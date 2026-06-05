Θα τις λατρέψεις

Κάθε καλοκαίρι υπάρχει ένα αξεσουάρ που καταφέρνει να ξεχωρίζει και, αυτό το καλοκαίρι οι fashion lovers φαίνεται πως αφήνουν για λίγο στην άκρη τις μίνιμαλ tote bags και στρέφονται σε μια πιο ανάλαφρη, παιχνιδιάρικη και απόλυτα καλοκαιρινή επιλογή, τις πολύχρωμες ψάθινες τσάντες.

Οι ψάθινες τσάντες ήταν κάποτε συνδεδεμένες αποκλειστικά με τις διακοπές και τις εμφανίσεις στην παραλία, το 2026 όμως επιστρέφουν ανανεωμένες, πιο κομψές και πιο ευέλικτες από ποτέ, αποδεικνύοντας ότι μπορούν να σταθούν εξίσου εύκολα στην πόλη όσο και στο νησί.

Ξέχνα τις tote bags: Αυτές είναι οι τσάντες που κρατούν οι πιο ενημερωμένες γυναίκες της μόδας

Τα κορίτσια της μόδας έχουν ήδη υιοθετήσει την τάση και δεν είναι δύσκολο να καταλάβει κανείς τον λόγο. Οι έντονες αποχρώσεις, οι ρίγες, τα χειροποίητα πλεκτά σχέδια και οι ιδιαίτερες υφές χαρίζουν χαρακτήρα σε κάθε εμφάνιση χωρίς καμία προσπάθεια. Ακόμη και ένα απλό σύνολο με λευκό φόρεμα ή λινό παντελόνι αποκτά αμέσως περισσότερο ενδιαφέρον όταν συνδυάζεται με μια statement ψάθινη τσάντα.

Αυτό που κάνει τη συγκεκριμένη τάση να ξεχωρίζει πάντως είναι η ευκολία με την οποία μπορεί να προσαρμοστεί σε διαφορετικά στιλ. Οι πιο κλασικές ψάθινες τσάντες μπορούν να επιλέξουν σχέδια σε φυσικές αποχρώσεις με διακριτικές χρωματικές λεπτομέρειες, ενώ όσες αγαπούν τις πιο τολμηρές εμφανίσεις μπορούν να επενδύσουν σε έντονα χρώματα, πολύχρωμες ρίγες ή ιδιαίτερα πλεκτά μοτίβα που τραβούν αμέσως την προσοχή.

Αν θέλεις λοιπόν να ανανεώσεις την γκαρνταρόμπα σου χωρίς να επενδύσεις σε πολλά νέα ρούχα, μια ιδιαίτερη ψάθινη τσάντα ίσως είναι η πιο έξυπνη επιλογή της σεζόν και παρακάτω έχουμε μερικές στιλιστικές επιλογές για να εμπνευστείς.

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