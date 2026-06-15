Hautes Grecians 2026: Οι συλλογές Υψηλής Ραπτικής των σχεδιαστών

Το Hautes Grecians επέστρεψε για 8η χρονιά ως μια τελετουργία πολιτισμού, όπου η ομορφιά λειτούργησε ως μνήμη και ως ταυτότητα μέσα στον χρόνο.

Ο μεγαλύτερος θεσμός Υψηλής Ραπτικής στην Ελλάδα, το Hautes Grecians Vol. 8, βρήκε το φυσικό του καταφύγιο, αυτή τη φορά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο στο κέντρο της Αθήνας, σε έναν χώρο όπου η ιστορία, η πίστη και η τέχνη αναδείχθηκαν ως μια ζωντανή πνευματική κληρονομιά αιώνων.



Μέσα στον ολάνθιστο κήπο του Μουσείου, προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, των επιχειρήσεων, του πολιτισμού και των media, έγιναν «μάρτυρες» ενός fashion show υψηλής αισθητικής, μιας ξεχωριστής βραδιάς όπου η μόδα δεν αποτέλεσε μονάχα αισθητική έκφραση, αλλά έγινε ζωντανός φορέας πολιτισμού.

Υπό τη δημιουργική διέυθυνση του Μιχάλη Πάντου, ο οποίος ανέδειξε με μοναδικό τρόπο τον διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική μόδα και τη διαχρονικότητα του χώρου, παρουσιάστηκαν οι νέες συλλογές του σχεδιαστικού διδύμου Deux Hommes, της Daphne Valente, του Στέλιου Κουδουνάρη και του Αθανάσιου Βασιλειάδη.

Οι σχεδιαστές, κάθε ένας ξεχωριστά αλλά συνάμα και όλοι μαζί προσέγγισαν το φετινό θέμα μέσα από τέσσερις εντελώς διαφορετικές - αλλά εξίσου δυνατές δημιουργικές αφηγήσεις – και παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει αναλυτικά όσα μας εντυπωσίασαν από τις συλλογές Υψηλής Ραπτικής των σχεδιαστών.

Hautes Grecians Vol. 8: Οι συλλογές Υψηλής Ραπτικής των σχεδιαστών



Daphne Valente

Η καταξιωμένη Ελληνίδα σχεδιάστρια γνωστή για τις διαχρονικές γλυπτικές δημιουργίες της εδώ και περισσότερα από 40 χρόνια, Δάφνη Βαλέντε, παρουσίασε στην πασαρέλα του φετινού Hautes Grecians την exclusive σειρά «Fluid Sculptures», μία συλλογή εμπνευσμένη από τα mobile γλυπτά του Alexander Calder. Τα χαρακτηριστικά – και αγαπημένα της- Αρχαιοπρεπή πλισέ της μεταμορφώθηκαν σε κινούμενα γλυπτά που ακολουθούσαν τη φυσική κίνηση του σώματος, με αποτέλεσμα τη δημιουργία μιας αίσθησης συνεχούς ροής και ισορροπίας.

@Photo credits: Daphne Valente/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Daphne Valente/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Daphne Valente/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Daphne Valente/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Daphne Valente/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Daphne Valente/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Daphne Valente/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Daphne Valente/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Daphne Valente/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Daphne Valente/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη





Όσο για τις αποχρώσεις που κυριάρχησαν στην εντυπωσιακή συλλογή της, αυτές ήταν οι αποχρώσεις με άρωμα Ελληνικών χρωμάτων, τα οποία ήρθαν σε απόλυτη αρμονία με τον χώρο του Βυζαντινού Μουσείου. Ο λόγος για το μπλε, το εκρού, το μπεζ και το μαύρου. Τις εμφανίσεις των μοντέλων ολοκλήρωσαν παπούτσια Voi & Noi.

Stelios Koudounaris

Ο Στέλιος Κουδουνάρης από την άλλη παρουσίασε μια συλλογή εμπνευσμένη από το μεσογειακό καλοκαίρι, το φως και τα χρώματα του ηλιοβασιλέματος. Στο catwalk είδαμε αέρινα υφάσματα, relaxed tailoring, έντονες χρωματικές αντιθέσεις και σύγχρονες occasionwear προτάσεις του σχεδιαστή, με όλα τα παραπάνω στοιχεία να συνθέτουν μια συλλογή που ισορρόπησε άρτια μεταξύ της θηλυκότητας, της δύναμης και της σύγχρονης πολυτέλειας.

@Photo credits: Stelios Koudounaris/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Stelios Koudounaris/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Stelios Koudounaris/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Stelios Koudounaris/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Stelios Koudounaris/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Stelios Koudounaris/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Stelios Koudounaris/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Stelios Koudounaris/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Stelios Koudounaris/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη





Σύμφωνα με τον ίδιο τον σχεδιαστή και τις δηλώσεις του στο JennyGr, οι επιλογές του για τη φετινή συλλογή, αποτύπωσε με τον πιο ουσιαστικό τρόπο το πού βρίσκεται σήμερα το brand ενώ οι καθαρές γραμμές, οι δυνατές σιλουέτες, τα αέρινα φορέματα με έντονη κίνηση και η ισορροπία ανάμεσα στη θηλυκότητα και τη δύναμη αποτελεί το σταθερό στοιχείο της δημιουργικής του γραφής επάνω στο ύφασμα. Τις εμφανίσεις των μοντέλων ολοκλήρωσαν γυαλιά ηλίου Kokkoris Optics και παπούτσια Sante.

Deux Hommes

Το σχεδιαστικό δίδυμο Deux Hommes, ο Γρηγόρης Τριανταφύλλου και ο Δημήτρης Αλεξάκης, παρουσίασε στη ξεχωριστή βραδιά του Hautes Grecians Vol.8 τη νέα συλλογή Άνοιξη-Καλοκαίρι 2026, μια σύγχρονη εκδοχή της couture αισθητικής μια συλλογή - ορισμό της σύγχρονης new wave couture αισθητικής, με μία καλοκαιρινή ελαφρότητα και μοντέρνα ενέργεια. Στην πασαρέλα κυριάρχησαν η δαντέλα, το χειροποίητο κροσέ, το μεταξωτό τούλι και τα μακραμέ πλέγματα γίνονταν ένα και μεταμορφώνονταν σε αέρινες σιλουέτες με έντονη υλικότητα και κίνηση.

@Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Deux Hommes/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη

Στη συλλογή κυριάρχησαν οι αντιθέσεις μεταξύ μαύρου και παστέλ αποχρώσεων με όλα τα χαρακτηριστικά, τόσο των υλικών όσο και των χρωμάτων να συνθέτουν αφενός έντονες αντιθέσεις αλλά αφετέρου και απροσδόκητα γραφιστικά εφέ και ένα εντυπωσιακό παιχνίδισμα φωτός και σκιάς. Τέλος, τα παπούτσια που ολοκλήρωσαν τις εμφανίσεις των μοντέλων στο catwalk ήταν Tsakiris Mallas.

Athanasios Vasileiadis

Τέλος, ο σχεδιαστής μόδας με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, Αθανάσιος Βασιλειάδης, απέδειξε έμπρακτα σε αυτό το show γιατί ανήκει στους δημιουργούς που βλέπουν τη μόδα όχι απλώς ως μέσο ένδυσης, αλλά ως καλλιτεχνική πράξη και εσωτερική εξομολόγηση.

@Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη @Photo credits: Athanasios Vasileiadis/ Φωτογραφία: Τζίνα Σκανδάμη





Στο φετινό Hautes Grecians ο σχεδιαστής παρουσίασε τη συλλογή «ΜΝΗΜΗ», η οποία όπως μαρτυρά και ο τίτλος της εξερεύνησε τις έννοιες της ταυτότητας, της μεταμόρφωσης και της προσωπικής ιστορίας. Αυτό επιτεύχθηκε μέσα από γλυπτικές φόρμες, αρχιτεκτονικές αναφορές και χειροποίητες λεπτομέρειες. Οι δημιουργίες του λειτούργησαν ως φορέας συναισθημάτων και συμβολισμών, αναδεικνύοντας τη μόδα ως φορέα ιδεών, ενώ τα looks συμπλήρωσαν τα κοσμήματα Butterflyfish jewellery.

