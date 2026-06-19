Hautes Grecians vol. 8: Η ΔΕΗ γέμισε με ξεχωριστή ενέργεια στη βραδιά υψηλής ραπτικής

Το Hautes Grecians ανέδειξε για ακόμα μία χρονιά την ομορφιά και την υψηλή ραπτική, με τη ΔΕΗ να στηρίζει έμπρακτα και να δίνει ξεχωριστή ενέργεια στη φετινή διοργάνωση.

Με απόλυτη επιτυχία πραγματοποιήθηκε το Hautes Grecians Vol. 8, η κορυφαία διοργάνωση υψηλής ραπτικής του Jenny.gr, στον εμβληματικό χώρο του Βυζαντινού και Χριστιανικού Μουσείου.

Για όγδοη χρονιά, ο θεσμός που αναδεικνύει τη δημιουργικότητα της ελληνικής μόδας συνάντησε τον πολιτισμό, την τέχνη και την κοινωνική προσφορά σε μια βραδιά αφιερωμένη στην ομορφιά, τη μνήμη και τη διαχρονική δύναμη της δημιουργίας.

Μέσα σε έναν χώρο όπου η ιστορία και η τέχνη συνυπάρχουν ως ζωντανή κληρονομιά αιώνων, το Hautes Grecians Vol. 8 απέκτησε έναν ιδιαίτερο συμβολισμό, υπενθυμίζοντας πως η μόδα δεν αποτελεί μόνο αισθητική έκφραση, αλλά και φορέα πολιτισμού.

Τη δική της ενέργεια και υποστήριξη ως premium partner χάρισε και η ΔΕΗ, η οποία ήταν Premium Partner της φετινής διοργάνωσης, συμβάλλοντας καθοριστικά στην υλοποίηση και την επιτυχία του Hautes Grecians Vol. 8.

@Τζίνα Σκανδάμη

Το κοινό, ανάμεσα στο οποίο βρέθηκαν προσωπικότητες από τον χώρο της μόδας, των επιχειρήσεων, του πολιτισμού και των media, παρακολούθησε ένα fashion show υψηλής αισθητικής, υπό τη δημιουργική διεύθυνση του Μιχάλη Πάντου, που ανέδειξε με μοναδικό τρόπο τον διάλογο ανάμεσα στη σύγχρονη ελληνική μόδα και τη διαχρονικότητα του χώρου.

Στην πασαρέλα παρουσιάστηκαν οι νέες συλλογές των Deux Hommes, της Daphne Valente, του Στέλιου Κουδουνάρη και του Αθανάσιου Βασιλειάδη, οι οποίοι προσέγγισαν το φετινό θέμα μέσα από τέσσερις εντελώς διαφορετικές αλλά εξίσου δυνατές δημιουργικές αφηγήσεις.

Ξεχωριστή στιγμή της βραδιάς αποτέλεσε η συμμετοχή του Αθανάσιου Βασιλειάδη, ο οποίος παρουσίασε τη συλλογή «ΜΝΗΜΗ». Μέσα από γλυπτικές φόρμες, αρχιτεκτονικές αναφορές και χειροποίητες λεπτομέρειες, ο σχεδιαστής εξερεύνησε τις έννοιες της ταυτότητας, της μεταμόρφωσης και της προσωπικής ιστορίας. Οι δημιουργίες του λειτούργησαν ως φορέας συναισθημάτων και συμβολισμών, αναδεικνύοντας τη μόδα ως μια σύγχρονη μορφή αφήγησης.

Όπως κάθε χρόνο, όλα τα έσοδα από τα εισιτήρια της διοργάνωσης θα διατεθούν στην ΕΛΙΖΑ – Εταιρία κατά της Κακοποίησης του Παιδιού, ενισχύοντας το σημαντικό έργο της για την προστασία των παιδιών.

Το Hautes Grecians Vol. 8, με την υποστήριξη της ΔΕΗ, ολοκληρώθηκε αφήνοντας πίσω του μια ισχυρή υπενθύμιση: όταν η μόδα συναντά τον πολιτισμό και υπηρετεί έναν σημαντικό κοινωνικό σκοπό, μετατρέπεται σε κάτι πολύ περισσότερο από αισθητική. Γίνεται μνήμη, έμπνευση και μια διαχρονική γλώσσα δημιουργίας.



