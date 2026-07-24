Βρήκαμε το μπικίνι που κολακεύει τη σιλουέτα και αναδεικνύει τη μαυρισμένη επιδερμίδα – Το φορά και η Χέιλι Μπίμπερ

Αν δεν έχεις ανακαλύψει ακόμη το μπικίνι που θα φορέσεις στις διακοπές σου, σταμάτα ό,τι κάνεις, μόλις το βρήκαμε για εσένα.

Με μία έρευνα ανακαλύψαμε ένα μπικίνι το οποίο όχι μόνο είναι διαθέσιμο σε τρία χρώματα, αναδεικνύει τη σιλουέτα και κολακεύει τις μαυρισμένες επιδερμίδες.



Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα μπικίνι από τα Calzedonia, το οποίο έχει στη συλλογή της και η Χέιλι Μπίμπερ, και, θα το λατρέψεις.

Είναι διαθέσιμο σε τρεις αποχρώσεις, η δική μας όμως αγαπημένη είναι η buttery yellow με τη μπορντούρα σε μπορντό - καφέ χρώμα. Απαλό και ιδιαίτερα κομψό το χρώμα αυτό εκτός από το ότι αποτελεί χρώμα του καλοκαιριού, ταιριάζει σε κάθε γυναίκα και κάθε αισθητική.

Βρήκαμε το μπικίνι που κολακεύει τη σιλουέτα και αναδεικνύει τη μαυρισμένη επιδερμίδα

Το πάνω μέρος είναι ένα τρίγωνο σουτιέν μπικίνι χωρίς μπανέλα και αφαιρούμενη ενίσχυση. Το μαλακό και άνετο microfiber τονίζεται από τη μπορντούρα σε αντίθεση, λεπτομέρεια που προσθέτει μια εντυπωσιακή και μοντέρνα πινελιά χρώματος, ενώ οι τιράντες με θηλιά στο τελείωμα μπορούν να τοποθετηθούν στην πλάτη σαν κλασικές τιράντες ή να δεθούν πίσω από το λαιμό.

IG@haileybieber

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Όσο για το κάτω μέρος, διαθέτει κορδονάκια στο πλάι, για μια κομψή και λιτή εμφάνιση. Διαθέτει μαλακό και άνετο microfiber συνδυάζεται με τη μπορντούρα σε αντίθεση, που προσθέτει μια εντυπωσιακή και μοντέρνα λεπτομέρεια χρώματος ενώ η ελαφρώς στρογγυλεμένη γραμμή στη μέση μπροστά επιτρέπει να φορεθεί με τον κλασικό τρόπο ή με πιο ψηλό κόψιμο, κολακεύοντας με τον σωματότυπο.

IG@haileybieber

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