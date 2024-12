Οι (θλιβερές) ιστορίες πίσω από διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Χριστουγεννιάτικα τραγούδια που όμως κρύβουν ιστορίες που δεν φανταζόμασταν

Όταν πλησιάζουμε στις ημέρες των γιορτών, τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια έχουν την τιμητική τους. Όπως και οι χριστουγεννιάτικες ταινίες, φυσικά. Η τραγική ειρωνία είναι πως ενώ οι περισσότερες μελωδίες μας ανεβάζουν τη διάθεση, χαρίζοντας λίγη μαγεία Χριστουγέννων, οι ιστορίες που κρύβονται πίσω από αυτές, δεν έχουν σχέση με εορτασμούς.

«Ήμουν έκπληκτος που μερικά χριστουγεννιάτικα τραγούδια γεννήθηκαν σε εποχές κρίσης ή πολέμου», είπε ο Μάικλ Π. Φόλεϊ, καθηγητής στο Baylor University, ο οποίος μελέτησε τις καταβολές δημοφιλών χριστουγεννιάτικων τραγουδιών για το βιβλίο του Why We Kiss under the Mistletoe: Christmas Traditions Explained. Γι’αυτό και το ΤIΜE συγκέντρωσε τις ιστορίες από διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια, που όμως είναι στενάχωρες και συγκινητικές.

Οι ιστορίες πίσω από διάσημα χριστουγεννιάτικα τραγούδια

Silent Night

Το Silent Night έχει τις ρίζες του στην Αυστρία. Από τα πολύ αγαπημένα χριστουγεννιάτικα τραγούδια και ίσως τα από τα πρώτα που μάθαμε. Γράφτηκε από τον Ιωσήφ Μόρ, έναν ιερέα της Καθολικής Εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στο Όμπερντορφ, ενώ για πρώτη φορά ακούστηκε το 1818. Σύμφωνα με τον Φόλεϊ, ο Μορ ήταν ένας Αυστριακός ιερέας που ήθελε να τελέσει λειτουργία για την κοινότητα τα Χριστούγεννα, ωστόσο το μουσικό του όργανο χάλασε και η επισκευή του δεν γινόταν εγκαίρως. Έτσι, για παρηγοριά, θυμήθηκε ένα ποίημα που είχε γράψει, προκειμένου να τιμήσει το τέλος των Ναπολεόντειων Πολέμων και στη συνέχεια ζήτησε από έναν φίλο του να το μελοποιήσει. Και το αποτέλεσμα ήταν το Silent Night.

Do You Hear What I Hear?

Οι Νόελ Ρέγκνι και Γκλόρια Σέιν έγραψαν το τραγούδι, τον Οκτώβριο του 1962, ως έκκληση για ειρήνη εν μέσω της κρίσης των πυραύλων στην Κούβα, γράφοντας: «Προσευχηθείτε για ειρήνη, παντού στον κόσμο!». Το 2019, η κόρη του ζευγαριού, Γκαμπριέλ Ρέγκνι, μίλησε στο GBH News, εξηγώντας πως «με την προοπτική ενός ακατανόητου πολέμου, ο πατέρας μου περπατούσε στη Νέα Υόρκη και είδε κάποια μωρά και συγκινήθηκε πολύ, έτσι και έγραψε τους στίχους για το ‘Do You Hear What I Hear?’». Πρόσθεσε, επίσης, πως όταν οι γονείς της έγραψαν τον στίχο «ένα αστέρι, ένα αστέρι, χορεύει στον ουρανό», αναφέρονταν στους πυρηνικούς πυραύλους.

Little Drummer Boy

Η Αμερικανίδα Κάθριν Κένικωτ Ντέιβις έγραψε το τραγούδι το 1941, δίνοντας του αρχικά την ονομασία «Carol of the Drum». Επίσης, από τα χριστουγεννιάτικα τραγούδια που έχει ξεχωριστή θέση στην καρδιά μας. Σύμφωνα με την μουσικολόγο, Κλαιρ Φοντάιν, στο Wellesley College, «όταν η Ντέιβις προσπαθούσε να κοιμηθεί, τής ερχόταν στο μυαλό το γαλλικό τραγούδι, ‘Patapan’». Κάπως έτσι ήρθε η ιδέα.

Προκειμένου να σταματήσει να σκέφτεται το Patapan, το οποίο έπαιζε στο μυαλό της σε λούπα σαν «πα-ρουμ-παμ-παμ», δημιούργησε τους στίχους του «Little Drummer Boy». Φυσικά, το τραγούδι έγινε παγκόσμιο χιτ, μετά την εκτέλεση των Jack Halloran Singers, το 1957.

Carol of the Bells

Το εν λόγω τραγούδι είναι η αγγλική εκδοχή ενός ουκρανικού τραγουδιού του Μικόλα Λεοντόβιτς, που λέγεται «Shchedryk» και μιλά για ένα σπουργίτι που πετά γύρω από ένα σπίτι. Συνήθως το τραγουδούσαν στις 13 Ιανουαρίου, δηλαδή την αρχή του νέου έτους στο Ιουλιανό ημερολόγιο.

Σύμφωνα με το βιβλίο του Φόλεϊ, ο Πίτερ Τζ. Γουίλχαουσκυ, ο οποίος ήταν ο διευθυντής της ορχήστρας της NBC, άκουσε την ουκρανική εθνική χορωδία να εκτελεί το τραγούδι στο Carnegie Hall, το 1922. Εκείνη την περίοδο, η χορωδία έκανε περιοδεία ως μέρος μιας πολιτιστικής διπλωματικής αποστολής για την προώθηση της απεξάρτησης της Ουκρανίας. Έτσι, ο Γουίλχαουσκυ αποφάσισε να γράψει νέους στίχους για τα Χριστούγεννα παίρνοντας τα πνευματικά δικαιώματα το 1936.

The Christmas Song

Ο μουσικός Μέλ Τόρμε και ο συνεργάτης του Ρόμπερτ Γουέλς συνέθεσαν το τραγούδι τον Ιούλιο του 1945, στο σπίτι του δεύτερου στην Καλιφόρνια, σε μια προσπάθεια να αντέξουν την ανυπόφορη ζέστη. Ο Τόρμε τότε έγραψε σε ένα μπλοκ σημειώσεων στίχους όπως: «Κάστανα που καβουρδίζονται στη φωτιά / Ο Τζακ Φροστ να τσιμπά τη μύτη σας / Χριστουγεννιάτικα κάλαντα να τραγουδιούνται από χορωδία / Και οι άνθρωποι ντυμένοι σαν Εσκιμώοι».

Όπως θυμάται ο γιος του Τόρμε σε συνέντευξή του το 2017 στο NPR, ο Γουόλς είχε πει στον Μελ: «Ξέρεις, έχω προσπαθήσει τα πάντα για να δροσιστώ. Ήμουν στην πισίνα, ήπια ένα κρύο ποτό, έκανα ένα δροσερό ντους. Τίποτα. Και σκέφτηκα ότι ίσως, αν έγραφα μερικούς στίχους για το χειμώνα, θα μπορούσα ψυχολογικά να νικήσω αυτή τη ζέστη». Σαράντα πέντε λεπτά αργότερα, ο Τόρμε είχε γράψει τη μουσική. Το δίδυμο παρουσίασε το τελικό αποτέλεσμα στον Νάτ Κινγκ Κόλ, ο οποίος το έκανε διάσημο, ηχογραφώντας το τρεις φορές καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του.

Rudolph the Red-Nosed Reindeer

Το 1939, ο Ρόμπερτ Λ. Μέι από το Σικάγο, δημιούργησε τον χαρακτήρα του Ρούντολφ, όταν εργαζόταν στο Montgomery Ward. Όταν ο διευθυντής του εμπορικού τού ανέθεσε να γράψει μια χριστουγεννιάτικη ιστορία για τους καταλόγους του εμπορικού, ο Μέι είχε χάσει την γυναίκα του από καρκίνο. Παρά την απώλεια, σκέφτηκε να γράψει την ιστορία ενός ταράνδου, μιας και η μικρή του κόρη αγαπούσε τα ελάφια.

Η ιστορία του Ρούντολφ είναι εμπνευσμένη και από τη δική του ιστορία. Αυτή η απομόνωση, ήταν η ίδια που είχε βιώσει ο ίδιος επειδή ήταν ντροπαλός. Όσο για τη κόκκινη μύτη του ταράνδου, η ιδέα ήρθε στον Μέι όταν κοιτούσε έξω από το παράθυρο του γραφείου του, σκεπτόμενος πώς θα μπορούσε ο Άγιος Βασίλης να πλοηγηθεί μέσα από την ομίχλη πάνω από τη λίμνη Μίσιγκαν. Η ιστορία του Ρούντολφ έγινε παγκοσμίως διάσημη μια δεκαετία αργότερα, όταν ο πεθερός του Μέι, Τζόνι Μάρκς, έγραψε τη μουσική εκδοχή του τραγουδιού, το οποίο τραγούδησε ο Τζιν Ότρι, κατακτώντας τις πρώτες θέσεις στα τσαρτ το 1949.