Αξίζει μια θέση στη συλλογή σου

Η Εύα Λονγκόρια συχνά κάνεις εμφανίσεις που δεν περνούν απαρατήρητες και, αυτή τη φορά επέλεξε να φορέσεις ένα μπικίνι στο πιο hot χρώμα του καλοκαιριού.

Συγκεκριμένα, η 51χρονη ηθοποιός βρέθηκε στην παραλία της Μαρμπέγια απολαμβάνοντας στιγμές ξεγνοιασιάς με τις φωτογραφίες της να κάνουν γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου και το εντυπωσιακό strawberry red μπικίνι της να γίνεται η έμπνευση που ψάχναμε για τις φετινές διακοπές μας.

H Εύα Λονγκόρια φόρεσε το μπικίνι στο πιο hot χρώμα του καλοκαιριού – Πώς να αντιγράψεις το look

Πρόκειται για ένα κλασικό μπικίνι σε έντονη κόκκινη απόχρωση, το οποίο συνδύασε με ένα ψάθινο καπέλο, oversized γυαλιά ηλίου και ένα ριγέ πουκάμισο που λειτούργησε ως ανάλαφρο cover-up. Το αποτέλεσμα ήταν κομψό και φυσικά απόλυτα καλοκαιρινό, αποδεικνύοντας πως το στιλ βρίσκεται στις σωστές επιλογές.

Η απόχρωση strawberry red έχει αναδειχθεί στο απόλυτο trend του φετινού καλοκαιριού, έχοντας ήδη κερδίσει τις καρδιές των πιο ενημερωμένων γυναικών της μόδας. Πιο φίνα και πιο σοφιστικέ από το κλασικό φλογερό κόκκινο, ισορροπεί ανάμεσα στη ζωντάνια και την κομψότητα, χαρίζοντας μια φρέσκια, juicy αισθητική που ταιριάζει ιδανικά στις καλοκαιρινές εμφανίσεις.

Δεν είναι τυχαίο ότι η συγκεκριμένη απόχρωση έχει ήδη κάνει αισθητή την παρουσία της τόσο στις πασαρέλες όσο και στις εμφανίσεις διάσημων fashion icons, με τη Ντούα Λίπα να συγκαταλέγεται ανάμεσα στις celebrities που την έχουν ήδη υιοθετήσει. Το strawberry red κολακεύει ιδιαίτερα τη μαυρισμένη επιδερμίδα, αν ψάχνεις λοιπόν το μπικίνι που θα φορέσεις στις παραλίες του νησιού, παρακάτω θα βρεις τα δικά μας αγαπημένα.

Δες παρακάτω τα μπικίνι

Bikini, Meyia/ Δες εδώ

Bikini, Hugo/ Δες εδώ



Bikini, H&M/ Δες εδώ