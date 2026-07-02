Αρκεί μόνο ένα πουά φόρεμα για να δώσεις σε κάθε εμφάνιση ρομαντικά vibes.

Αν υπάρχει ένα print που είναι girly και ευέλικτο - και συνάμα βρίσκεται και στα αγαπημένα των γυναικών αυτό το καλοκαίρι - αυτό είναι αναμφισβήτητα το polka dot, γνωστό και ως πουά.

Το μοτίβο που έχει επανέλθει για τα καλά στις τάσεις της σεζόν, έχει γοητεύσει τις fashion lovers και όχι άδικα. Οι παιχνιδιάρικες και ρομαντικές βούλες του σε κάθε item, από μία γούστα έως ένα φόρεμα, ένα κάπρι παντελόνι ή και ένα τοπ, μπορούν να απογειώσουν κάθε εμφάνιση, να προσαρμοστούν σε κάθε περίσταση και να φορεθούν με κάθε πιθανό τρόπο.

To φόρεμα από τα Stradivarius που θα δώσει ρομαντικά vibes σε κάθε απογευματινή σου έξοδο

Ο καλύτερος τρόπος για να προσθέσεις το print αυτό στη συλλογή σου είναι προσθέτοντας ένα φόρεμα, ιδανικό για κάθε περίσταση, το οποίο θα φορέσεις από τα πρωινά brunch μέχρι και τα afternoon drinks το απόγευμα στο νησί.

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε ένα φόρεμα από τα Stradivarius, το οποίο θα δώσει ρομαντικά vibes σε κάθε καλοκαιρινή έξοδο στο νησί, και όχι μόνο. Πρόκειται για ένα μίντι φόρεμα με λαιμόκοψη halter και ανοιχτή πλάτη, κλείσιμο με δέσιμο στον λαιμό και λεπτομέρεια με σούρες στο πλάι. Διατίθεται σε μοβ χρώμα με ροζ βούλες και λευκό με μαύρες.

Δες το εδώ

Μπορείς να το φορέσεις με ένα ζευγάρι σαγιονάρες σε μία πρωινή σου εξόρμηση ή και με ένα ζευγάρι mules και χρυσά κοσμήματα για μία νυχτερινή έξοδο. Όσο για το styling, μπορείς να δοκιμάσεις πλεκτά αξεσουάρ και boho κοσμήματα όπως μία τσάντα και κοκάλινα βραχιόλια ή πιο κομψά αξεσουάρ, όπως χρυσά σκουλαρίκια και ένα μίνιμαλ clutch.

Δες το εδώ