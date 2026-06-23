Το πιο instagrammable spot του Hautes Grecians Vol. 8 είχε την υπογραφή του blu

Ένα εντυπωσιακό experiential photobooth, στιγμές γεμάτες χρώμα και η ευκαιρία να γνωρίσουμε από κοντά τα νέα προϊόντα του blu έδωσαν μια διαφορετική διάσταση στη φετινή διοργάνωση.

Το Hautes Grecians Vol. 8 δεν ήταν μόνο μια βραδιά αφιερωμένη στην υψηλή ραπτική, την τέχνη και τον πολιτισμό. Ήταν μια πολυδιάστατη εμπειρία που προσέφερε στους καλεσμένους αμέτρητες στιγμές για να ανακαλύψουν, να φωτογραφηθούν και να μοιραστούν στα social media.

Ανάμεσα στα experiences που ξεχώρισαν, η παρουσία της blu κέρδισε αμέσως τα βλέμματα των επισκεπτών μέσα από ένα ιδιαίτερο, immersive photobooth installation που μετατράπηκε σε ένα από τα πιο πολυσυζητημένα σημεία της βραδιάς.

«Ποτέ η απόλαυση δεν είχε τέτοια ένταση»

Το ειδικά σχεδιασμένο σκηνικό συνδύαζε έντονα χρώματα, φωτισμό και φυσικά στοιχεία, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό περιβάλλον που προσκαλούσε τους καλεσμένους να σταματήσουν για λίγο, να φωτογραφηθούν και να δημιουργήσουν το δικό τους περιεχόμενο. Από τις πρώτες αφίξεις μέχρι το τέλος της εκδήλωσης, το photobooth του blu αποτέλεσε σημείο συνάντησης για fashion lovers, content creators και ανθρώπους των media που θέλησαν να κρατήσουν ένα ξεχωριστό ενθύμιο από τη βραδιά.

Το photobooth του blu αντλούσε έμπνευση από τον κόσμο των αρωμάτων του brand, με πολύχρωμες ανθοσυνθέσεις και φυσικά στοιχεία που δημιουργούσαν ένα σκηνικό γεμάτο ζωντάνια, φρεσκάδα και αισθητηριακές αναφορές. Τα λουλούδια, τοποθετημένα περιμετρικά του photobooth, λειτουργούσαν ως οπτική προέκταση των αρωματικών προφίλ των συσκευών blu, μετατρέποντας κάθε φωτογραφία σε μια εμπειρία που ενεργοποιούσε όχι μόνο την εικόνα αλλά και τη φαντασία.

Σε ένα event όπου η εικόνα είχε πρωταγωνιστικό ρόλο, το blu κατάφερε να δημιουργήσει ένα activation που λειτούργησε οργανικά μέσα στο περιβάλλον του Hautes Grecians Vol. 8. Έναν χώρο που δεν αποτέλεσε απλώς ένα φωτογραφικό φόντο, αλλά ένα σημείο αλληλεπίδρασης, έκφρασης και δημιουργίας αναμνήσεων.

Όπως το photobooth του blu προσέφερε στους καλεσμένους ένα ευχάριστο διάλειμμα από τη ροή της βραδιάς και μια αφορμή για δημιουργία, έκφραση και μοίρασμα στιγμών, έτσι και οι συσκευές blu έχουν σχεδιαστεί για να προσφέρουν μικρές στιγμές απόλαυσης μέσα στην καθημερινότητα.

Στο Hautes Grecians Vol. 8, το blu μετέφερε αυτή ακριβώς τη φιλοσοφία σε έναν χώρο που συνδύασε αισθητική, εμπειρία και αλληλεπίδραση, δημιουργώντας ένα από τα πιο ξεχωριστά σημεία της διοργάνωσης.

*Αυτό το προϊόν απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες καπνιστές