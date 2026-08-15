Τα παρεό είναι από εκείνα τα καλοκαιρινά αξεσουάρ που δεν φεύγουν ποτέ από τη μόδα.

Από τα πολύχρωμα μέχρι τα μονόχρωμα, από εκείνα με τα prints έως τα πιο ιδιαίτερα με crochet σχέδιο που ολοκληρώνουν το beachwear σου, μια σωστά οργανωμένη συλλογή παρεό κάνει την καθημερινότητα πολύ πιο εύκολη.



Όταν τα παρεό στοιβάζονται σε συρτάρια ή καταλήγουν μπλεγμένα στις κρεμάστρες της ντουλάπας, είναι σχεδόν αδύνατο να βρεις αυτό που ψάχνεις, με αποτέλεσμα το styling να γίνεται ακόμη πιο δύσκολο, για αυτόν τον λόγο παρακάτω έχουμε συγκεντρώσει μερικά tips για να τα αποθηκεύεις πιο εύκολα και να τα βρίσκεις στο άψε σβήσε.

4 έξυπνοι τρόποι να αποθηκεύσεις τα παρεό σου και θα βελτιώσουν το styling του καλοκαιριού



Δημιούργησε μια κρεμαστή θήκη με κρεμάστρα

Δεν χρειάζεται να αγοράσεις ειδικά αξεσουάρ οργάνωσης, μια απλή κρεμάστρα και μερικοί κρίκοι κουρτίνας μπάνιου αρκούν για να δημιουργήσεις έναν πρακτικό organizer. Πέρασε τους κρίκους στην κρεμάστρα και τοποθέτησε από ένα φουλάρι σε κάθε κρίκο. Έτσι, όλα θα είναι ορατά, δεν θα τσαλακώνονται και θα καταλαμβάνουν τον χώρο που θα έπαιρνε μόλις ένα blazer μέσα στη ντουλάπα.

Οργάνωσέ τα σε διάφανα κουτιά ή καλάθι

Aν προτιμάς να αποθηκεύεις τα αξεσουάρ σου σε ράφια, τα διάφανα κουτιά είναι μία από τις πιο πρακτικές λύσεις. Τύλιξε ελαφρώς κάθε παρεό και τοποθέτησέ το μέσα στο κουτί, ώστε να φαίνεται με μια ματιά.

Εκμεταλλεύσου την πίσω πλευρά της πόρτας

Η πίσω πλευρά της πόρτας της ντουλάπας είναι ένας χώρος που συνήθως μένει ανεκμετάλλευτος. Ένας διάφανο organizer με θήκες, σαν αυτούς που χρησιμοποιούνται για παπούτσια, μπορεί να μετατραπεί σε ιδανική λύση για την αποθήκευση των παρεό.

Δοκίμασε τη μέθοδο του ρολού στα συρτάρια

Αν φυλάς τα παρεό σου σε συρτάρι, απέφυγε να τα διπλώνεις και να τα στοιβάζεις το ένα πάνω στο άλλο. Τύλιξε το κάθε ένα σε ρολό και τοποθέτησέ τα όρθια, το ένα δίπλα στο άλλο. Με αυτόν τον τρόπο βλέπεις ολόκληρη τη συλλογή σου χωρίς να χρειάζεται να ανακατεύεις το συρτάρι κάθε φορά που αναζητάς ένα συγκεκριμένο σχέδιο.

