Αν μία σειρά πρέπει να δεις απόψε, τότε αυτή είναι το "Pressumed Innocent". Ο Τζέικ Τζίλενχαλ στα καλύτερά του

Ένα δικαστικό θρίλερ που δεν σε κάνει να βαρεθείς ούτε λεπτό

Είναι από αυτές τις σειρές που βάζεις ένα επεισόδιο, ίσα να σου κάνει παρέα όσο τρως ή χαλαρώνεις, και καταλήγεις να βλέπεις πέντε. Ο λόγος για το Presumed Innocent στo AppleTv+, που είναι εθιστικό χάρη στις πολλές ανατροπές του. Δεν ξέρω πώς μου είχε ξεφύγει τόσο καιρό, αλλά κάλλιο αργά παρά ποτέ δε λένε; Η σειρά είναι remake της ταινίας του 1990, με πρωταγωνιστή τον Χάρισον Φορντ (με αρκετές ομοιότητες και διαφορές ωστόσο), μόνο που τώρα έχουμε τον Τζέικ Τζίλενχαλ. Στα καλύτερα του ο ηθοποιός, ο ρόλος του ταιριάζει απόλυτα.

Το “Presumed Innocent” είναι ένα δικαστικό θρίλερ, βασισμένο στο best-seller μυθιστόρημα του Σκοτ Τούροου, με το σενάριο να υπογράφει ο Ντέιβιντ Κέλλεϊ (που στο παρελθόν μάς έχει χαρίσει τα Big Little Lies, The Undoing, Anatomy of a Scandal). Στη σειρά παρακολουθούμε να ξετυλίγεται ένα μυστήριο σχετικά με τη δολοφονία μιας γυναίκας, που όμως βγάζει στην επιφάνεια σκοτεινά μυστικά, που οδηγούν σε οικογενειακές και επαγγελματικές συγκρούσεις.

Imdb

Η υπόθεση του “Presumed Innocent” ακολουθεί τον Ράστι, έναν αναπληρωτή εισαγγελέα, από τους καλύτερους μάλιστα. Δείχνει να έχει μία τέλεια ζωή, με σπουδαία καριέρα και αξιοζήλευτη οικογένεια. Όλα όμως καταρρέουν όταν η συνάδελφος του, Καρολίν, εντοπίζεται δολοφονημένη. Με τέτοιο τρόπο κιόλας, που παραπέμπει σε υπόθεση που είχε αναλάβει η ίδια, καταδικάζοντας τον δράστη. Ήταν όμως ο σωστός άνδρας αυτός που χρεώθηκε με ισόβια ποινή; Αν και φαίνεται οι δύο υποθέσεις να έχουν κοινά, εκείνος που καταλήγει να είναι βασικός ύποπτος, είναι ο Ράστι, ο οποίος διατηρούσε εξωσυζυγική σχέση με την Καρολίν.

Ο Ράστι πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του με κάθε τρόπο, προσπαθώντας παράλληλα να κρατήσει την οικογένειά του δεμένη. Κι ενώ η σύζυγός του γνώριζε για την σχέση του με την Καρολίν, έρχεται αντιμέτωπη με αποκαλύψεις που δεν φανταζόταν. Ως θεατής, όσο προχωρούν τα επεισόδια δεν είσαι σε θέση να γνωρίζεις αν ο Ράστι λέει αλήθεια ή είναι τελικά υπεύθυνος για τον θάνατο της πρώην συντρόφου του. Είναι οι ανατροπές που έγραψα παραπάνω, οι οποίες με μαεστρία μπερδεύουν την κρίση σου. Γι'αυτό και δεν μπορείς να σταματήσεις να βλέπεις τη συνέχεια κάθε φορά που φτάνεις στο τέλος ενός επεισοδίου.

Imdb

Φυσικά, μεγάλο ρόλο παίζουν και οι πολύ καλές ερμηνείες των ηθοποιών. Εκτός από τον Τζέικ Τζίλενχαλ, ιδιαίτερη βαρύτητα έχει και η Ρουθ Νέγκα, που υποδύεται την σύζυγο του Ράστι. Αν και στην ταινία “Presumed Innocent” ήταν απλά μία φιγούρα, στη σειρά τής δίνεται πολύς περισσότερος χρόνος. Και ως Μπάρμπαρα τα καταφέρνει εξαιρετικά, περνώντας με τον τρόπο της την αγωνία όπου χρειάζεται, αλλά και την ψυχολογική σύνθεση μιας γυναίκας που είναι πληγωμένη, απογοητευμένη και ερωτευμένη. Πάνω από αυτά τα συναισθήματα όμως, η μόνη της προτεραιότητα είναι να κρατήσει την οικογένειά της ενωμένη.

Το “Presumed Innocent” θα σου πρότεινα να μην το ξεκινήσεις μία καθημερινή, γιατί θα καταλήξεις να πηγαίνεις στη δουλειά με μαύρους κύκλους. Ξεκίνησε το απόψε και θα με θυμηθείς.