκε σε βίντεο στο Παρίσι να κάνει μια σειρά από αντισημιτικές δηλώσεις. Αργότερα καταδικάστηκε στη Γαλλία για αδικήματα που σχετίζονταν με ρητορική μίσους.

«Αγαπώ τον Χίτλερ και άνθρωποι σαν εσάς θα ήταν νεκροί σήμερα», είχε πει τότε σε πελάτες που βρίσκονταν στο εστιατόριο La Perle, στο Παρίσι.

Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Τζον Γκαλιάνο ζήτησε επανειλημμένα συγγνώμη και επιχείρησε να επαναφέρει την καριέρα του στο προσκήνιο. Σημαντικό ρόλο στην επιστροφή του στη μόδα έπαιξε η Άννα Γουίντουρ, στενή φίλη και ισχυρή σύμμαχός του, η οποία είναι μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Met και επικεφαλής της διοργάνωσης του Met Gala.

Όταν η έκθεση ανακοινώθηκε τον περασμένο μήνα, η Γουίντουρ είχε υπερασπιστεί θερμά την επιλογή, δηλώνοντας: «Δεν υπάρχει κανείς που να αξίζει περισσότερο από τον Τζον Γκαλιάνο μια έκθεση τέτοιας κλίμακας».

Όπως αναφέρει το The Cut, είχαν γίνει προσπάθειες και στο παρελθόν να διοργανωθεί έκθεση αφιερωμένη στον Τζον Γκαλιάνο και συγκεκριμένα το 2023. Το πλάνο αυτό όμως τέθηκε σε «επ’ αόριστον αναμονή» λόγω ανησυχιών για πιθανές αντιδράσεις. Όπως και συνέβη, δηλαδή.

Στο μεταξύ, ο Άντριου Μπόλτον, επικεφαλής επιμελητής του Costume Institute, είχε ξεκαθαρίσει ότι η έκθεση δεν θα απέφευγε το σκοτεινό και αμφιλεγόμενο παρελθόν του σχεδιαστή. Όπως είχε υποσχεθεί, η παρουσίαση δεν θα αποτελούσε μια «άκριτη» αποθέωση του έργου του.

Ωστόσο, η απόφαση του Met είχε προκαλέσει ένα βασικό ερώτημα: πώς μια έκθεση τέτοιας κλίμακας θα μπορούσε να είναι οτιδήποτε άλλο πέρα από την απόλυτη μορφή αναγνώρισης και δικαίωσης στον χώρο της μόδας - κυρίως τη στιγμή που ο Γκαλιάνο είναι ακόμα εν ζωή.

Επιπλέον, σύμφωνα με τους Times, ορισμένοι δωρητές είχαν απειλήσει ότι θα αποσύρουν τις οικονομικές τους ενισχύσεις προς το μουσείο εάν η έκθεση προχωρούσε. Παράλληλα, στο Met είχε ανοίξει συζήτηση ακόμη και για αλλαγή της ημερομηνίας του Met Gala, καθώς η αρχική ημερομηνία θα συνέπιπτε με την Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος.

Μετά την ακύρωση της έκθεσης, ο Τζον Γκαλιάνο έγραψε πως «ύστερα από πολλή σκέψη και συζήτηση με το Met και όλους όσοι εμπλέκονται, αποφάσισα, με μεγάλη θλίψη, ότι είναι καλύτερο η έκθεση να μην πραγματοποιηθεί αυτή τη στιγμή. Παραμένω πλήρως υπεύθυνος για τον πόνο που προκάλεσαν τα λόγια μου στο παρελθόν, ιδιαίτερα για την οδύνη που προκάλεσα στις εβραϊκές και ασιατικές κοινότητες, και εξακολουθώ να λυπάμαι βαθιά γι’ αυτό.

»Κατανοώ ότι η ουσιαστική εξιλέωση δεν επιτυγχάνεται μέσω μιας έκθεσης, μιας θεσμικής αναγνώρισης ή μιας μεμονωμένης δημόσιας χειρονομίας. Είναι μια διαρκής ευθύνη, η οποία αποδεικνύεται μέσα από την ακρόαση, τη μάθηση και τη συμπεριφορά ενός ανθρώπου με την πάροδο του χρόνου».