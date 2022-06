Hautes Grecians 2022: Η Ελληνική Υψηλή Ραπτική έλαμψε σε έναν μοναδικό χώρο για έναν ξεχωριστό σκοπό

Το jenny.gr διοργάνωσε το “Hautes Grecians 2022”, τον πιο upper θεσμό της Ελληνικής Υψηλής Ραπτικής, την Τετάρτη 1 Ιούνιου στην Πέτρινη Αποθήκη του ΟΛΠ.

Το φετινό Hautes Grecians ήταν μία μοναδική εμπειρία για τους πάνω από 900 καλεσμένους με το ηλιοβασίλεμα και τη θάλασσα να αγκαλιάζουν το μεγαλείο και τη μοναδικότητα της ελληνικής Υψηλής Ραπτικής και το μπλε να δεσπόζει στον χώρο.



H φετινή διοργάνωση του Hautes Grecians στήριξε τους σκοπούς του ELIZA (Εταιρία κατά της Παιδικής Κακοποίησης), δίνοντας όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια που πωλήθηκαν για τα έργο του ΕΛΙΖΑ.

240791ek BY ELENI KAVVADA

Το runway άνοιξε με τον πλέον κατάλληλο τρόπο ο Sotiris Georgiou και οι εντυπωσιακές δημιουργίες του. Ο σχεδιαστής μας πήγε σε ένα ταξίδι από τις εμβληματικές δεκαετίες του '80 και του '90 στη σύγχρονη εποχή.

SOTIRIS GEORGIOU

Η νέα σχεδιάστρια Ελένη Καββάδα και το 240791ek ήταν η ιδανική συνέχεια, με τις ανατρεπτικές φιγούρες της και το ιδιαίτερο show της να καθηλώνουν το κοινό. Επιβλητικοί όγκοι, χειροποίητες λεπτομέρειες και 3D στοιχεία έκλεψαν τις εντυπώσεις.

240791ek BY ELENI KAVVADA

Το σταθερά ασυναγώνιστο δίδυμο της μόδας, οι Deux Hommes, απέδειξαν για άλλη μια φορά πως κανείς δεν κάνει το glam όπως αυτοί. Στο runway του HG22 ξεκίνησε μια ανάλαφρη και αισιόδοξη παρέλαση γυναικών με ρούχα που είχαν μοναδικό στόχο να αποθεώσουν τη μοναδικότητα της κάθε μίας.

Deux Hommes

Η πιο δυνατή και ταυτόχρονα συγκινητική στιγμή του show, δεν θα μπορούσε να είναι άλλη από το tribute στην Σοφία Κοκοσαλάκη, από τον φίλο και συνεργάτη της Μιχάλη Πάντο. To Emerge των Fischerspooner έδωσε τον ρυθμό, και οι ασυναγώνιστες δημιουργίες της θρυλικής σχεδιάστριας -από όλη την διαδρομή της Σοφίας Κοκοσαλάκη, από παλαιότερες και προσωπικές συλλογές και custom ρούχα- έφεραν την αύρα της στην ατμόσφαιρα. Σύσσωμο το κοινό επιδόθηκε στο πιο συγκινητικό standing ovation που έχουμε ζήσει εδώ και καιρό.

SOPHIA KOKOSALAKI TRIBUTE

Οι αιθέριες δημιουργίες της Atelier Loukia έκλεισαν το φετινό Hautes Grecians όπως άξιζε, δηλαδή με τον πλέον ονειρικό τρόπο. Η καταξιωμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια έδειξε τι σημαίνει Υψηλή Ραπτική. Ένα σπουδαίο κλείσιμο από μια σπουδαία δημιουργό.

ATELIER LOUKIA

Η conceptual artist & designer Caroline Rovithi exclusively represented by Mamush Gallery δημιούργησε live ένα έργο τέχνης, μία ωδή στο ελληνικό στοιχείο, εμπνευσμένο από το μπλε του ουρανού και της θάλασσας, το οποίο έχει διατεθεί προς πώληση και τα έσοδα θα δοθούν εξ’ ολοκλήρου στο ΕΛΙΖΑ. Στο χώρο ταυτόχρονα πραγματοποιήθηκε έκθεση ζωγραφικής της εικαστικού και για πρώτη φορά παρουσιάστηκαν limited edition prints από την νέα της σειρά “All you need is Greece”. Στο allyouneedisgreece.gr μέχρι 30 Ιουνίου μπορείτε να αγοράζετε τα έργα όπου μέρος των εσόδων από τις πωλήσεις θα πάνε στο ΕΛΙΖΑ.

CAROLINE ROVITHI

CAROLINE ROVITHI

Σε αυτή την minimal και επιβλητική βραδιά υψηλής ραπτικής το μακιγιάζ επιμελήθηκε η MAC Cosmetics και οι επαγγελματίες MAC makeup artists για την εμφάνιση όλων των looks.

MAC COSMETICS GREECE

Το styling των μαλλιών, που ολοκλήρωσε τα looks των μοναδικών στο είδος τους σχεδιαστών, επιμελήθηκε η L’ORÉAL Professionnel Paris, σε συνεργασία με τις κορυφαίες κομμωτικές ομάδες της Mod’s hair, #LOREALPRO Artists και Haute Coiffure Ελλάδος.

L'OREAL PROFESSIONNELE PARIS

Η ελληνική εταιρία υποδημάτων TSAKIRIS MALLAS στήριξε τον θεσμό Hautes Grecians και ολοκλήρωσε τα catwalk looks με σχέδια από τη νέα συλλογή για το καλοκαίρι 2022, που χαρακτηρίζονται από ιδαίτερα δεσίματα και τακούνια, μεταλλικές υφές και statement δημιουργίες.

TSAKIRIS MALLAS

Στο φετινό Hautes Grecians την έναρξη έκλεψε η εμφάνιση μίας ακόμη δημιουργία υψηλού σχεδιασμού. Η νέα Ford Mustang Mach-E GT με την κομψή, ανάγλυφη σιλουέτα της είναι το πρώτο πλήρως ηλεκτρικό SUV της αμερικάνικης φίρμας. Με τα υπερσύγχρονα τεχνολογικά συστήματά της και τη μέγιστη ηλεκτρική αυτονομία των 500χλμ., άνοιξε το runway και τράβηξε τα βλέμματα των καλεσμένων, δημιουργώντας ενθουσιασμό.

Η νέα Ford Mustang Mach-E GT στο runway

Η νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα embrace.gr συνδυάζει την αξία της προσωπικής ευεξίας και περιποίησης με την κοινωνική προσφορά. Το embrace.gr παρουσιάζει μοναδικά beauty brands προσωπικής περιποίησης, που διαπνέονται από όραμα, ήθος και αειφορία, ενώ ταυτόχρονα στηρίζει, διακεκριμένους και αποδεδειγμένης αποτελεσματικότητας κοινωφελείς οργανισμούς, δωρίζοντας μέρος των πωλήσεών του.



Για το μήνα Ιούνιο και με αφορμή το HAUTES GRECIANS 2022, το embrace.gr εστιάζει και πολλαπλασιάζει την προσφορά του προς το σωματείο «ΕΛΙΖΑ - Εταιρεία κατά της κακοποίησης του παιδιού», δωρίζοντας το 20% των πωλήσεων για τη λειτουργία της Γραμμής ΕΛΙΖΑ.





Την βραδιά στήριξε και η πλαστικός χειρουργός Dr Νέλλη Τζιβαρίδου.



Στο after party το κοινό είχε την ευκαιρία να απολαύσει το The Botanist Islay gin, ένα προϊόν με γευστική πολυπλοκότητα, που αναδεικνύει τη βοτανική κληρονομιά της νήσου Islay και τον πρωτοπόρο χαρακτήρα του αποστακτηρίου Bruichladdich όπου παράγεται.

Τέλος το Σουίτ by Babis Zidilis, κέρασε τα πιο γευστικά sweet shots δια χειρός του pastry chef Mπάμπη Ζιντίλη και της ομάδας του από το πιο tiki ζαχαροπλαστείο της πόλης.

Σας ευχαριστούμε όλους για μια αξέχαστη βραδιά.