Η ΔΕΗ ήταν η πηγή της ενέργειάς μας πίσω από κάθε story στο Hautes Grecians Vol. 8

Από τα ασταμάτητα uploads και τα backstage στιγμιότυπα μέχρι το τελευταίο post της βραδιάς, η ΔΕΗ έδωσε ενέργεια σε κάθε στιγμή ενός event γεμάτου έμπνευση, μόδα και περιεχόμενο.

Σε έναν χώρο όπου η υψηλή ραπτική συνάντησε την τέχνη, την πολιτιστική κληρονομιά και τη σύγχρονη δημιουργικότητα, το Hautes Grecians Vol. 8 επέστρεψε για ακόμη μία χρονιά στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσείο, προσφέροντας μια μοναδική εμπειρία μόδας και πολιτισμού. Οι συλλογές των Deux Hommes, Daphne Valente, Στέλιου Κουδουνάρη και Αθανάσιου Βασιλειάδη ξεδίπλωσαν τις δικές τους αφηγήσεις στην πασαρέλα, ενώ εκατοντάδες καλεσμένοι, άνθρωποι της μόδας, των media και του επιχειρηματικού κόσμου μοιράστηκαν στιγμές που άξιζαν να μείνουν αξέχαστες.

Και όπως συμβαίνει σε κάθε μεγάλη διοργάνωση σήμερα, η εμπειρία δεν περιορίστηκε στον φυσικό χώρο του event. Stories, φωτογραφίες, βίντεο και live στιγμιότυπα ταξίδεψαν σε πραγματικό χρόνο στα social media, μεταφέροντας την ατμόσφαιρα του Hautes Grecians πολύ πέρα από τα όρια του μουσείου.

Σε αυτή τη διαρκή ροή περιεχομένου, η ΔΕΗ βρέθηκε στο πλευρό των καλεσμένων και των δημιουργών περιεχομένου, φροντίζοντας για κάτι απολύτως απαραίτητο: Να μην τελειώσει ποτέ η ενέργεια.

Ως Premium Partner της διοργάνωσης, δημιούργησε έναν εντυπωσιακό, ειδικά διαμορφωμένο charging station, όπου οι επισκέπτες μπορούσαν να φορτίσουν τις συσκευές τους καθ’ όλη τη διάρκεια της βραδιάς, παραμένοντας συνδεδεμένοι με κάθε στιγμή του event.

Παράλληλα, η ΔΕΗ χάρισε στους καλεσμένους ένα από τα πιο viral αξεσουάρ της εποχής για τους λάτρεις των social media, το silicone suction phone holder. Ένα σούπερ πρακτικό δώρο που ταίριαξε απόλυτα με το πνεύμα της βραδιάς, δίνοντας στους καλεσμένους ακόμη περισσότερους τρόπους να απαθανατίσουν και να μοιραστούν την εμπειρία του Hautes Grecians Vol. 8.

Σε ένα event όπου η δημιουργικότητα πρωταγωνίστησε, η ΔΕΗ φρόντισε να υπάρχει πάντα η απαραίτητη ενέργεια ώστε κάθε στιγμή να καταγραφεί, να μοιραστεί και να ταξιδέψει παντού.

Γιατί οι πιο δυνατές στιγμές αξίζουν να μοιράζονται και να μένουν ζωντανές.