Πέθανε η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα, στα 34 χρόνια της

Θρήνος για τον πρώην πρωθυπουργό και πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας Αντώνη Σαμαρά καθώς όπως έγινε γνωστό, έφυγε, το βράδυ της Πέμπτης (7/8) από τη ζωή η 34χρονη κόρη του Λένα.

Σοκαρισμένος είναι ο πολιτικός κόσμος αλλά και το πανελλήνιο γενικότερα από τον απροσδόκητο θάνατο της κόρης του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά, Λένας, σε ηλικία μόλις 34 ετών.

Το χαμογελαστό κορίτσι «έφυγε» από τη ζωή ύστερα από ανακοπή καρδιάς. Είχε νοσηλευτεί με επιληπτική κρίση και όπως έγινε γνωστό, είχε ιστορικό ανάλογων κρίσεων. Η 34χρονη Λένα, αρχικά νοσηλευόταν στον Ευαγγελισμό, όπου είχε μεταφερθεί από το Σισμανόγλειο Νοσοκομείο, λόγω επιδείνωσης της κατάστασής της.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκδήλωσε επιληπτικό επεισόδιο και διασωληνώθηκε ωστόσο στη συνέχεια υπέστη ανακοπή καρδιάς. Επί 50 λεπτά οι γιατροί προσπαθούσαν να την επαναφέρουν στη ζωή, αλλά δεν τα κατάφεραν, ανακοινώνοντας στους γονείς της, που δεν έφυγαν λεπτό από δίπλα της, τα τραγικά νέα.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά ολοκλήρωσε τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο City στο Λονδίνο, ως Πολιτικός Μηχανικός, ακολουθώντας τα βήματα της μητέρας της Γεωργίας Κρητικού, ενώ είχε αποφοιτήσει το 2008 από το Κολέγιο Αθηνών.

Η αδυναμία της ήταν το τένις, αφού το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.

Οι άνθρωποι που την γνώριζαν έκαναν λόγο για ένα ευγενικό, συνεσταλμένο, χαμηλών τόνων και γλυκό κορίτσι. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέα, Πηνελόπης Δέλτα.

Πηγή: Reader.gr